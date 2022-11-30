https://ria.ru/20221130/shamoyan-1835162786.html

Похитившие девушку в Тамбове оказались родственниками известного бизнесмена

Похитившие девушку в Тамбове оказались родственниками известного бизнесмена - РИА Новости, 30.11.2022

Похитившие девушку в Тамбове оказались родственниками известного бизнесмена

Фигуранты дела о похищении отказавшейся выйти замуж девушки в Тамбове оказались родственниками скандально известного местного бизнесмена Джамала Шамояна,... РИА Новости, 30.11.2022

2022-11-30T05:39

2022-11-30T05:39

2022-11-30T16:08

происшествия

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МОСКВА, 30 ноя — РИА Новости. Фигуранты дела о похищении отказавшейся выйти замуж девушки в Тамбове оказались родственниками скандально известного местного бизнесмена Джамала Шамояна, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах.В соцсетях и Telegram-каналах появилось видео с камеры видеонаблюдения, установленной на доме, откуда похитили девушку. На кадрах мужчины выбегают из подъезда, держа на руках девушку, а затем от подъезда отъезжает белая машина, которая, по всей видимости, увозит похищенную и ее похитителей.Как, в свою очередь, сообщили в СУ СК по Тамбовской области, в похищении "невесты" подозревают молодого человека, его отца и старшего брата. По данным ведомства, все произошло еще 18 ноября: трое фигурантов ворвались в квартиру девушки, схватили ее и "без ее согласия" увезли в Нижегородскую область. Мотивом преступления следствие назвало отказ родственников девушки выдать ее замуж за 20-летнего подозреваемого. Похищенная девушка успела сбежать, а подозреваемого задержали. Его отца и старшего брата объявили в федеральный розыск."Вся троица — родственники местного бизнесмена Джамала Шамояна. Еще в 2020 году его осудили за хищение более 110 миллионов рублей на ремонте дорог. Тогда он получил шесть лет лишения свободы, но наказание так и не понес — его местонахождение неизвестно и по сей день", — сказал источник.Сейчас Шамоян по-прежнему числится в базе розыска МВД России. Судя по данным из его карточки, бизнесмена разыскивали и ранее. Примечательно, что в графе "контактная информация" числится "дежурный УФСБ России по Тамбовской области". Является ли сам бизнесмен фигурантом какого-либо нового уголовного дела, подведомственного службе, не сообщается.Фигуранта дела о похищении девушки, родственника Шамояна, уже арестовали, отметили в СУ СК по региону. Тем не менее по какой статье было возбуждено уголовное дело, в ведомстве пока не раскрыли.

https://ria.ru/20221129/nevesta-1835110583.html

https://ria.ru/20221129/ubiystvo-1835082981.html

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происшествия, тамбов, россия, тамбовская область