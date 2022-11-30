Рейтинг@Mail.ru
СК разыскивает подозреваемых в поджоге магазина ритуальных услуг в Самаре - РИА Новости, 30.11.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20221130/rozysk-1835376368.html
СК разыскивает подозреваемых в поджоге магазина ритуальных услуг в Самаре
СК разыскивает подозреваемых в поджоге магазина ритуальных услуг в Самаре - РИА Новости, 30.11.2022
СК разыскивает подозреваемых в поджоге магазина ритуальных услуг в Самаре
Следователи установили личности и объявили в розыск подозреваемых в поджоге магазина ритуальных услуг в Самаре, в результате которого погибли два человека,... РИА Новости, 30.11.2022
2022-11-30T18:09
2022-11-30T18:09
происшествия
самара
следственный комитет россии (ск рф)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/12/1832484047_0:150:1600:1050_1920x0_80_0_0_ab71860d8973f3db36555d22e61957b9.jpg
САМАРА, 30 ноя – РИА Новости. Следователи установили личности и объявили в розыск подозреваемых в поджоге магазина ритуальных услуг в Самаре, в результате которого погибли два человека, сообщает пресс-служба СУСК по региону.Инцидент произошел в ночь на 18 ноября. Погибла женщина, а второй пострадавший мужчина попал в больницу, где позже скончался. По предварительным данным, причиной возгорания стал поджог, возбуждено уголовное дело."Удалось установить подозреваемых в совершении преступления. У следствия есть основания полагать, что к совершению преступления причастны – Енгибарян Аршак Араевич 1991 года рождения и Цицеров Георгий Сергеевич 1969 года рождения", - говорится в сообщении.Оба объявлены в розыск.В СУСК добавили, что на данный момент по уголовному делу проведены десятки допросов, более 15 выемок и осмотров, в том числе предметов, изъятых на месте происшествия с помощью криминалистической техники. Также назначено шесть судебных экспертиз, в том числе медицинские, генетические и физико-химические.
https://ria.ru/20221018/vzyatki-1824901839.html
самара
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/12/1832484047_0:0:1600:1200_1920x0_80_0_0_3939f34aaed8f77232dc8abb6c3ece07.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, самара, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Самара, Следственный комитет России (СК РФ)
18:09 30.11.2022
 
СК разыскивает подозреваемых в поджоге магазина ритуальных услуг в Самаре

Следователи объявили в розыск подозреваемых в поджоге магазина ритуальных услуг в Самаре

© Фото : СУ СК РФ по Самарской областиНа месте пожара в Самаре. 18 ноября 2022
На месте пожара в Самаре. 18 ноября 2022 - РИА Новости, 1920, 30.11.2022
© Фото : СУ СК РФ по Самарской области
На месте пожара в Самаре. 18 ноября 2022. Архивное фото
Читать ria.ru в
САМАРА, 30 ноя – РИА Новости. Следователи установили личности и объявили в розыск подозреваемых в поджоге магазина ритуальных услуг в Самаре, в результате которого погибли два человека, сообщает пресс-служба СУСК по региону.
Инцидент произошел в ночь на 18 ноября. Погибла женщина, а второй пострадавший мужчина попал в больницу, где позже скончался. По предварительным данным, причиной возгорания стал поджог, возбуждено уголовное дело.
"Удалось установить подозреваемых в совершении преступления. У следствия есть основания полагать, что к совершению преступления причастны – Енгибарян Аршак Араевич 1991 года рождения и Цицеров Георгий Сергеевич 1969 года рождения", - говорится в сообщении.
Оба объявлены в розыск.
В СУСК добавили, что на данный момент по уголовному делу проведены десятки допросов, более 15 выемок и осмотров, в том числе предметов, изъятых на месте происшествия с помощью криминалистической техники. Также назначено шесть судебных экспертиз, в том числе медицинские, генетические и физико-химические.
Скульптура богини Фемиды - РИА Новости, 1920, 18.10.2022
18 октября, 16:05
В Пензе дали срок экс-чиновнику, бравшему взятки ритуальными услугами
 
ПроисшествияСамараСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала