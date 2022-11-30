https://ria.ru/20221130/rozysk-1835376368.html

СК разыскивает подозреваемых в поджоге магазина ритуальных услуг в Самаре

СК разыскивает подозреваемых в поджоге магазина ритуальных услуг в Самаре - РИА Новости, 30.11.2022

СК разыскивает подозреваемых в поджоге магазина ритуальных услуг в Самаре

Следователи установили личности и объявили в розыск подозреваемых в поджоге магазина ритуальных услуг в Самаре, в результате которого погибли два человека,... РИА Новости, 30.11.2022

2022-11-30T18:09

2022-11-30T18:09

2022-11-30T18:09

происшествия

самара

следственный комитет россии (ск рф)

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САМАРА, 30 ноя – РИА Новости. Следователи установили личности и объявили в розыск подозреваемых в поджоге магазина ритуальных услуг в Самаре, в результате которого погибли два человека, сообщает пресс-служба СУСК по региону.Инцидент произошел в ночь на 18 ноября. Погибла женщина, а второй пострадавший мужчина попал в больницу, где позже скончался. По предварительным данным, причиной возгорания стал поджог, возбуждено уголовное дело."Удалось установить подозреваемых в совершении преступления. У следствия есть основания полагать, что к совершению преступления причастны – Енгибарян Аршак Араевич 1991 года рождения и Цицеров Георгий Сергеевич 1969 года рождения", - говорится в сообщении.Оба объявлены в розыск.В СУСК добавили, что на данный момент по уголовному делу проведены десятки допросов, более 15 выемок и осмотров, в том числе предметов, изъятых на месте происшествия с помощью криминалистической техники. Также назначено шесть судебных экспертиз, в том числе медицинские, генетические и физико-химические.

https://ria.ru/20221018/vzyatki-1824901839.html

самара

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происшествия, самара, следственный комитет россии (ск рф)