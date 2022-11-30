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СУЭК вошел в лидеры рейтинга социальной ответственности российского бизнеса - РИА Новости, 30.11.2022
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Новости СУЭК
https://ria.ru/20221130/reyting-1835214320.html
СУЭК вошел в лидеры рейтинга социальной ответственности российского бизнеса
СУЭК вошел в лидеры рейтинга социальной ответственности российского бизнеса - РИА Новости, 30.11.2022
СУЭК вошел в лидеры рейтинга социальной ответственности российского бизнеса
СУЭК заняла наивысшие позиции в рейтинге социальной ответственности российского бизнеса – проекта "Лидеры корпоративной благотворительности", войдя в высшую... РИА Новости, 30.11.2022
2022-11-30T11:27
2022-11-30T11:27
новости суэк
сибирская угольная энергетическая компания
металлоинвест
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МОСКВА, 30 ноя – РИА Новости. СУЭК заняла наивысшие позиции в рейтинге социальной ответственности российского бизнеса – проекта "Лидеры корпоративной благотворительности", войдя в высшую категорию А+, сообщает пресс-служба СУЭК.В эту категорию попало всего 9 компаний, помимо СУЭК АФК "Система", Металлоинвест, МТС, "Норильскийникель", Русал, СИБУР, ТМК и Фосагро."Лидеры корпоративной благотворительности" - проект Форума Доноров, направленный на поддержку, развитие и продвижение идей корпоративной благотворительности и социальных инвестиций компаний. Проект включает в себя исследование, результатом которого является рейтинг, в котором компаниям присваиваются не места, а категории.Проект традиционно также отмечает на конкурсе лучшие социальные проекты компаний в разных областях. В номинации "Лучшая программа (проект) в сфере молодежной политики РФ", проводимой при партнерстве Минобрнауки, лауреатом стал один из самых знаменитых социальных проектов СУЭК - "Трудовые отряды". Это реализуемый во всех регионах присутствия СУЭК проект временной занятости подростков в каникулы, когда они получают заработную плату за благоустройство родных городов и посёлков, участвуют в экологических проектах, проводят занятия для дошколят, помогают ветеранам, ухаживают за памятниками и мемориалами, помогают бездомным животным и выбирают будущую профессию."Для нас важно, что мы из года в год становимся лидерами рейтинга, это значит, что мы продолжаем развивать нашу социальную политику в правильном направлении. Рейтинг и конкурс "Лидеры корпоративной благотворительности" - важный инструмент для оценки эффективности социальной деятельности компании, ее пользы для регионов, в которых работают предприятия СУЭК", - комментирует результаты рейтинга заместитель генерального директора АО "СУЭК" Сергей Григорьев, слова которого приводит пресс-служба СУЭК.
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сибирская угольная энергетическая компания, металлоинвест
Новости СУЭК, Сибирская угольная энергетическая компания, Металлоинвест
11:27 30.11.2022
 

СУЭК вошел в лидеры рейтинга социальной ответственности российского бизнеса

© РИА Новости / Евгений Епанчинцев / Перейти в медиабанкЧерновский ремонтно-механический завод Сибирской угольной энергетической компании
Черновский ремонтно-механический завод Сибирской угольной энергетической компании - РИА Новости, 1920, 30.11.2022
© РИА Новости / Евгений Епанчинцев
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МОСКВА, 30 ноя – РИА Новости. СУЭК заняла наивысшие позиции в рейтинге социальной ответственности российского бизнеса – проекта "Лидеры корпоративной благотворительности", войдя в высшую категорию А+, сообщает пресс-служба СУЭК.
В эту категорию попало всего 9 компаний, помимо СУЭК АФК "Система", Металлоинвест, МТС, "Норильскийникель", Русал, СИБУР, ТМК и Фосагро.
"Лидеры корпоративной благотворительности" - проект Форума Доноров, направленный на поддержку, развитие и продвижение идей корпоративной благотворительности и социальных инвестиций компаний. Проект включает в себя исследование, результатом которого является рейтинг, в котором компаниям присваиваются не места, а категории.
Проект традиционно также отмечает на конкурсе лучшие социальные проекты компаний в разных областях. В номинации "Лучшая программа (проект) в сфере молодежной политики РФ", проводимой при партнерстве Минобрнауки, лауреатом стал один из самых знаменитых социальных проектов СУЭК - "Трудовые отряды". Это реализуемый во всех регионах присутствия СУЭК проект временной занятости подростков в каникулы, когда они получают заработную плату за благоустройство родных городов и посёлков, участвуют в экологических проектах, проводят занятия для дошколят, помогают ветеранам, ухаживают за памятниками и мемориалами, помогают бездомным животным и выбирают будущую профессию.
"Для нас важно, что мы из года в год становимся лидерами рейтинга, это значит, что мы продолжаем развивать нашу социальную политику в правильном направлении. Рейтинг и конкурс "Лидеры корпоративной благотворительности" - важный инструмент для оценки эффективности социальной деятельности компании, ее пользы для регионов, в которых работают предприятия СУЭК", - комментирует результаты рейтинга заместитель генерального директора АО "СУЭК" Сергей Григорьев, слова которого приводит пресс-служба СУЭК.
Cтенд Сибирской угольной энергетической компании (СУЭК) - РИА Новости, 1920, 03.11.2022
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Новости СУЭКСибирская угольная энергетическая компанияМеталлоинвест
 
 
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