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Молодой человек получил ранение при обстреле Сватово украинскими войсками - РИА Новости, 30.11.2022
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Молодой человек получил ранение при обстреле Сватово украинскими войсками
Молодой человек получил ранение при обстреле Сватово украинскими войсками - РИА Новости, 30.11.2022
Молодой человек получил ранение при обстреле Сватово украинскими войсками
Юноша был ранен 29 ноября в результате обстрела из РСЗО населенного пункта Сватово в ЛНР со стороны украинских войск, сообщило представительство ЛНР в... РИА Новости, 30.11.2022
2022-11-30T08:09
2022-11-30T08:09
сватово
луганская народная республика
сцкк
происшествия
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ЛУГАНСК, 30 ноя - РИА Новости. Юноша был ранен 29 ноября в результате обстрела из РСЗО населенного пункта Сватово в ЛНР со стороны украинских войск, сообщило представительство ЛНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).Украинские войска во вторник выпустили по Сватово 11 снарядов калибром 122 миллиметра из РСЗО. Сообщалось, что в результате обстрела погибла женщина, также были повреждены 11 жилых домой."В населенном пункте Сватово ранен юноша 2003 года рождения", - говорится в сообщении в Telegram-канале представительства.
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сватово, луганская народная республика, сцкк, происшествия
Сватово, Луганская Народная Республика, СЦКК, Происшествия
08:09 30.11.2022
 
Молодой человек получил ранение при обстреле Сватово украинскими войсками

При обстреле Сватово украинскими войсками получил ранение 19-летний молодой человек

© РИА Новости / Андрей КоцСватовский оборонительный рубеж
Сватовский оборонительный рубеж - РИА Новости, 1920, 30.11.2022
© РИА Новости / Андрей Коц
Сватовский оборонительный рубеж. Архивное фото
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ЛУГАНСК, 30 ноя - РИА Новости. Юноша был ранен 29 ноября в результате обстрела из РСЗО населенного пункта Сватово в ЛНР со стороны украинских войск, сообщило представительство ЛНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).
Украинские войска во вторник выпустили по Сватово 11 снарядов калибром 122 миллиметра из РСЗО. Сообщалось, что в результате обстрела погибла женщина, также были повреждены 11 жилых домой.
"В населенном пункте Сватово ранен юноша 2003 года рождения", - говорится в сообщении в Telegram-канале представительства.
Боец МВД ЛНР - РИА Новости, 1920, 29.11.2022
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СватовоЛуганская Народная РеспубликаСЦККПроисшествия
 
 
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