https://ria.ru/20221130/ranenie-1835171599.html

Молодой человек получил ранение при обстреле Сватово украинскими войсками

Молодой человек получил ранение при обстреле Сватово украинскими войсками - РИА Новости, 30.11.2022

Молодой человек получил ранение при обстреле Сватово украинскими войсками

Юноша был ранен 29 ноября в результате обстрела из РСЗО населенного пункта Сватово в ЛНР со стороны украинских войск, сообщило представительство ЛНР в... РИА Новости, 30.11.2022

2022-11-30T08:09

2022-11-30T08:09

2022-11-30T08:09

сватово

луганская народная республика

сцкк

происшествия

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ЛУГАНСК, 30 ноя - РИА Новости. Юноша был ранен 29 ноября в результате обстрела из РСЗО населенного пункта Сватово в ЛНР со стороны украинских войск, сообщило представительство ЛНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).Украинские войска во вторник выпустили по Сватово 11 снарядов калибром 122 миллиметра из РСЗО. Сообщалось, что в результате обстрела погибла женщина, также были повреждены 11 жилых домой."В населенном пункте Сватово ранен юноша 2003 года рождения", - говорится в сообщении в Telegram-канале представительства.

https://ria.ru/20221129/lnr-1835117678.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

сватово, луганская народная республика, сцкк, происшествия