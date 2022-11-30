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Молодой человек получил ранение при обстреле Сватово украинскими войсками
Молодой человек получил ранение при обстреле Сватово украинскими войсками - РИА Новости, 30.11.2022
Молодой человек получил ранение при обстреле Сватово украинскими войсками
Юноша был ранен 29 ноября в результате обстрела из РСЗО населенного пункта Сватово в ЛНР со стороны украинских войск, сообщило представительство ЛНР в... РИА Новости, 30.11.2022
2022-11-30T08:09
2022-11-30T08:09
2022-11-30T08:09
сватово
луганская народная республика
сцкк
происшествия
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ЛУГАНСК, 30 ноя - РИА Новости. Юноша был ранен 29 ноября в результате обстрела из РСЗО населенного пункта Сватово в ЛНР со стороны украинских войск, сообщило представительство ЛНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).Украинские войска во вторник выпустили по Сватово 11 снарядов калибром 122 миллиметра из РСЗО. Сообщалось, что в результате обстрела погибла женщина, также были повреждены 11 жилых домой."В населенном пункте Сватово ранен юноша 2003 года рождения", - говорится в сообщении в Telegram-канале представительства.
https://ria.ru/20221129/lnr-1835117678.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
сватово, луганская народная республика, сцкк, происшествия
Сватово, Луганская Народная Республика, СЦКК, Происшествия
Молодой человек получил ранение при обстреле Сватово украинскими войсками
При обстреле Сватово украинскими войсками получил ранение 19-летний молодой человек