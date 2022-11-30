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Раму для гонок с препятствиями установили на стадионе "Авангард" в Москве - РИА Новости, 01.12.2022
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Раму для гонок с препятствиями установили на стадионе "Авангард" в Москве
Раму для гонок с препятствиями установили на стадионе "Авангард" в Москве - РИА Новости, 01.12.2022
Раму для гонок с препятствиями установили на стадионе "Авангард" в Москве
Раму для гонок с препятствиями в стиле "Русский ниндзя" установили на стадионе "Авангард" на востоке Москвы, сообщается в Telegram-канале столичного комплекса... РИА Новости, 01.12.2022
2022-11-30T11:19
2022-12-01T19:17
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авангард
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МОСКВА, 30 ноя - РИА Новости. Раму для гонок с препятствиями в стиле "Русский ниндзя" установили на стадионе "Авангард" на востоке Москвы, сообщается в Telegram-канале столичного комплекса городского хозяйства."Раму для гонок с препятствиями в стиле "Русский ниндзя" установили на стадионе "Авангард" в восточном административном округе. Размер рамы – 24 на 4,5 метра. Она состоит из трех параллельных линий с множеством тренажеров: доски, крутящиеся кольца, рули, рукоходы. На выбор спортсменов – шесть вариантов маршрутов разного уровня сложности. При их компоновке получается путь с препятствиями длиной более 140 метров", - говорится в сообщении.Отмечается, что снаряды помогут развить координацию, ловкость, силу рук и укрепить мышцы плечевого пояса. А еще на раме можно отрабатывать навыки скалолазания."Заниматься могут и дети от 7 лет. Рама расположена на площадке для сдачи норм ГТО за воротами футбольного поля", - дополняется в сообщении.
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москва, спорт, общество, авангард
Москва Сегодня: мегаполис для жизни, Москва, Спорт, Общество, Авангард
11:19 30.11.2022 (обновлено: 19:17 01.12.2022)
 

Раму для гонок с препятствиями установили на стадионе "Авангард" в Москве

© Фото : Telegram/Городское хозяйство МосквыРаму для гонок с препятствиями установили на стадионе "Авангард" в Москве
Раму для гонок с препятствиями установили на стадионе Авангард в Москве - РИА Новости, 1920, 30.11.2022
© Фото : Telegram/Городское хозяйство Москвы
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МОСКВА, 30 ноя - РИА Новости. Раму для гонок с препятствиями в стиле "Русский ниндзя" установили на стадионе "Авангард" на востоке Москвы, сообщается в Telegram-канале столичного комплекса городского хозяйства.
"Раму для гонок с препятствиями в стиле "Русский ниндзя" установили на стадионе "Авангард" в восточном административном округе. Размер рамы – 24 на 4,5 метра. Она состоит из трех параллельных линий с множеством тренажеров: доски, крутящиеся кольца, рули, рукоходы. На выбор спортсменов – шесть вариантов маршрутов разного уровня сложности. При их компоновке получается путь с препятствиями длиной более 140 метров", - говорится в сообщении.
Отмечается, что снаряды помогут развить координацию, ловкость, силу рук и укрепить мышцы плечевого пояса. А еще на раме можно отрабатывать навыки скалолазания.
"Заниматься могут и дети от 7 лет. Рама расположена на площадке для сдачи норм ГТО за воротами футбольного поля", - дополняется в сообщении.
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