https://ria.ru/20221130/rama-1835703612.html
Раму для гонок с препятствиями установили на стадионе "Авангард" в Москве
Раму для гонок с препятствиями установили на стадионе "Авангард" в Москве - РИА Новости, 01.12.2022
Раму для гонок с препятствиями установили на стадионе "Авангард" в Москве
Раму для гонок с препятствиями в стиле "Русский ниндзя" установили на стадионе "Авангард" на востоке Москвы, сообщается в Telegram-канале столичного комплекса... РИА Новости, 01.12.2022
2022-11-30T11:19
2022-11-30T11:19
2022-12-01T19:17
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МОСКВА, 30 ноя - РИА Новости. Раму для гонок с препятствиями в стиле "Русский ниндзя" установили на стадионе "Авангард" на востоке Москвы, сообщается в Telegram-канале столичного комплекса городского хозяйства."Раму для гонок с препятствиями в стиле "Русский ниндзя" установили на стадионе "Авангард" в восточном административном округе. Размер рамы – 24 на 4,5 метра. Она состоит из трех параллельных линий с множеством тренажеров: доски, крутящиеся кольца, рули, рукоходы. На выбор спортсменов – шесть вариантов маршрутов разного уровня сложности. При их компоновке получается путь с препятствиями длиной более 140 метров", - говорится в сообщении.Отмечается, что снаряды помогут развить координацию, ловкость, силу рук и укрепить мышцы плечевого пояса. А еще на раме можно отрабатывать навыки скалолазания."Заниматься могут и дети от 7 лет. Рама расположена на площадке для сдачи норм ГТО за воротами футбольного поля", - дополняется в сообщении.
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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москва, спорт, общество, авангард
Москва Сегодня: мегаполис для жизни, Москва, Спорт, Общество, Авангард
МОСКВА, 30 ноя - РИА Новости. Раму для гонок с препятствиями в стиле "Русский ниндзя" установили на стадионе "Авангард" на востоке Москвы, сообщается в Telegram-канале столичного комплекса городского хозяйства.
"Раму для гонок с препятствиями в стиле "Русский ниндзя" установили на стадионе "Авангард" в восточном административном округе. Размер рамы – 24 на 4,5 метра. Она состоит из трех параллельных линий с множеством тренажеров: доски, крутящиеся кольца, рули, рукоходы. На выбор спортсменов – шесть вариантов маршрутов разного уровня сложности. При их компоновке получается путь с препятствиями длиной более 140 метров", - говорится в сообщении.
Отмечается, что снаряды помогут развить координацию, ловкость, силу рук и укрепить мышцы плечевого пояса. А еще на раме можно отрабатывать навыки скалолазания.
"Заниматься могут и дети от 7 лет. Рама расположена на площадке для сдачи норм ГТО
за воротами футбольного поля", - дополняется в сообщении.