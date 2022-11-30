https://ria.ru/20221130/rama-1835703612.html

Раму для гонок с препятствиями установили на стадионе "Авангард" в Москве

Раму для гонок с препятствиями установили на стадионе "Авангард" в Москве - РИА Новости, 01.12.2022

Раму для гонок с препятствиями установили на стадионе "Авангард" в Москве

Раму для гонок с препятствиями в стиле "Русский ниндзя" установили на стадионе "Авангард" на востоке Москвы, сообщается в Telegram-канале столичного комплекса... РИА Новости, 01.12.2022

2022-11-30T11:19

2022-11-30T11:19

2022-12-01T19:17

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МОСКВА, 30 ноя - РИА Новости. Раму для гонок с препятствиями в стиле "Русский ниндзя" установили на стадионе "Авангард" на востоке Москвы, сообщается в Telegram-канале столичного комплекса городского хозяйства."Раму для гонок с препятствиями в стиле "Русский ниндзя" установили на стадионе "Авангард" в восточном административном округе. Размер рамы – 24 на 4,5 метра. Она состоит из трех параллельных линий с множеством тренажеров: доски, крутящиеся кольца, рули, рукоходы. На выбор спортсменов – шесть вариантов маршрутов разного уровня сложности. При их компоновке получается путь с препятствиями длиной более 140 метров", - говорится в сообщении.Отмечается, что снаряды помогут развить координацию, ловкость, силу рук и укрепить мышцы плечевого пояса. А еще на раме можно отрабатывать навыки скалолазания."Заниматься могут и дети от 7 лет. Рама расположена на площадке для сдачи норм ГТО за воротами футбольного поля", - дополняется в сообщении.

https://ria.ru/20221102/blagoustroystvo-1828565672.html

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2022

Алёна Пава

Алёна Пава

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

москва, спорт, общество, авангард