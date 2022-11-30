https://ria.ru/20221130/proisshestvie-1834993091.html
"Умоляла сделать кесарево". Почему в самарской больнице умирают младенцы
"Умоляла сделать кесарево". Почему в самарской больнице умирают младенцы - РИА Новости, 30.11.2022
"Умоляла сделать кесарево". Почему в самарской больнице умирают младенцы
Спустя полгода после гибели новорожденного в Самарской областной больнице имени Середавина следователи все-же возбудили уголовное дело. Однако, по словам... РИА Новости, 30.11.2022
2022-11-30T08:00
2022-11-30T08:00
2022-11-30T08:10
здоровье - общество
самара
следственный комитет россии (ск рф)
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МОСКВА, 30 ноя — РИА Новости, Виктор Званцев. Спустя полгода после гибели новорожденного в Самарской областной больнице имени Середавина следователи все-же возбудили уголовное дело. Однако, по словам местных, этот случай далеко не единственный. О том, что происходит в клинике, — в материале РИА Новости."Врачи лишь извинились"Утром 28 апреля Наталью Кротову привезли в родильное отделение. Отошли воды, начались схватки — на тот момент не очень болезненные."Я ждала час, пока врачи придут с пересменки, — вспоминает она. — Наконец оформили и отвезли в родовую. Схватки усилились. Я слезно просила сделать кесарево, однако врачи и акушерки твердили: "Все рожают, и ты родишь". Когда вскрикивала от боли, грубо одергивали: чего орешь как резаная?"Сделать кесарево роженица просила несколько часов - с четырех дня до полуночи. Все это время велась кардиотокография — оценка состояния плода. Однако врачи, уверяет Наталья, за показаниями приборов толком не следили."Около часа ночи все-таки взглянули на показатели и тут же поинтересовались, согласна ли я на кесарево, — продолжает она. — Сделали. Ребенок уже был синий и не дышал. Так и не спасли. Врачи лишь извинились, заявив, что сами в шоке и не понимают, почему так произошло".Судебно-медицинская экспертиза установила причину смерти: тромбоз и гипоксия. Хотя беременность протекала без осложнений и ребенок, судя по взятым за неделю до родов анализам, был полностью здоров.Кротова обратилась во всевозможные инстанции с просьбой объективно разобраться в случившемся. Проверяли несколько месяцев. В итоге в начале ноября СК возбудил уголовное дело по статье "Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья граждан, повлекших по неосторожности смерть человека".Распространенный случайЭто не первый младенец, скончавшийся в больнице имени Середавина в последнее время."Утром 23 июня 2021-го у жены отошли воды и скорая отвезла ее в роддом, — рассказывает житель Самары Павел Злобин. — Поскольку это была первая беременность, мы полностью доверились врачам, предоставили всю документацию. Они знали, что ребенок однократно обвит пуповиной. Так нередко бывает, и это совсем не критично".По словам Павла, его супруга Татьяна три часа пролежала в коридоре, прежде чем ее перевезли в палату. Когда же начались схватки, врачи растерялись и побежали за помощью к более опытному коллеге. Тот пришел спустя двадцать минут."Он попробовал продавить ребенка рукой, потом сделал эпизиотомию (хирургическое рассечение промежности и задней стенки влагалища. — Прим. ред.). Малыша вытащили едва живого. Пытались реанимировать, затем ввели в искусственную кому. Спустя неделю он умер. Я спросил, почему не сделали кесарево сечение. Ответили: не было оснований", — говорит Павел.Он обратился в СК. Там все еще ждут результаты экспертиз."Я также побывал в областном Минздраве — оттуда перенаправили в страховую компанию, — добавляет самарец. — Та никаких нарушений в действиях врачей не нашла. Хотя в заключении есть неверная информация. Например, скорая привезла жену в больницу около 12 часов дня, а в документе написали, что это было ночью".Беременность протекала хорошо, плод был абсолютно здоров. Кроме того, добавляет Злобин, следствие занимается еще одним аналогичным случаем, тоже прошлогодним.Образцовая клиникаНа официальном сайте больницы имени Середавина — множество российских и международных грамот и сертификатов. А перинатальный центр в 2014-м признали одним из лучших в стране.Однако отзывы в соцсетях негативные."Рожала там в июле 2020-го, — пишет жительница Самары Альфия Исянова. — Врачи тянули до последнего, пока кардиотокография не стала очень плохая. Экстренное кесарево сделали, уже когда воды поменяли цвет. К счастью, ребенок выжил".В самой больнице уверяют, что все подобные инциденты разбирает специальная комиссия. К тому же "дефектов при оказании медицинской помощи, приведших к неблагоприятному исходу, в этом году не выявлено".В областном Минздраве комментировать ситуацию отказались, сославшись на врачебную тайну. Отметили лишь, что тщательно анализируют всю документацию по таким случаям на клиническо-анатомических конференциях с привлечением специалистов из Самарского государственного медуниверситета.Разбираются и следователи — результаты экспертиз по инцидентам, произошедшим в 2021-м, поступят в ближайшее время.
https://ria.ru/20201105/proisshestvie-1582883393.html
https://ria.ru/20211203/proisshestvie-1761864802.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
здоровье - общество, самара, следственный комитет россии (ск рф)
Здоровье - Общество, Самара, Следственный комитет России (СК РФ)
МОСКВА, 30 ноя — РИА Новости, Виктор Званцев. Спустя полгода после гибели новорожденного в Самарской областной больнице имени Середавина следователи все-же возбудили уголовное дело. Однако, по словам местных, этот случай далеко не единственный. О том, что происходит в клинике, — в материале РИА Новости.
Утром 28 апреля Наталью Кротову привезли в родильное отделение. Отошли воды, начались схватки — на тот момент не очень болезненные.
"Я ждала час, пока врачи придут с пересменки, — вспоминает она. — Наконец оформили и отвезли в родовую. Схватки усилились. Я слезно просила сделать кесарево, однако врачи и акушерки твердили: "Все рожают, и ты родишь". Когда вскрикивала от боли, грубо одергивали: чего орешь как резаная?"
Сделать кесарево роженица просила несколько часов - с четырех дня до полуночи. Все это время велась кардиотокография — оценка состояния плода. Однако врачи, уверяет Наталья, за показаниями приборов толком не следили.
"Около часа ночи все-таки взглянули на показатели и тут же поинтересовались, согласна ли я на кесарево, — продолжает она. — Сделали. Ребенок уже был синий и не дышал. Так и не спасли. Врачи лишь извинились, заявив, что сами в шоке и не понимают, почему так произошло".
Судебно-медицинская экспертиза установила причину смерти: тромбоз и гипоксия. Хотя беременность протекала без осложнений и ребенок, судя по взятым за неделю до родов анализам, был полностью здоров.
Кротова обратилась во всевозможные инстанции с просьбой объективно разобраться в случившемся. Проверяли несколько месяцев. В итоге в начале ноября СК возбудил уголовное дело по статье "Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья граждан, повлекших по неосторожности смерть человека".
Это не первый младенец, скончавшийся в больнице имени Середавина в последнее время.
"Утром 23 июня 2021-го у жены отошли воды и скорая отвезла ее в роддом, — рассказывает житель Самары Павел Злобин. — Поскольку это была первая беременность, мы полностью доверились врачам, предоставили всю документацию. Они знали, что ребенок однократно обвит пуповиной. Так нередко бывает, и это совсем не критично".
По словам Павла, его супруга Татьяна три часа пролежала в коридоре, прежде чем ее перевезли в палату. Когда же начались схватки, врачи растерялись и побежали за помощью к более опытному коллеге. Тот пришел спустя двадцать минут.
"Он попробовал продавить ребенка рукой, потом сделал эпизиотомию (хирургическое рассечение промежности и задней стенки влагалища. — Прим. ред.). Малыша вытащили едва живого. Пытались реанимировать, затем ввели в искусственную кому. Спустя неделю он умер. Я спросил, почему не сделали кесарево сечение. Ответили: не было оснований", — говорит Павел.
Он обратился в СК. Там все еще ждут результаты экспертиз.
"Я также побывал в областном Минздраве — оттуда перенаправили в страховую компанию, — добавляет самарец. — Та никаких нарушений в действиях врачей не нашла. Хотя в заключении есть неверная информация. Например, скорая привезла жену в больницу около 12 часов дня, а в документе написали, что это было ночью".
Беременность протекала хорошо, плод был абсолютно здоров. Кроме того, добавляет Злобин, следствие занимается еще одним аналогичным случаем, тоже прошлогодним.
На официальном сайте больницы имени Середавина — множество российских и международных грамот и сертификатов. А перинатальный центр в 2014-м признали одним из лучших в стране.
Однако отзывы в соцсетях негативные.
"Рожала там в июле 2020-го, — пишет жительница Самары Альфия Исянова. — Врачи тянули до последнего, пока кардиотокография не стала очень плохая. Экстренное кесарево сделали, уже когда воды поменяли цвет. К счастью, ребенок выжил".
В самой больнице уверяют, что все подобные инциденты разбирает специальная комиссия. К тому же "дефектов при оказании медицинской помощи, приведших к неблагоприятному исходу, в этом году не выявлено".
В областном Минздраве комментировать ситуацию отказались, сославшись на врачебную тайну. Отметили лишь, что тщательно анализируют всю документацию по таким случаям на клиническо-анатомических конференциях с привлечением специалистов из Самарского государственного медуниверситета.
Разбираются и следователи — результаты экспертиз по инцидентам, произошедшим в 2021-м, поступят в ближайшее время.