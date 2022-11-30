https://ria.ru/20221130/proisshestvie-1834993091.html

"Умоляла сделать кесарево". Почему в самарской больнице умирают младенцы

"Умоляла сделать кесарево". Почему в самарской больнице умирают младенцы - РИА Новости, 30.11.2022

"Умоляла сделать кесарево". Почему в самарской больнице умирают младенцы

Спустя полгода после гибели новорожденного в Самарской областной больнице имени Середавина следователи все-же возбудили уголовное дело. Однако, по словам... РИА Новости, 30.11.2022

2022-11-30T08:00

2022-11-30T08:00

2022-11-30T08:10

здоровье - общество

самара

следственный комитет россии (ск рф)

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МОСКВА, 30 ноя — РИА Новости, Виктор Званцев. Спустя полгода после гибели новорожденного в Самарской областной больнице имени Середавина следователи все-же возбудили уголовное дело. Однако, по словам местных, этот случай далеко не единственный. О том, что происходит в клинике, — в материале РИА Новости."Врачи лишь извинились"Утром 28 апреля Наталью Кротову привезли в родильное отделение. Отошли воды, начались схватки — на тот момент не очень болезненные."Я ждала час, пока врачи придут с пересменки, — вспоминает она. — Наконец оформили и отвезли в родовую. Схватки усилились. Я слезно просила сделать кесарево, однако врачи и акушерки твердили: "Все рожают, и ты родишь". Когда вскрикивала от боли, грубо одергивали: чего орешь как резаная?"Сделать кесарево роженица просила несколько часов - с четырех дня до полуночи. Все это время велась кардиотокография — оценка состояния плода. Однако врачи, уверяет Наталья, за показаниями приборов толком не следили."Около часа ночи все-таки взглянули на показатели и тут же поинтересовались, согласна ли я на кесарево, — продолжает она. — Сделали. Ребенок уже был синий и не дышал. Так и не спасли. Врачи лишь извинились, заявив, что сами в шоке и не понимают, почему так произошло".Судебно-медицинская экспертиза установила причину смерти: тромбоз и гипоксия. Хотя беременность протекала без осложнений и ребенок, судя по взятым за неделю до родов анализам, был полностью здоров.Кротова обратилась во всевозможные инстанции с просьбой объективно разобраться в случившемся. Проверяли несколько месяцев. В итоге в начале ноября СК возбудил уголовное дело по статье "Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья граждан, повлекших по неосторожности смерть человека".Распространенный случайЭто не первый младенец, скончавшийся в больнице имени Середавина в последнее время."Утром 23 июня 2021-го у жены отошли воды и скорая отвезла ее в роддом, — рассказывает житель Самары Павел Злобин. — Поскольку это была первая беременность, мы полностью доверились врачам, предоставили всю документацию. Они знали, что ребенок однократно обвит пуповиной. Так нередко бывает, и это совсем не критично".По словам Павла, его супруга Татьяна три часа пролежала в коридоре, прежде чем ее перевезли в палату. Когда же начались схватки, врачи растерялись и побежали за помощью к более опытному коллеге. Тот пришел спустя двадцать минут."Он попробовал продавить ребенка рукой, потом сделал эпизиотомию (хирургическое рассечение промежности и задней стенки влагалища. — Прим. ред.). Малыша вытащили едва живого. Пытались реанимировать, затем ввели в искусственную кому. Спустя неделю он умер. Я спросил, почему не сделали кесарево сечение. Ответили: не было оснований", — говорит Павел.Он обратился в СК. Там все еще ждут результаты экспертиз."Я также побывал в областном Минздраве — оттуда перенаправили в страховую компанию, — добавляет самарец. — Та никаких нарушений в действиях врачей не нашла. Хотя в заключении есть неверная информация. Например, скорая привезла жену в больницу около 12 часов дня, а в документе написали, что это было ночью".Беременность протекала хорошо, плод был абсолютно здоров. Кроме того, добавляет Злобин, следствие занимается еще одним аналогичным случаем, тоже прошлогодним.Образцовая клиникаНа официальном сайте больницы имени Середавина — множество российских и международных грамот и сертификатов. А перинатальный центр в 2014-м признали одним из лучших в стране.Однако отзывы в соцсетях негативные."Рожала там в июле 2020-го, — пишет жительница Самары Альфия Исянова. — Врачи тянули до последнего, пока кардиотокография не стала очень плохая. Экстренное кесарево сделали, уже когда воды поменяли цвет. К счастью, ребенок выжил".В самой больнице уверяют, что все подобные инциденты разбирает специальная комиссия. К тому же "дефектов при оказании медицинской помощи, приведших к неблагоприятному исходу, в этом году не выявлено".В областном Минздраве комментировать ситуацию отказались, сославшись на врачебную тайну. Отметили лишь, что тщательно анализируют всю документацию по таким случаям на клиническо-анатомических конференциях с привлечением специалистов из Самарского государственного медуниверситета.Разбираются и следователи — результаты экспертиз по инцидентам, произошедшим в 2021-м, поступят в ближайшее время.

https://ria.ru/20201105/proisshestvie-1582883393.html

https://ria.ru/20211203/proisshestvie-1761864802.html

самара

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2022

Михаил Кевхиев

Михаил Кевхиев

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Михаил Кевхиев

здоровье - общество, самара, следственный комитет россии (ск рф)