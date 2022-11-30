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"Умоляла сделать кесарево". Почему в самарской больнице умирают младенцы - РИА Новости, 30.11.2022
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"Умоляла сделать кесарево". Почему в самарской больнице умирают младенцы
"Умоляла сделать кесарево". Почему в самарской больнице умирают младенцы - РИА Новости, 30.11.2022
"Умоляла сделать кесарево". Почему в самарской больнице умирают младенцы
Спустя полгода после гибели новорожденного в Самарской областной больнице имени Середавина следователи все-же возбудили уголовное дело. Однако, по словам... РИА Новости, 30.11.2022
2022-11-30T08:00
2022-11-30T08:10
здоровье - общество
самара
следственный комитет россии (ск рф)
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МОСКВА, 30 ноя — РИА Новости, Виктор Званцев. Спустя полгода после гибели новорожденного в Самарской областной больнице имени Середавина следователи все-же возбудили уголовное дело. Однако, по словам местных, этот случай далеко не единственный. О том, что происходит в клинике, — в материале РИА Новости."Врачи лишь извинились"Утром 28 апреля Наталью Кротову привезли в родильное отделение. Отошли воды, начались схватки — на тот момент не очень болезненные."Я ждала час, пока врачи придут с пересменки, — вспоминает она. — Наконец оформили и отвезли в родовую. Схватки усилились. Я слезно просила сделать кесарево, однако врачи и акушерки твердили: "Все рожают, и ты родишь". Когда вскрикивала от боли, грубо одергивали: чего орешь как резаная?"Сделать кесарево роженица просила несколько часов - с четырех дня до полуночи. Все это время велась кардиотокография — оценка состояния плода. Однако врачи, уверяет Наталья, за показаниями приборов толком не следили."Около часа ночи все-таки взглянули на показатели и тут же поинтересовались, согласна ли я на кесарево, — продолжает она. — Сделали. Ребенок уже был синий и не дышал. Так и не спасли. Врачи лишь извинились, заявив, что сами в шоке и не понимают, почему так произошло".Судебно-медицинская экспертиза установила причину смерти: тромбоз и гипоксия. Хотя беременность протекала без осложнений и ребенок, судя по взятым за неделю до родов анализам, был полностью здоров.Кротова обратилась во всевозможные инстанции с просьбой объективно разобраться в случившемся. Проверяли несколько месяцев. В итоге в начале ноября СК возбудил уголовное дело по статье "Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья граждан, повлекших по неосторожности смерть человека".Распространенный случайЭто не первый младенец, скончавшийся в больнице имени Середавина в последнее время."Утром 23 июня 2021-го у жены отошли воды и скорая отвезла ее в роддом, — рассказывает житель Самары Павел Злобин. — Поскольку это была первая беременность, мы полностью доверились врачам, предоставили всю документацию. Они знали, что ребенок однократно обвит пуповиной. Так нередко бывает, и это совсем не критично".По словам Павла, его супруга Татьяна три часа пролежала в коридоре, прежде чем ее перевезли в палату. Когда же начались схватки, врачи растерялись и побежали за помощью к более опытному коллеге. Тот пришел спустя двадцать минут."Он попробовал продавить ребенка рукой, потом сделал эпизиотомию (хирургическое рассечение промежности и задней стенки влагалища. — Прим. ред.). Малыша вытащили едва живого. Пытались реанимировать, затем ввели в искусственную кому. Спустя неделю он умер. Я спросил, почему не сделали кесарево сечение. Ответили: не было оснований", — говорит Павел.Он обратился в СК. Там все еще ждут результаты экспертиз."Я также побывал в областном Минздраве — оттуда перенаправили в страховую компанию, — добавляет самарец. — Та никаких нарушений в действиях врачей не нашла. Хотя в заключении есть неверная информация. Например, скорая привезла жену в больницу около 12 часов дня, а в документе написали, что это было ночью".Беременность протекала хорошо, плод был абсолютно здоров. Кроме того, добавляет Злобин, следствие занимается еще одним аналогичным случаем, тоже прошлогодним.Образцовая клиникаНа официальном сайте больницы имени Середавина — множество российских и международных грамот и сертификатов. А перинатальный центр в 2014-м признали одним из лучших в стране.Однако отзывы в соцсетях негативные."Рожала там в июле 2020-го, — пишет жительница Самары Альфия Исянова. — Врачи тянули до последнего, пока кардиотокография не стала очень плохая. Экстренное кесарево сделали, уже когда воды поменяли цвет. К счастью, ребенок выжил".В самой больнице уверяют, что все подобные инциденты разбирает специальная комиссия. К тому же "дефектов при оказании медицинской помощи, приведших к неблагоприятному исходу, в этом году не выявлено".В областном Минздраве комментировать ситуацию отказались, сославшись на врачебную тайну. Отметили лишь, что тщательно анализируют всю документацию по таким случаям на клиническо-анатомических конференциях с привлечением специалистов из Самарского государственного медуниверситета.Разбираются и следователи — результаты экспертиз по инцидентам, произошедшим в 2021-м, поступят в ближайшее время.
https://ria.ru/20201105/proisshestvie-1582883393.html
https://ria.ru/20211203/proisshestvie-1761864802.html
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здоровье - общество, самара, следственный комитет россии (ск рф)
Здоровье - Общество, Самара, Следственный комитет России (СК РФ)
08:00 30.11.2022 (обновлено: 08:10 30.11.2022)
 

"Умоляла сделать кесарево". Почему в самарской больнице умирают младенцы

© Fotolia / s4svisualsВрачи во время операции
Врачи во время операции - РИА Новости, 1920, 30.11.2022
© Fotolia / s4svisuals
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МОСКВА, 30 ноя — РИА Новости, Виктор Званцев. Спустя полгода после гибели новорожденного в Самарской областной больнице имени Середавина следователи все-же возбудили уголовное дело. Однако, по словам местных, этот случай далеко не единственный. О том, что происходит в клинике, — в материале РИА Новости.

"Врачи лишь извинились"

Утром 28 апреля Наталью Кротову привезли в родильное отделение. Отошли воды, начались схватки — на тот момент не очень болезненные.
"Я ждала час, пока врачи придут с пересменки, — вспоминает она. — Наконец оформили и отвезли в родовую. Схватки усилились. Я слезно просила сделать кесарево, однако врачи и акушерки твердили: "Все рожают, и ты родишь". Когда вскрикивала от боли, грубо одергивали: чего орешь как резаная?"
© Фото : фото из личного архива Натальи КротовойНаталья Кротова
Наталья Кротова - РИА Новости, 1920, 29.11.2022
© Фото : фото из личного архива Натальи Кротовой
Наталья Кротова
Сделать кесарево роженица просила несколько часов - с четырех дня до полуночи. Все это время велась кардиотокография — оценка состояния плода. Однако врачи, уверяет Наталья, за показаниями приборов толком не следили.
"Около часа ночи все-таки взглянули на показатели и тут же поинтересовались, согласна ли я на кесарево, — продолжает она. — Сделали. Ребенок уже был синий и не дышал. Так и не спасли. Врачи лишь извинились, заявив, что сами в шоке и не понимают, почему так произошло".
Судебно-медицинская экспертиза установила причину смерти: тромбоз и гипоксия. Хотя беременность протекала без осложнений и ребенок, судя по взятым за неделю до родов анализам, был полностью здоров.
Кротова обратилась во всевозможные инстанции с просьбой объективно разобраться в случившемся. Проверяли несколько месяцев. В итоге в начале ноября СК возбудил уголовное дело по статье "Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья граждан, повлекших по неосторожности смерть человека".
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Распространенный случай

Это не первый младенец, скончавшийся в больнице имени Середавина в последнее время.
"Утром 23 июня 2021-го у жены отошли воды и скорая отвезла ее в роддом, — рассказывает житель Самары Павел Злобин. — Поскольку это была первая беременность, мы полностью доверились врачам, предоставили всю документацию. Они знали, что ребенок однократно обвит пуповиной. Так нередко бывает, и это совсем не критично".
По словам Павла, его супруга Татьяна три часа пролежала в коридоре, прежде чем ее перевезли в палату. Когда же начались схватки, врачи растерялись и побежали за помощью к более опытному коллеге. Тот пришел спустя двадцать минут.
© Фото : предоставлено Павлом ЗлобинымПавел и Наталья Злобины
Павел и Наталья Злобины - РИА Новости, 1920, 29.11.2022
© Фото : предоставлено Павлом Злобиным
Павел и Наталья Злобины
"Он попробовал продавить ребенка рукой, потом сделал эпизиотомию (хирургическое рассечение промежности и задней стенки влагалища. — Прим. ред.). Малыша вытащили едва живого. Пытались реанимировать, затем ввели в искусственную кому. Спустя неделю он умер. Я спросил, почему не сделали кесарево сечение. Ответили: не было оснований", — говорит Павел.
Он обратился в СК. Там все еще ждут результаты экспертиз.
"Я также побывал в областном Минздраве — оттуда перенаправили в страховую компанию, — добавляет самарец. — Та никаких нарушений в действиях врачей не нашла. Хотя в заключении есть неверная информация. Например, скорая привезла жену в больницу около 12 часов дня, а в документе написали, что это было ночью".
Беременность протекала хорошо, плод был абсолютно здоров. Кроме того, добавляет Злобин, следствие занимается еще одним аналогичным случаем, тоже прошлогодним.
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Образцовая клиника

На официальном сайте больницы имени Середавина — множество российских и международных грамот и сертификатов. А перинатальный центр в 2014-м признали одним из лучших в стране.
Однако отзывы в соцсетях негативные.
"Рожала там в июле 2020-го, — пишет жительница Самары Альфия Исянова. — Врачи тянули до последнего, пока кардиотокография не стала очень плохая. Экстренное кесарево сделали, уже когда воды поменяли цвет. К счастью, ребенок выжил".
© Фото : Самарская областная клиническая больница им. В.Д. СередавинаСамарская областная клиническая больница имени В. Д. Середавина
Самарская областная клиническая больница им. В.Д. Середавина - РИА Новости, 1920, 29.11.2022
© Фото : Самарская областная клиническая больница им. В.Д. Середавина
Самарская областная клиническая больница имени В. Д. Середавина
В самой больнице уверяют, что все подобные инциденты разбирает специальная комиссия. К тому же "дефектов при оказании медицинской помощи, приведших к неблагоприятному исходу, в этом году не выявлено".
В областном Минздраве комментировать ситуацию отказались, сославшись на врачебную тайну. Отметили лишь, что тщательно анализируют всю документацию по таким случаям на клиническо-анатомических конференциях с привлечением специалистов из Самарского государственного медуниверситета.
Разбираются и следователи — результаты экспертиз по инцидентам, произошедшим в 2021-м, поступят в ближайшее время.
 
Здоровье - ОбществоСамараСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
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