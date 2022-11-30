https://ria.ru/20221130/pozhar-1835225399.html
При пожаре на ТЭЦ в Перми пострадали два человека
При пожаре на ТЭЦ в Перми пострадали два человека - РИА Новости, 30.11.2022
При пожаре на ТЭЦ в Перми пострадали два человека
Два человека пострадали при пожаре на крупной теплоэлектростанции в Перми, им оказывают помощь медики, сообщили РИА Новости в краевом минздраве. РИА Новости, 30.11.2022
2022-11-30T12:03
2022-11-30T12:03
2022-11-30T12:20
происшествия
пермь
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ПЕРМЬ, 30 ноя - РИА Новости. Два человека пострадали при пожаре на крупной теплоэлектростанции в Перми, им оказывают помощь медики, сообщили РИА Новости в краевом минздраве."Два человека пострадали, им оказывается медицинская помощь. Информация уточняется. На месте пожара работают 3 бригады скорой медицинской помощи", - рассказали в ведомстве.Ранее стало известно, что на самой крупной пермской ТЭЦ под номером 9 днем загорелась крыша турбинного цеха. На месте происшествия работают пожарные. Площадь возгорания составляет около 100 квадратных метров.
https://ria.ru/20221130/pozhar-1835202235.html
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РИА Новости
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происшествия, пермь
12:03 30.11.2022 (обновлено: 12:20 30.11.2022)
При пожаре на ТЭЦ в Перми пострадали два человека
При пожаре на ТЭЦ в Перми пострадали два человека, им оказывают помощь
ПЕРМЬ, 30 ноя - РИА Новости. Два человека пострадали при пожаре на крупной теплоэлектростанции в Перми, им оказывают помощь медики, сообщили РИА Новости в краевом минздраве.
"Два человека пострадали, им оказывается медицинская помощь. Информация уточняется. На месте пожара работают 3 бригады скорой медицинской помощи", - рассказали в ведомстве.
Ранее стало известно, что на самой крупной пермской ТЭЦ под номером 9 днем загорелась крыша турбинного цеха. На месте происшествия работают пожарные. Площадь возгорания составляет около 100 квадратных метров.