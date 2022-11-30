https://ria.ru/20221130/pozhar-1835220780.html
На самой крупной в Перми ТЭЦ произошел пожар
На самой крупной в Перми ТЭЦ произошел пожар - РИА Новости, 30.11.2022
На самой крупной в Перми ТЭЦ произошел пожар
На ТЭЦ-9 в Перми произошел пожар, огонь распространился на площади 100 квадратных метров, сообщили РИА Новости в пресс-службе регионального управления МЧС. РИА Новости, 30.11.2022
2022-11-30T11:52
2022-11-30T11:52
2022-11-30T14:21
происшествия
пермь
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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ПЕРМЬ, 30 ноя — РИА Новости. На ТЭЦ-9 в Перми произошел пожар, огонь распространился на площади 100 квадратных метров, сообщили РИА Новости в пресс-службе регионального управления МЧС.Пострадали три человека, двоих госпитализировали в ожоговое отделение. Еще один находился в состоянии клинической смерти, врачи скорой помощи пытались его реанимировать, но пациент скончался, уточнили в краевом минздраве.В 14:11 (12:11 мск) открытое горение ликвидировали.По предварительной версии, пожар начался во время ремонтных работ на крыше цеха. Работу станции не останавливали, она продолжала снабжать город теплом.ТЭЦ-9 — крупнейшая теплоэлектроцентраль Перми. Она расположена в Индустриальном районе, обеспечивает энергоснабжение нефтеперерабатывающего производства и является одним из основных источников тепла для левобережной части города. Объект ввели в эксплуатацию в 1957 году, в 2021 году началась модернизация оборудования станции.
https://ria.ru/20221130/pozhar-1835173809.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, пермь, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Пермь, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
11:52 30.11.2022 (обновлено: 14:21 30.11.2022)
На самой крупной в Перми ТЭЦ произошел пожар
На самой крупной в Перми ТЭЦ произошел пожар на площади в сто квадратных метров
ПЕРМЬ, 30 ноя — РИА Новости. На ТЭЦ-9 в Перми произошел пожар, огонь распространился на площади 100 квадратных метров, сообщили РИА Новости в пресс-службе регионального управления МЧС.
"Тридцатого ноября в 12:58 (10:58 мск) поступило сообщение о пожаре на ТЭЦ-9. Горит кровля котлотурбинного цеха. Информация оперативная. На месте работают 79 человек, 23 единицы техники. Пожар еще не локализован", — рассказали в ведомстве.
Пострадали три человека, двоих госпитализировали в ожоговое отделение. Еще один находился в состоянии клинической смерти, врачи скорой помощи пытались его реанимировать, но пациент скончался, уточнили в краевом минздраве.
В 14:11 (12:11 мск) открытое горение ликвидировали.
По предварительной версии, пожар начался во время ремонтных работ на крыше цеха. Работу станции не останавливали, она продолжала снабжать город теплом.
ТЭЦ-9 — крупнейшая теплоэлектроцентраль Перми. Она расположена в Индустриальном районе, обеспечивает энергоснабжение нефтеперерабатывающего производства и является одним из основных источников тепла для левобережной части города. Объект ввели в эксплуатацию в 1957 году, в 2021 году началась модернизация оборудования станции.