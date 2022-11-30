https://ria.ru/20221130/pozhar-1835220780.html

На самой крупной в Перми ТЭЦ произошел пожар

На самой крупной в Перми ТЭЦ произошел пожар - РИА Новости, 30.11.2022

На самой крупной в Перми ТЭЦ произошел пожар

На ТЭЦ-9 в Перми произошел пожар, огонь распространился на площади 100 квадратных метров, сообщили РИА Новости в пресс-службе регионального управления МЧС. РИА Новости, 30.11.2022

2022-11-30T11:52

2022-11-30T11:52

2022-11-30T14:21

происшествия

пермь

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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ПЕРМЬ, 30 ноя — РИА Новости. На ТЭЦ-9 в Перми произошел пожар, огонь распространился на площади 100 квадратных метров, сообщили РИА Новости в пресс-службе регионального управления МЧС.Пострадали три человека, двоих госпитализировали в ожоговое отделение. Еще один находился в состоянии клинической смерти, врачи скорой помощи пытались его реанимировать, но пациент скончался, уточнили в краевом минздраве.В 14:11 (12:11 мск) открытое горение ликвидировали.По предварительной версии, пожар начался во время ремонтных работ на крыше цеха. Работу станции не останавливали, она продолжала снабжать город теплом.ТЭЦ-9 — крупнейшая теплоэлектроцентраль Перми. Она расположена в Индустриальном районе, обеспечивает энергоснабжение нефтеперерабатывающего производства и является одним из основных источников тепла для левобережной части города. Объект ввели в эксплуатацию в 1957 году, в 2021 году началась модернизация оборудования станции.

https://ria.ru/20221130/pozhar-1835173809.html

пермь

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2022

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

происшествия, пермь, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)