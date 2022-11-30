https://ria.ru/20221130/patrulirovanie-1835223551.html
ВКС России и ВВС Китая провели совместное патрулирование
ВКС России и ВВС Китая провели совместное патрулирование - РИА Новости, 30.11.2022
ВКС России и ВВС Китая провели совместное патрулирование
Российские и китайские военные летчики провели совместное патрулирование в Азиатско-Тихоокеанском регионе, сообщила пресс-служба Минобороны. РИА Новости, 30.11.2022
2022-11-30T11:59
2022-11-30T11:59
2022-11-30T12:43
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МОСКВА, 30 ноя — РИА Новости. Российские и китайские военные летчики провели совместное патрулирование в Азиатско-Тихоокеанском регионе, сообщила пресс-служба Минобороны.Продолжительность полета составила около восьми часов. Самолеты сопровождали истребители Су-30СМ и Су-35С.В рамках патрулирования впервые самолеты ВКС приземлились на аэродроме в Китае, а китайские — на территории России.На отдельных этапах маршрута стратегические ракетоносцы сопровождали иностранные истребители.Ранее сегодня агентство Киодо со ссылкой на Объединенный комитет начальников штабов сообщило, что истребители ВВС Японии пришлось поднять по тревоге из-за появления двух китайских бомбардировщиков Xian H-6. Они пролетели над Цусимским проливом и направились из Восточно-Китайского моря в сторону Японского моря. В это же время, предположительно, два российских самолета также находились над Японским морем. Подчеркивается, что нарушения воздушного пространства не произошло.Москва не раз отмечала, что все полеты самолетов ВКС России выполняются в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства.
https://ria.ru/20221130/samolet-1835166925.html
https://ria.ru/20220930/kitay-1820499579.html
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Воздушное патрулирование в Азиатско-Тихоокеанском регионе
Россия и Китай провели очередное совместное воздушное патрулирование в Азиатско-Тихоокеанском регионе, сообщает российское Мниобороны. Авиагруппа из российских стратегических ракетоносцев Ту-95МС и китайских стратегических бомбардировщиков Хун-6К проследовала над акваториями Японского и Восточно-Китайского морей. Российские истребители Су-30СМ и Су-35С обеспечили сопровождение авиагруппы. Впервые в ходе совместного воздушного патрулирования выполнены посадки российских самолетов на аэродроме в Китае и китайских - на аэродроме в России. На отдельных этапах маршрута стратегические ракетоносцы сопровождали истребители иностранных государств, при этом российские и китайские самолеты действовали строго в соответствии с положениями международного права, нарушений воздушного пространства иностранных государств не допущено, сообщает ведомство.
2022-11-30T11:59
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РИА Новости
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в мире, россия, китай, воздушно-космические силы россии
В мире, Россия, Китай, Воздушно-космические силы России
11:59 30.11.2022 (обновлено: 12:43 30.11.2022)
ВКС России и ВВС Китая провели совместное патрулирование
ВКС России и ВВС Китая провели патрулирование над Японским и Восточно-Китайским морями