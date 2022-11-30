Рейтинг@Mail.ru
ВКС России и ВВС Китая провели совместное патрулирование - РИА Новости, 30.11.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20221130/patrulirovanie-1835223551.html
ВКС России и ВВС Китая провели совместное патрулирование
ВКС России и ВВС Китая провели совместное патрулирование - РИА Новости, 30.11.2022
ВКС России и ВВС Китая провели совместное патрулирование
Российские и китайские военные летчики провели совместное патрулирование в Азиатско-Тихоокеанском регионе, сообщила пресс-служба Минобороны. РИА Новости, 30.11.2022
2022-11-30T11:59
2022-11-30T12:43
в мире
россия
китай
воздушно-космические силы россии
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/1e/1835228396_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_3710e3fb85df849d7913b83272a4ac1a.jpg
МОСКВА, 30 ноя — РИА Новости. Российские и китайские военные летчики провели совместное патрулирование в Азиатско-Тихоокеанском регионе, сообщила пресс-служба Минобороны.Продолжительность полета составила около восьми часов. Самолеты сопровождали истребители Су-30СМ и Су-35С.В рамках патрулирования впервые самолеты ВКС приземлились на аэродроме в Китае, а китайские — на территории России.На отдельных этапах маршрута стратегические ракетоносцы сопровождали иностранные истребители.Ранее сегодня агентство Киодо со ссылкой на Объединенный комитет начальников штабов сообщило, что истребители ВВС Японии пришлось поднять по тревоге из-за появления двух китайских бомбардировщиков Xian H-6. Они пролетели над Цусимским проливом и направились из Восточно-Китайского моря в сторону Японского моря. В это же время, предположительно, два российских самолета также находились над Японским морем. Подчеркивается, что нарушения воздушного пространства не произошло.Москва не раз отмечала, что все полеты самолетов ВКС России выполняются в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства.
https://ria.ru/20221130/samolet-1835166925.html
https://ria.ru/20220930/kitay-1820499579.html
россия
китай
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Екатерина Зайцева
Екатерина Зайцева
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Воздушное патрулирование в Азиатско-Тихоокеанском регионе
Россия и Китай провели очередное совместное воздушное патрулирование в Азиатско-Тихоокеанском регионе, сообщает российское Мниобороны. Авиагруппа из российских стратегических ракетоносцев Ту-95МС и китайских стратегических бомбардировщиков Хун-6К проследовала над акваториями Японского и Восточно-Китайского морей. Российские истребители Су-30СМ и Су-35С обеспечили сопровождение авиагруппы. Впервые в ходе совместного воздушного патрулирования выполнены посадки российских самолетов на аэродроме в Китае и китайских - на аэродроме в России. На отдельных этапах маршрута стратегические ракетоносцы сопровождали истребители иностранных государств, при этом российские и китайские самолеты действовали строго в соответствии с положениями международного права, нарушений воздушного пространства иностранных государств не допущено, сообщает ведомство.
2022-11-30T11:59
true
PT1M53S
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/1e/1835228396_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_42085cf8bc98e1db0fc3c09102d80465.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, россия, китай, воздушно-космические силы россии
В мире, Россия, Китай, Воздушно-космические силы России
11:59 30.11.2022 (обновлено: 12:43 30.11.2022)
 
ВКС России и ВВС Китая провели совместное патрулирование

ВКС России и ВВС Китая провели патрулирование над Японским и Восточно-Китайским морями

Читать ria.ru в
МОСКВА, 30 ноя — РИА Новости. Российские и китайские военные летчики провели совместное патрулирование в Азиатско-Тихоокеанском регионе, сообщила пресс-служба Минобороны.

"Авиагруппа в составе стратегических ракетоносцев Ту-95МС ВКС России и стратегических бомбардировщиков Хун-6К ВВС НОАК осуществила воздушное патрулирование над акваториями Японского и Восточно-Китайского морей", — говорится в сообщении.

Продолжительность полета составила около восьми часов. Самолеты сопровождали истребители Су-30СМ и Су-35С.
В рамках патрулирования впервые самолеты ВКС приземлились на аэродроме в Китае, а китайские — на территории России.
Многоцелевой истребитель четвертого поколения Rafale F3 - РИА Новости, 1920, 30.11.2022
07:10
В Канаде сообщили о перехвате военного самолета китайскими ВВС
На отдельных этапах маршрута стратегические ракетоносцы сопровождали иностранные истребители.
"В ходе выполнения задач самолеты обеих стран действовали строго в соответствии с положениями международного права. Нарушений воздушного пространства иностранных государств не допущено. <...> Мероприятие проведено в рамках реализации положений плана военного сотрудничества на 2022 год и не направлено против третьих стран", — заключили в Минобороны.
Ранее сегодня агентство Киодо со ссылкой на Объединенный комитет начальников штабов сообщило, что истребители ВВС Японии пришлось поднять по тревоге из-за появления двух китайских бомбардировщиков Xian H-6. Они пролетели над Цусимским проливом и направились из Восточно-Китайского моря в сторону Японского моря. В это же время, предположительно, два российских самолета также находились над Японским морем. Подчеркивается, что нарушения воздушного пространства не произошло.
Москва не раз отмечала, что все полеты самолетов ВКС России выполняются в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства.
Посол КНР в РФ Чжан Ханьхуэй - РИА Новости, 1920, 30.09.2022
30 сентября, 08:40
Москва и Пекин ответственны за поддержание мира, заявил посол Китая
 
В миреРоссияКитайВоздушно-космические силы России
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала