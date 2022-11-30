https://ria.ru/20221130/parkovka-1835167722.html

Парковка на улицах Москвы будет бесплатной с 1 по 7 января

Парковка на улицах Москвы будет бесплатной с 1 по 7 января - РИА Новости, 30.11.2022

Парковка на улицах Москвы будет бесплатной с 1 по 7 января

Парковка на улицах Москвы будет бесплатной с 1 по 7 января, сообщается на официальном портале мэра и правительства Москвы. РИА Новости, 30.11.2022

2022-11-30T07:35

2022-11-30T07:35

2022-11-30T07:45

общество

максим ликсутов

москва

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/148429/17/1484291740_0:37:3501:2006_1920x0_80_0_0_9adefa7b9c312be7ca47cdd64ef66108.jpg

МОСКВА, 30 ноя - РИА Новости. Парковка на улицах Москвы будет бесплатной с 1 по 7 января, сообщается на официальном портале мэра и правительства Москвы."В праздничные дни с 1 по 7 января парковка будет бесплатной на всех улицах Москвы. 8 января вступят в силу воскресные правила — оплата потребуется только на тех участках, где действуют тарифы 380 и 450 рублей за час", - цитируют в сообщении заместителя мэра Москвы по вопросам транспорта Максима Ликсутова.Отмечается, что парковки со шлагбаумами продолжат работу в обычном режиме по действующим тарифам."Это не повлияет на загруженность улиц и парковок, потому что традиционно в это время на дороги выезжает меньше машин. Мы просим водителей особенно внимательно относиться к правилам дорожного движения в такие дни", - приводятся слова Ликсутова.

https://ria.ru/20221127/tovary-1834527647.html

москва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

общество, максим ликсутов , москва