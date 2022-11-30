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Парковка на улицах Москвы будет бесплатной с 1 по 7 января - РИА Новости, 30.11.2022
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Парковка на улицах Москвы будет бесплатной с 1 по 7 января
Парковка на улицах Москвы будет бесплатной с 1 по 7 января - РИА Новости, 30.11.2022
Парковка на улицах Москвы будет бесплатной с 1 по 7 января
Парковка на улицах Москвы будет бесплатной с 1 по 7 января, сообщается на официальном портале мэра и правительства Москвы. РИА Новости, 30.11.2022
2022-11-30T07:35
2022-11-30T07:45
общество
максим ликсутов
москва
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МОСКВА, 30 ноя - РИА Новости. Парковка на улицах Москвы будет бесплатной с 1 по 7 января, сообщается на официальном портале мэра и правительства Москвы."В праздничные дни с 1 по 7 января парковка будет бесплатной на всех улицах Москвы. 8 января вступят в силу воскресные правила — оплата потребуется только на тех участках, где действуют тарифы 380 и 450 рублей за час", - цитируют в сообщении заместителя мэра Москвы по вопросам транспорта Максима Ликсутова.Отмечается, что парковки со шлагбаумами продолжат работу в обычном режиме по действующим тарифам."Это не повлияет на загруженность улиц и парковок, потому что традиционно в это время на дороги выезжает меньше машин. Мы просим водителей особенно внимательно относиться к правилам дорожного движения в такие дни", - приводятся слова Ликсутова.
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общество, максим ликсутов , москва
Общество, Максим Ликсутов , Москва
07:35 30.11.2022 (обновлено: 07:45 30.11.2022)
 
Парковка на улицах Москвы будет бесплатной с 1 по 7 января

Правительства Москвы сообщило о бесплатной парковке на улицах Москвы с 1 по 7 января

© РИА Новости / Александр Вильф / Перейти в медиабанкПредновогодняя Москва
Предновогодняя Москва - РИА Новости, 1920, 30.11.2022
© РИА Новости / Александр Вильф
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МОСКВА, 30 ноя - РИА Новости. Парковка на улицах Москвы будет бесплатной с 1 по 7 января, сообщается на официальном портале мэра и правительства Москвы.
"В праздничные дни с 1 по 7 января парковка будет бесплатной на всех улицах Москвы. 8 января вступят в силу воскресные правила — оплата потребуется только на тех участках, где действуют тарифы 380 и 450 рублей за час", - цитируют в сообщении заместителя мэра Москвы по вопросам транспорта Максима Ликсутова.
Отмечается, что парковки со шлагбаумами продолжат работу в обычном режиме по действующим тарифам.
"Это не повлияет на загруженность улиц и парковок, потому что традиционно в это время на дороги выезжает меньше машин. Мы просим водителей особенно внимательно относиться к правилам дорожного движения в такие дни", - приводятся слова Ликсутова.
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ОбществоМаксим ЛиксутовМосква
 
 
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