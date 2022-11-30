https://ria.ru/20221130/oruzhie-1835396345.html

В Швеции назвали неожиданного получателя прибыли от украинского кризиса

В Швеции назвали неожиданного получателя прибыли от украинского кризиса - РИА Новости, 30.11.2022

В Швеции назвали неожиданного получателя прибыли от украинского кризиса

Из-за украинского кризиса оружейные заводы в восточноевропейских странах вышли на пик производства со времен холодной войны, пишет шведская газета Nya... РИА Новости, 30.11.2022

2022-11-30T19:22

2022-11-30T19:22

2022-11-30T19:45

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МОСКВА, 30 ноя — РИА Новости. Из-за украинского кризиса оружейные заводы в восточноевропейских странах вышли на пик производства со времен холодной войны, пишет шведская газета Nya Dagbladet.Польша находится на третьем месте по уровню военной поддержки Украины, а Чехия на девятом. Поставки Киеву во многом опустошили их арсеналы, что и заставило местные оружейные предприятия ускорить выпуск, пишет издание.Восточноевропейские страны видят в украинском кризисе шанс укрепить региональную безопасность и усилить позиции на оружейном рынке."Учитывая реалии продолжающегося конфликта на Украине и видимый настрой многих стран, направленный на увеличение оборонных расходов, есть реальный шанс выйти на новые рынки и увеличить экспортную выручку в ближайшие годы", — сказал гендиректор польской оружейной компании PGZ Себастьян Хвалек.PGZ контролирует более 50 предприятий, производящих широкий ассортимент оружия от бронетехники до беспилотников, и теперь намерена инвестировать 1,8 миллиарда долларов, часть которых пойдет на строительство новых заводов. Аналогичные планы и у других оружейных компаний в Польше, Словакии и Чехии, утверждает Nya Dagbladet."Для чешской оборонной промышленности конфликт на Украине и помощь, которую она оказывает, явно являются толчком, которого мы не видели последние 30 лет", — поделился замминистра обороны Чехии Томаш Копечный.По его словам, в этом году экспорт оружия из республики достигнет рекордных цифр с 1989-го.На фоне начавшейся 24 февраля российской спецоперации по защите Донбасса западные страны продолжают накачивать Украину оружием и помогать разведданными. Москва неоднократно заявляла, что поставки западных вооружений только затягивают конфликт, а транспорт с ними становится законной целью.

https://ria.ru/20221130/trillion-1835285142.html

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