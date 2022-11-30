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В Швеции назвали неожиданного получателя прибыли от украинского кризиса - РИА Новости, 30.11.2022
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В Швеции назвали неожиданного получателя прибыли от украинского кризиса
В Швеции назвали неожиданного получателя прибыли от украинского кризиса - РИА Новости, 30.11.2022
В Швеции назвали неожиданного получателя прибыли от украинского кризиса
Из-за украинского кризиса оружейные заводы в восточноевропейских странах вышли на пик производства со времен холодной войны, пишет шведская газета Nya... РИА Новости, 30.11.2022
2022-11-30T19:22
2022-11-30T19:45
в мире
украина
чехия
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МОСКВА, 30 ноя — РИА Новости. Из-за украинского кризиса оружейные заводы в восточноевропейских странах вышли на пик производства со времен холодной войны, пишет шведская газета Nya Dagbladet.Польша находится на третьем месте по уровню военной поддержки Украины, а Чехия на девятом. Поставки Киеву во многом опустошили их арсеналы, что и заставило местные оружейные предприятия ускорить выпуск, пишет издание.Восточноевропейские страны видят в украинском кризисе шанс укрепить региональную безопасность и усилить позиции на оружейном рынке."Учитывая реалии продолжающегося конфликта на Украине и видимый настрой многих стран, направленный на увеличение оборонных расходов, есть реальный шанс выйти на новые рынки и увеличить экспортную выручку в ближайшие годы", — сказал гендиректор польской оружейной компании PGZ Себастьян Хвалек.PGZ контролирует более 50 предприятий, производящих широкий ассортимент оружия от бронетехники до беспилотников, и теперь намерена инвестировать 1,8 миллиарда долларов, часть которых пойдет на строительство новых заводов. Аналогичные планы и у других оружейных компаний в Польше, Словакии и Чехии, утверждает Nya Dagbladet."Для чешской оборонной промышленности конфликт на Украине и помощь, которую она оказывает, явно являются толчком, которого мы не видели последние 30 лет", — поделился замминистра обороны Чехии Томаш Копечный.По его словам, в этом году экспорт оружия из республики достигнет рекордных цифр с 1989-го.На фоне начавшейся 24 февраля российской спецоперации по защите Донбасса западные страны продолжают накачивать Украину оружием и помогать разведданными. Москва неоднократно заявляла, что поставки западных вооружений только затягивают конфликт, а транспорт с ними становится законной целью.
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в мире, украина, чехия, польша
В мире, Украина, Чехия, Польша
19:22 30.11.2022 (обновлено: 19:45 30.11.2022)
 
В Швеции назвали неожиданного получателя прибыли от украинского кризиса

Шведская Nya Dagbladet назвала Восточную Европу выигравшей от украинского кризиса

© AP Photo / Mauricio Campino/U.S. Air ForceПогрузка военной помощи для Украины на авиабазе Довер, США
Погрузка военной помощи для Украины на авиабазе Довер, США - РИА Новости, 1920, 30.11.2022
© AP Photo / Mauricio Campino/U.S. Air Force
Погрузка военной помощи для Украины на авиабазе Довер, США. Архивное фото
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МОСКВА, 30 ноя — РИА Новости. Из-за украинского кризиса оружейные заводы в восточноевропейских странах вышли на пик производства со времен холодной войны, пишет шведская газета Nya Dagbladet.
Польша находится на третьем месте по уровню военной поддержки Украины, а Чехия на девятом. Поставки Киеву во многом опустошили их арсеналы, что и заставило местные оружейные предприятия ускорить выпуск, пишет издание.
Восточноевропейские страны видят в украинском кризисе шанс укрепить региональную безопасность и усилить позиции на оружейном рынке.
"Учитывая реалии продолжающегося конфликта на Украине и видимый настрой многих стран, направленный на увеличение оборонных расходов, есть реальный шанс выйти на новые рынки и увеличить экспортную выручку в ближайшие годы", — сказал гендиректор польской оружейной компании PGZ Себастьян Хвалек.
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PGZ контролирует более 50 предприятий, производящих широкий ассортимент оружия от бронетехники до беспилотников, и теперь намерена инвестировать 1,8 миллиарда долларов, часть которых пойдет на строительство новых заводов. Аналогичные планы и у других оружейных компаний в Польше, Словакии и Чехии, утверждает Nya Dagbladet.
"Для чешской оборонной промышленности конфликт на Украине и помощь, которую она оказывает, явно являются толчком, которого мы не видели последние 30 лет", — поделился замминистра обороны Чехии Томаш Копечный.
По его словам, в этом году экспорт оружия из республики достигнет рекордных цифр с 1989-го.
На фоне начавшейся 24 февраля российской спецоперации по защите Донбасса западные страны продолжают накачивать Украину оружием и помогать разведданными. Москва неоднократно заявляла, что поставки западных вооружений только затягивают конфликт, а транспорт с ними становится законной целью.
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