https://ria.ru/20221130/oruzhie-1835273638.html

Оружие с украинского конфликта поступает в Африку, заявил президент Нигерии

Оружие с украинского конфликта поступает в Африку, заявил президент Нигерии - РИА Новости, 30.11.2022

Оружие с украинского конфликта поступает в Африку, заявил президент Нигерии

Использовавшееся в украинском конфликте оружие контрабандой поступает в регион озера Чад и используется террористами, заявил президент Нигерии Мохаммаду Бухари. РИА Новости, 30.11.2022

2022-11-30T14:07

2022-11-30T14:07

2022-11-30T14:07

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чад

мохаммад бухари

украина

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МОСКВА, 30 ноя - РИА Новости. Использовавшееся в украинском конфликте оружие контрабандой поступает в регион озера Чад и используется террористами, заявил президент Нигерии Мохаммаду Бухари."К сожалению, ситуация в регионе Сахель и конфликт на Украине послужили основными источниками оружия и боевиков, пополняющих ряды террористов в районе озера Чад. Значительная часть оружия и боеприпасов, приобретенная для войны в Ливии, находит путь в регион озера Чад и другие части Сахеля. Использовавшееся в украинском конфликте оружие поступает в регион", - цитирует местная газета Daily Trust заявление Бухари на саммите глав государств Комиссии бассейна озера Чад (LCBC).Бухари подчеркнул, что сейчас востребованы срочные совместные усилия пограничников стран региона для предотвращения контрабанды оружия.

https://ria.ru/20221130/konflikt-1835190989.html

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Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

в мире, нигерия, чад, мохаммад бухари, украина