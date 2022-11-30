https://ria.ru/20221130/oruzhie-1835273638.html
Оружие с украинского конфликта поступает в Африку, заявил президент Нигерии
Оружие с украинского конфликта поступает в Африку, заявил президент Нигерии - РИА Новости, 30.11.2022
Оружие с украинского конфликта поступает в Африку, заявил президент Нигерии
Использовавшееся в украинском конфликте оружие контрабандой поступает в регион озера Чад и используется террористами, заявил президент Нигерии Мохаммаду Бухари. РИА Новости, 30.11.2022
2022-11-30T14:07
2022-11-30T14:07
2022-11-30T14:07
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нигерия
чад
мохаммад бухари
украина
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МОСКВА, 30 ноя - РИА Новости. Использовавшееся в украинском конфликте оружие контрабандой поступает в регион озера Чад и используется террористами, заявил президент Нигерии Мохаммаду Бухари."К сожалению, ситуация в регионе Сахель и конфликт на Украине послужили основными источниками оружия и боевиков, пополняющих ряды террористов в районе озера Чад. Значительная часть оружия и боеприпасов, приобретенная для войны в Ливии, находит путь в регион озера Чад и другие части Сахеля. Использовавшееся в украинском конфликте оружие поступает в регион", - цитирует местная газета Daily Trust заявление Бухари на саммите глав государств Комиссии бассейна озера Чад (LCBC).Бухари подчеркнул, что сейчас востребованы срочные совместные усилия пограничников стран региона для предотвращения контрабанды оружия.
https://ria.ru/20221130/konflikt-1835190989.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, нигерия, чад, мохаммад бухари, украина
В мире, Нигерия, Чад, Мохаммад Бухари, Украина
Оружие с украинского конфликта поступает в Африку, заявил президент Нигерии
Президент Нигерии: оружие с украинского конфликта используют террористы в районе озера Чад