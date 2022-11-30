Рейтинг@Mail.ru
СК зафиксировал последствия обстрела Ленинского района Донецка - РИА Новости, 30.11.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20221130/obstrel-1835398754.html
СК зафиксировал последствия обстрела Ленинского района Донецка
СК зафиксировал последствия обстрела Ленинского района Донецка - РИА Новости, 30.11.2022
СК зафиксировал последствия обстрела Ленинского района Донецка
Следователи СК РФ зафиксировали последствия обстрела Ленинского района Донецка со стороны украинских войск, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 30.11.2022
2022-11-30T19:36
2022-11-30T19:36
специальная военная операция на украине
ленинский район
происшествия
донецк
россия
следственный комитет россии (ск рф)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/1e/1835379066_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_72feeca85efdab31f18e81b98beaf9e4.png
ДОНЕЦК, 30 ноя - РИА Новости. Следователи СК РФ зафиксировали последствия обстрела Ленинского района Донецка со стороны украинских войск, передает корреспондент РИА Новости.В результате обстрела Донецка повреждены ряд жилых домов и остекление школы в Ленинском районе, пострадал местный житель."Следственная группа Следственного Комитета РФ выехала на осмотр места происшествия в Ленинский район города Донецк. Тридцатого ноября 2022 года в четвертом часу был прилет во двор дома, где пострадал мужчина, у него осколочные ранения, в настоящее время он госпитализирован", - рассказал офицер СК РФ.Следователь СК РФ осмотрел место обстрела, зафиксировал повреждения и изъял фрагменты боеприпаса для дальнейших экспертиз."Следственная группа работает, при обнаружении изымает осколки и фрагменты снаряда для дальнейшей отправки на экспертизу и уточнения типа и вида снаряда", - сообщил РИА Новости следователь.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
ленинский район
донецк
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Ленинский район Донецка после обстрела
Ленинский район Донецка после обстрела
2022-11-30T19:36
true
PT0M58S
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/1e/1835379066_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_79ef834d96015974f1781f277a1be091.png
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
ленинский район, происшествия, донецк, россия, следственный комитет россии (ск рф)
Специальная военная операция на Украине, Ленинский район, Происшествия, Донецк, Россия, Следственный комитет России (СК РФ)
19:36 30.11.2022
 
СК зафиксировал последствия обстрела Ленинского района Донецка

СК зафиксировал последствия обстрела Ленинского района Донецка со стороны ВСУ

Читать ria.ru в
ДОНЕЦК, 30 ноя - РИА Новости. Следователи СК РФ зафиксировали последствия обстрела Ленинского района Донецка со стороны украинских войск, передает корреспондент РИА Новости.
В результате обстрела Донецка повреждены ряд жилых домов и остекление школы в Ленинском районе, пострадал местный житель.
"Следственная группа Следственного Комитета РФ выехала на осмотр места происшествия в Ленинский район города Донецк. Тридцатого ноября 2022 года в четвертом часу был прилет во двор дома, где пострадал мужчина, у него осколочные ранения, в настоящее время он госпитализирован", - рассказал офицер СК РФ.
Следователь СК РФ осмотрел место обстрела, зафиксировал повреждения и изъял фрагменты боеприпаса для дальнейших экспертиз.
"Следственная группа работает, при обнаружении изымает осколки и фрагменты снаряда для дальнейшей отправки на экспертизу и уточнения типа и вида снаряда", - сообщил РИА Новости следователь.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня, 17:18Инфографика
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
 
Специальная военная операция на УкраинеЛенинский районПроисшествияДонецкРоссияСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала