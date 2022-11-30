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СК зафиксировал последствия обстрела Ленинского района Донецка
СК зафиксировал последствия обстрела Ленинского района Донецка - РИА Новости, 30.11.2022
СК зафиксировал последствия обстрела Ленинского района Донецка
Следователи СК РФ зафиксировали последствия обстрела Ленинского района Донецка со стороны украинских войск, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 30.11.2022
2022-11-30T19:36
2022-11-30T19:36
2022-11-30T19:36
специальная военная операция на украине
ленинский район
происшествия
донецк
россия
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ДОНЕЦК, 30 ноя - РИА Новости. Следователи СК РФ зафиксировали последствия обстрела Ленинского района Донецка со стороны украинских войск, передает корреспондент РИА Новости.В результате обстрела Донецка повреждены ряд жилых домов и остекление школы в Ленинском районе, пострадал местный житель."Следственная группа Следственного Комитета РФ выехала на осмотр места происшествия в Ленинский район города Донецк. Тридцатого ноября 2022 года в четвертом часу был прилет во двор дома, где пострадал мужчина, у него осколочные ранения, в настоящее время он госпитализирован", - рассказал офицер СК РФ.Следователь СК РФ осмотрел место обстрела, зафиксировал повреждения и изъял фрагменты боеприпаса для дальнейших экспертиз."Следственная группа работает, при обнаружении изымает осколки и фрагменты снаряда для дальнейшей отправки на экспертизу и уточнения типа и вида снаряда", - сообщил РИА Новости следователь.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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Ленинский район Донецка после обстрела
Ленинский район Донецка после обстрела
2022-11-30T19:36
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ленинский район, происшествия, донецк, россия, следственный комитет россии (ск рф)
Специальная военная операция на Украине, Ленинский район, Происшествия, Донецк, Россия, Следственный комитет России (СК РФ)
СК зафиксировал последствия обстрела Ленинского района Донецка
СК зафиксировал последствия обстрела Ленинского района Донецка со стороны ВСУ