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ВСУ обстреляли Донецк и Ясиноватую крупнокалиберными снарядами

ВСУ обстреляли Донецк и Ясиноватую крупнокалиберными снарядами - РИА Новости, 30.11.2022

ВСУ обстреляли Донецк и Ясиноватую крупнокалиберными снарядами

Украинские войска обстреляли Куйбышевский район Донецка и Ясиноватую, выпустив по пять снарядов калибрами 155 и 152 миллиметра, сообщило представительство... РИА Новости, 30.11.2022

2022-11-30T10:12

2022-11-30T10:12

2022-11-30T10:12

донецк

ясиноватая

сцкк

нато

донецкая народная республика

происшествия

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ДОНЕЦК, 30 ноя – РИА Новости. Украинские войска обстреляли Куйбышевский район Донецка и Ясиноватую, выпустив по пять снарядов калибрами 155 и 152 миллиметра, сообщило представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК)."Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 08:30 – населенный пункт Нетайлово – город Донецк (Куйбышевский район): выпущено 5 снарядов калибром 155 мм", - говорится в Telegram-канале ведомства.Отмечается, что в 8.55 было выпущено пять снарядов калибром 152 миллиметра по Ясиноватой.Ясиноватая расположена примерно в 25 километрах к северу от Донецка, в ней находится крупнейшая в бывшем СССР железнодорожная станция.Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M777 калибром 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.

https://ria.ru/20221130/donetsk-1835164596.html

донецк

ясиноватая

донецкая народная республика

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

донецк, ясиноватая, сцкк, нато, донецкая народная республика, происшествия