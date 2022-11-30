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ВСУ обстреляли Донецк и Ясиноватую крупнокалиберными снарядами
ВСУ обстреляли Донецк и Ясиноватую крупнокалиберными снарядами - РИА Новости, 30.11.2022
ВСУ обстреляли Донецк и Ясиноватую крупнокалиберными снарядами
Украинские войска обстреляли Куйбышевский район Донецка и Ясиноватую, выпустив по пять снарядов калибрами 155 и 152 миллиметра, сообщило представительство... РИА Новости, 30.11.2022
2022-11-30T10:12
2022-11-30T10:12
2022-11-30T10:12
донецк
ясиноватая
сцкк
нато
донецкая народная республика
происшествия
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ДОНЕЦК, 30 ноя – РИА Новости. Украинские войска обстреляли Куйбышевский район Донецка и Ясиноватую, выпустив по пять снарядов калибрами 155 и 152 миллиметра, сообщило представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК)."Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 08:30 – населенный пункт Нетайлово – город Донецк (Куйбышевский район): выпущено 5 снарядов калибром 155 мм", - говорится в Telegram-канале ведомства.Отмечается, что в 8.55 было выпущено пять снарядов калибром 152 миллиметра по Ясиноватой.Ясиноватая расположена примерно в 25 километрах к северу от Донецка, в ней находится крупнейшая в бывшем СССР железнодорожная станция.Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M777 калибром 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.
https://ria.ru/20221130/donetsk-1835164596.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
донецк, ясиноватая, сцкк, нато, донецкая народная республика, происшествия
Донецк, Ясиноватая, СЦКК, НАТО, Донецкая Народная Республика, Происшествия
ВСУ обстреляли Донецк и Ясиноватую крупнокалиберными снарядами
Украинские войска обстреляли Донецк и Ясиноватую десятью крупнокалиберными снарядами