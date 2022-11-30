Рейтинг@Mail.ru
Москалькова сообщила о росте обращений от россиян, проживающих за рубежом - РИА Новости, 30.11.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20221130/obrascheniya-1835236826.html
Москалькова сообщила о росте обращений от россиян, проживающих за рубежом
Москалькова сообщила о росте обращений от россиян, проживающих за рубежом - РИА Новости, 30.11.2022
Москалькова сообщила о росте обращений от россиян, проживающих за рубежом
Число обращений в адрес омбудсмена РФ от россиян, проживающих за рубежом, составило 1167 с начала года, в то время как за аналогичный период 2021 года обращений РИА Новости, 30.11.2022
2022-11-30T12:41
2022-11-30T12:41
татьяна москалькова
россия
украина
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/05/13/1732915349_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_575c3755ffe2d57b972067bd5e36d973.jpg
МОСКВА, 30 ноя - РИА Новости. Число обращений в адрес омбудсмена РФ от россиян, проживающих за рубежом, составило 1167 с начала года, в то время как за аналогичный период 2021 года обращений было 731, заявила уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова."На заседании попечительского совета фонда (поддержки и защиты соотечественников, проживающих за рубежом) под председательством министра иностранных дел России Сергея Викторовича Лаврова рассказала о количестве и тематике поступающих к нам обращений по этой теме. Жалоб стало намного больше - 1 167, тогда как за аналогичный период 2021 года было 731", - написала Москалькова в своем Telegram-канале.Москалькова отметила, что в условиях санкционного давления и русофобии защита прав соотечественников имеет первостепенное значение.По ее словам, граждане обращаются по вопросам содействия в возвращении на родину."Большое количество жалоб было связано с незаконным удержанием на территории Украины гражданских лиц: работников, предпринимателей", - рассказала омбудсмен.Также, омбудсмена просят помочь в получении необходимых документов, консультации адвоката, юридической помощи, в создании нормальных условий отбывания уголовного наказания, а также оказать содействие в решении социальных вопросов: приобретение билетов, оплата проживания, медицинское обеспечение и прочее.
https://ria.ru/20221118/plennye-1832632249.html
россия
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Екатерина Зайцева
Екатерина Зайцева
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/05/13/1732915349_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_2cb2a38800a35b5585911f5ffaec7ebe.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
татьяна москалькова, россия, украина, в мире
Татьяна Москалькова, Россия, Украина, В мире
12:41 30.11.2022
 
Москалькова сообщила о росте обращений от россиян, проживающих за рубежом

Москалькова: в этом году возросло число обращений от россиян, проживающих за рубежом

© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в медиабанкУполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова
Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова - РИА Новости, 1920, 30.11.2022
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в медиабанк
Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 30 ноя - РИА Новости. Число обращений в адрес омбудсмена РФ от россиян, проживающих за рубежом, составило 1167 с начала года, в то время как за аналогичный период 2021 года обращений было 731, заявила уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова.
"На заседании попечительского совета фонда (поддержки и защиты соотечественников, проживающих за рубежом) под председательством министра иностранных дел России Сергея Викторовича Лаврова рассказала о количестве и тематике поступающих к нам обращений по этой теме. Жалоб стало намного больше - 1 167, тогда как за аналогичный период 2021 года было 731", - написала Москалькова в своем Telegram-канале.
Москалькова отметила, что в условиях санкционного давления и русофобии защита прав соотечественников имеет первостепенное значение.
По ее словам, граждане обращаются по вопросам содействия в возвращении на родину.
"Большое количество жалоб было связано с незаконным удержанием на территории Украины гражданских лиц: работников, предпринимателей", - рассказала омбудсмен.
Также, омбудсмена просят помочь в получении необходимых документов, консультации адвоката, юридической помощи, в создании нормальных условий отбывания уголовного наказания, а также оказать содействие в решении социальных вопросов: приобретение билетов, оплата проживания, медицинское обеспечение и прочее.
Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова
18 ноября, 19:41Специальная военная операция на Украине
Москалькова потребовала СЕ и ОБСЕ осудить расстрел российских пленных
 
Татьяна МоскальковаРоссияУкраинаВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала