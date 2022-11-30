https://ria.ru/20221130/obrascheniya-1835236826.html

Москалькова сообщила о росте обращений от россиян, проживающих за рубежом

Москалькова сообщила о росте обращений от россиян, проживающих за рубежом - РИА Новости, 30.11.2022

Москалькова сообщила о росте обращений от россиян, проживающих за рубежом

Число обращений в адрес омбудсмена РФ от россиян, проживающих за рубежом, составило 1167 с начала года, в то время как за аналогичный период 2021 года обращений РИА Новости, 30.11.2022

2022-11-30T12:41

2022-11-30T12:41

2022-11-30T12:41

татьяна москалькова

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МОСКВА, 30 ноя - РИА Новости. Число обращений в адрес омбудсмена РФ от россиян, проживающих за рубежом, составило 1167 с начала года, в то время как за аналогичный период 2021 года обращений было 731, заявила уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова."На заседании попечительского совета фонда (поддержки и защиты соотечественников, проживающих за рубежом) под председательством министра иностранных дел России Сергея Викторовича Лаврова рассказала о количестве и тематике поступающих к нам обращений по этой теме. Жалоб стало намного больше - 1 167, тогда как за аналогичный период 2021 года было 731", - написала Москалькова в своем Telegram-канале.Москалькова отметила, что в условиях санкционного давления и русофобии защита прав соотечественников имеет первостепенное значение.По ее словам, граждане обращаются по вопросам содействия в возвращении на родину."Большое количество жалоб было связано с незаконным удержанием на территории Украины гражданских лиц: работников, предпринимателей", - рассказала омбудсмен.Также, омбудсмена просят помочь в получении необходимых документов, консультации адвоката, юридической помощи, в создании нормальных условий отбывания уголовного наказания, а также оказать содействие в решении социальных вопросов: приобретение билетов, оплата проживания, медицинское обеспечение и прочее.

https://ria.ru/20221118/plennye-1832632249.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

татьяна москалькова, россия, украина, в мире