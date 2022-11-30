https://ria.ru/20221130/nedvizhimost-1835371259.html

Бочкарев: Москва на треть перевыполнила годовой план по вводу недвижимости

Бочкарев: Москва на треть перевыполнила годовой план по вводу недвижимости - РИА Новости, 30.11.2022

Бочкарев: Москва на треть перевыполнила годовой план по вводу недвижимости

В Москве, несмотря на санкции и экономические сложности, почти на треть перевыполнен годовой план по вводу недвижимости, сообщил заммэра столицы по... РИА Новости, 30.11.2022

2022-11-30T17:50

2022-11-30T17:50

2022-11-30T17:50

андрей бочкарев

жилье

стройкомплекс москвы

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МОСКВА, 30 ноя - РИА Новости. В Москве, несмотря на санкции и экономические сложности, почти на треть перевыполнен годовой план по вводу недвижимости, сообщил заммэра столицы по строительству Андрей Бочкарев."С начала года в столице построено и введено в эксплуатацию 470 различных объектов и сооружений общей площадью свыше 11,1 миллиона квадратных метров, что превысило намеченные показатели почти на треть", – сказал он.Бочкарев также отметил, что из общего объема ввода на жилье приходится почти 5,9 миллиона "квадратов".Согласно первоначальному плану, в Москве в текущем году предполагалось ввести в эксплуатацию около 8,5 миллиона квадратных метров недвижимости, в том числе 4,5 миллиона квадратных метров жилья.

https://ria.ru/20221103/bochkarev-1828880187.html

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2022

Алёна Пава

Алёна Пава

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

андрей бочкарев, жилье, стройкомплекс москвы