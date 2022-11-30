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Бочкарев: Москва на треть перевыполнила годовой план по вводу недвижимости - РИА Новости, 30.11.2022
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Бочкарев: Москва на треть перевыполнила годовой план по вводу недвижимости
Бочкарев: Москва на треть перевыполнила годовой план по вводу недвижимости - РИА Новости, 30.11.2022
Бочкарев: Москва на треть перевыполнила годовой план по вводу недвижимости
В Москве, несмотря на санкции и экономические сложности, почти на треть перевыполнен годовой план по вводу недвижимости, сообщил заммэра столицы по... РИА Новости, 30.11.2022
2022-11-30T17:50
2022-11-30T17:50
андрей бочкарев
жилье
стройкомплекс москвы
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МОСКВА, 30 ноя - РИА Новости. В Москве, несмотря на санкции и экономические сложности, почти на треть перевыполнен годовой план по вводу недвижимости, сообщил заммэра столицы по строительству Андрей Бочкарев."С начала года в столице построено и введено в эксплуатацию 470 различных объектов и сооружений общей площадью свыше 11,1 миллиона квадратных метров, что превысило намеченные показатели почти на треть", – сказал он.Бочкарев также отметил, что из общего объема ввода на жилье приходится почти 5,9 миллиона "квадратов".Согласно первоначальному плану, в Москве в текущем году предполагалось ввести в эксплуатацию около 8,5 миллиона квадратных метров недвижимости, в том числе 4,5 миллиона квадратных метров жилья.
https://ria.ru/20221103/bochkarev-1828880187.html
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андрей бочкарев, жилье, стройкомплекс москвы
Андрей Бочкарев, Жилье, Стройкомплекс Москвы
17:50 30.11.2022
 

Бочкарев: Москва на треть перевыполнила годовой план по вводу недвижимости

© РИА Новости / Алексей Филиппов / Перейти в медиабанкЖилые дома
Жилые дома - РИА Новости, 1920, 30.11.2022
© РИА Новости / Алексей Филиппов
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Жилые дома
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МОСКВА, 30 ноя - РИА Новости. В Москве, несмотря на санкции и экономические сложности, почти на треть перевыполнен годовой план по вводу недвижимости, сообщил заммэра столицы по строительству Андрей Бочкарев.
"С начала года в столице построено и введено в эксплуатацию 470 различных объектов и сооружений общей площадью свыше 11,1 миллиона квадратных метров, что превысило намеченные показатели почти на треть", – сказал он.
Бочкарев также отметил, что из общего объема ввода на жилье приходится почти 5,9 миллиона "квадратов".
Согласно первоначальному плану, в Москве в текущем году предполагалось ввести в эксплуатацию около 8,5 миллиона квадратных метров недвижимости, в том числе 4,5 миллиона квадратных метров жилья.
Заместитель мэра Москвы Андрей Бочкарев
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Бочкарев: с начала года в Москве сдали 5 миллионов "квадратов" жилья
 
Андрей БочкаревЖильеСтройкомплекс Москвы
 
 
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