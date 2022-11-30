https://ria.ru/20221130/most-1835336902.html

Мост в Твери строят, используя технологии строительства Крымского моста

Мост в Твери строят, используя технологии строительства Крымского моста - РИА Новости, 30.11.2022

Мост в Твери строят, используя технологии строительства Крымского моста

Западный мост через Волгу в Твери строится с использованием технологий строительства Крымского моста, сообщает пресс-служба правительства Тверской области. РИА Новости, 30.11.2022

2022-11-30T16:26

2022-11-30T16:26

2022-11-30T16:26

тверская область

тверь

игорь руденя

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ТВЕРЬ, 30 ноя – РИА Новости. Западный мост через Волгу в Твери строится с использованием технологий строительства Крымского моста, сообщает пресс-служба правительства Тверской области."Мост строится методом "надвижки". Это современная технология, ускоряющая процесс возведения сооружения. Данный метод использовался при строительстве Крымского моста", - отметили в пресс-службе.Западный мост в Твери строится в рамках национального проекта "Безопасные качественные дороги". Сдача в эксплуатацию запланирована в конце 2025 года.В работах по строительству Западного моста задействованы 200 человек и 55 единиц техники.

https://ria.ru/20220311/tver-1777728909.html

тверь

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Алёна Пава

Алёна Пава

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

тверь, игорь руденя