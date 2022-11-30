https://ria.ru/20221130/most-1835336902.html
Мост в Твери строят, используя технологии строительства Крымского моста
Мост в Твери строят, используя технологии строительства Крымского моста - РИА Новости, 30.11.2022
Мост в Твери строят, используя технологии строительства Крымского моста
Западный мост через Волгу в Твери строится с использованием технологий строительства Крымского моста, сообщает пресс-служба правительства Тверской области. РИА Новости, 30.11.2022
2022-11-30T16:26
2022-11-30T16:26
2022-11-30T16:26
тверская область
тверь
игорь руденя
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ТВЕРЬ, 30 ноя – РИА Новости. Западный мост через Волгу в Твери строится с использованием технологий строительства Крымского моста, сообщает пресс-служба правительства Тверской области."Мост строится методом "надвижки". Это современная технология, ускоряющая процесс возведения сооружения. Данный метод использовался при строительстве Крымского моста", - отметили в пресс-службе.Западный мост в Твери строится в рамках национального проекта "Безопасные качественные дороги". Сдача в эксплуатацию запланирована в конце 2025 года.В работах по строительству Западного моста задействованы 200 человек и 55 единиц техники.
https://ria.ru/20220311/tver-1777728909.html
тверь
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
тверь, игорь руденя
Тверская область, Тверь, Игорь Руденя
ТВЕРЬ, 30 ноя – РИА Новости. Западный мост через Волгу в Твери строится с использованием технологий строительства Крымского моста, сообщает пресс-служба правительства Тверской области.
"Мост строится методом "надвижки". Это современная технология, ускоряющая процесс возведения сооружения. Данный метод использовался при строительстве Крымского моста", - отметили в пресс-службе.
Западный мост в Твери строится в рамках национального проекта "Безопасные качественные дороги". Сдача в эксплуатацию запланирована в конце 2025 года.
"Компания – подрядчик демонстрирует высокотехнологичное производство работ. Строительство идет по плану, взяты высокие темпы. Металл и материалы поступают вовремя", – сказал губернатор области Игорь Руденя
, посетивший в среду стройку.
В работах по строительству Западного моста задействованы 200 человек и 55 единиц техники.