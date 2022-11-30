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Уральский производитель детских площадок модернизируется при поддержке КМСП - РИА Новости, 30.11.2022
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Уральский производитель детских площадок модернизируется при поддержке КМСП
Уральский производитель детских площадок модернизируется при поддержке КМСП - РИА Новости, 30.11.2022
Уральский производитель детских площадок модернизируется при поддержке КМСП
Корпорация МСП (КМСП) помогла получить финансирование компании из Свердловской области, производящей спортивное и игровое оборудование для детских площадок,... РИА Новости, 30.11.2022
2022-11-30T16:12
2022-11-30T16:12
корпорация мсп
александр исаевич
свердловская область
новости компаний - экономика
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МОСКВА, 30 ноя - РИА Новости. Корпорация МСП (КМСП) помогла получить финансирование компании из Свердловской области, производящей спортивное и игровое оборудование для детских площадок, сообщает пресс-служба института развития.Компания "Наш Двор" получила в одном из крупнейших российских банков кредит в размере 50 миллионов рублей в рамках льготной программы инвестиционного кредитования (совмещенной ПСК и Программы 1764), оператором которой выступает КМСП.Полученные средства будут использованы для модернизации производственного оборудования, что позволит компании увеличить выпуск продукции на 10%, уточняется в сообщении."Корпорация МСП оказывает широкую поддержку компаниям, которые улучшают городскую среду. Для реализации таких проектов мы предоставляем различные инструменты поддержки, что позволяет бизнесу получать необходимый объем средства на выгодных условиях. Такая поддержка особенно необходима тем производственным компаниям, которые инвестируют в модернизацию оборудования, увеличение объемов производства и создание новых рабочих мест", – заявил генеральный директор корпорации Александр Исаевич, слова которого приводит пресс-служба.Директор ООО "Наш Двор" Алексей Дмитрошкин отметил, что надежные финансовые партнеры и использование госпрограммы поддержки позволили компании сохранить собственные средства и направить их на развитие других сегментов производства."Наша компания активно расширяет рынок сбыта, и нам нужно новое оборудование для расширения ассортимента. С реализацией инвестпроекта повысится эффективность производства, увеличатся скорость и объемы выпуска продукции, повысится ее качество. При этом будут созданы новые рабочие места", - сказал Дмитрошкин.Программа льготного инвестиционного кредитования, стартовавшая летом 2022 года, рассчитана на производственные предприятия, компании сферы транспортировки и хранения, гостиничного бизнеса. В рамках одной программы были объединены Программа 1764, реализуемая в рамках нацпроекта "Малое и среднее предпринимательство", который курирует Первый вице-премьер Андрей Белоусов, и программа стимулирования кредитования (ПСК) от Банка России и Корпорации МСП. Получить кредит на инвестиционные цели под 2,5% и 4% годовых предприниматели могут в любом из 48 банков – участников программы.
https://ria.ru/20221031/proizvodstvo-1828214829.html
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корпорация мсп, александр исаевич, свердловская область, новости компаний - экономика
Корпорация МСП, Александр Исаевич, Свердловская область, Новости компаний - Экономика
16:12 30.11.2022
 

Уральский производитель детских площадок модернизируется при поддержке КМСП

© РИА Новости / Илья ПиталевДетская игровая площадка
Детская игровая площадка - РИА Новости, 1920, 30.11.2022
© РИА Новости / Илья Питалев
Детская игровая площадка
Читать ria.ru в
МОСКВА, 30 ноя - РИА Новости. Корпорация МСП (КМСП) помогла получить финансирование компании из Свердловской области, производящей спортивное и игровое оборудование для детских площадок, сообщает пресс-служба института развития.
Компания "Наш Двор" получила в одном из крупнейших российских банков кредит в размере 50 миллионов рублей в рамках льготной программы инвестиционного кредитования (совмещенной ПСК и Программы 1764), оператором которой выступает КМСП.
Полученные средства будут использованы для модернизации производственного оборудования, что позволит компании увеличить выпуск продукции на 10%, уточняется в сообщении.
"Корпорация МСП оказывает широкую поддержку компаниям, которые улучшают городскую среду. Для реализации таких проектов мы предоставляем различные инструменты поддержки, что позволяет бизнесу получать необходимый объем средства на выгодных условиях. Такая поддержка особенно необходима тем производственным компаниям, которые инвестируют в модернизацию оборудования, увеличение объемов производства и создание новых рабочих мест", – заявил генеральный директор корпорации Александр Исаевич, слова которого приводит пресс-служба.
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Директор ООО "Наш Двор" Алексей Дмитрошкин отметил, что надежные финансовые партнеры и использование госпрограммы поддержки позволили компании сохранить собственные средства и направить их на развитие других сегментов производства.
"Наша компания активно расширяет рынок сбыта, и нам нужно новое оборудование для расширения ассортимента. С реализацией инвестпроекта повысится эффективность производства, увеличатся скорость и объемы выпуска продукции, повысится ее качество. При этом будут созданы новые рабочие места", - сказал Дмитрошкин.
Программа льготного инвестиционного кредитования, стартовавшая летом 2022 года, рассчитана на производственные предприятия, компании сферы транспортировки и хранения, гостиничного бизнеса. В рамках одной программы были объединены Программа 1764, реализуемая в рамках нацпроекта "Малое и среднее предпринимательство", который курирует Первый вице-премьер Андрей Белоусов, и программа стимулирования кредитования (ПСК) от Банка России и Корпорации МСП. Получить кредит на инвестиционные цели под 2,5% и 4% годовых предприниматели могут в любом из 48 банков – участников программы.
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Корпорация МСПАлександр ИсаевичСвердловская областьНовости компаний - Экономика
 
 
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