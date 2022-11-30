https://ria.ru/20221130/meningit-1835380769.html

В Подмосковье госпитализировали 12 белорусов с подозрением на менингит

В Подмосковье госпитализировали 12 белорусов с подозрением на менингит - РИА Новости, 30.11.2022

В Подмосковье госпитализировали 12 белорусов с подозрением на менингит

Двенадцать граждан Белоруссии госпитализированы в связи со вспышкой менингита на предприятии в городском округе Истра в Подмосковье, по неподтвержденным данным, РИА Новости, 30.11.2022

2022-11-30T18:27

2022-11-30T18:27

2022-11-30T18:44

московская область (подмосковье)

белоруссия

россия

здоровье - общество

происшествия

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МИНСК, 30 ноя – РИА Новости. Двенадцать граждан Белоруссии госпитализированы в связи со вспышкой менингита на предприятии в городском округе Истра в Подмосковье, по неподтвержденным данным, один гражданин скончался, сообщили в посольстве Белоруссии в РФ."Двенадцать граждан Беларуси были госпитализированы в лечебные учреждения России с подозрением на менингит. У двоих диагноз не подтвердился, восемь находятся в состоянии средней тяжести, один – в тяжелом состоянии. По неподтвержденной пока официально информации, один из госпитализированных белорусских граждан сегодня скончался", - говорится в сообщении дипмиссии, опубликованном в среду.Отмечается, что всем заболевшим в соответствии с действующей нормативно-правовой базой Союзного государства в полном объеме оказывается медицинская помощь. Посольство готово в пределах возможностей оказать гражданам Белоруссии содействие. Дипмиссия продолжает мониторинг ситуации.

https://ria.ru/20220518/meningit-1789268459.html

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Кирилл Волков

московская область (подмосковье), белоруссия, россия, здоровье - общество, происшествия