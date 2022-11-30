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В Подмосковье госпитализировали 12 белорусов с подозрением на менингит - РИА Новости, 30.11.2022
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В Подмосковье госпитализировали 12 белорусов с подозрением на менингит
В Подмосковье госпитализировали 12 белорусов с подозрением на менингит - РИА Новости, 30.11.2022
В Подмосковье госпитализировали 12 белорусов с подозрением на менингит
Двенадцать граждан Белоруссии госпитализированы в связи со вспышкой менингита на предприятии в городском округе Истра в Подмосковье, по неподтвержденным данным, РИА Новости, 30.11.2022
2022-11-30T18:27
2022-11-30T18:44
московская область (подмосковье)
белоруссия
россия
здоровье - общество
происшествия
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МИНСК, 30 ноя – РИА Новости. Двенадцать граждан Белоруссии госпитализированы в связи со вспышкой менингита на предприятии в городском округе Истра в Подмосковье, по неподтвержденным данным, один гражданин скончался, сообщили в посольстве Белоруссии в РФ."Двенадцать граждан Беларуси были госпитализированы в лечебные учреждения России с подозрением на менингит. У двоих диагноз не подтвердился, восемь находятся в состоянии средней тяжести, один – в тяжелом состоянии. По неподтвержденной пока официально информации, один из госпитализированных белорусских граждан сегодня скончался", - говорится в сообщении дипмиссии, опубликованном в среду.Отмечается, что всем заболевшим в соответствии с действующей нормативно-правовой базой Союзного государства в полном объеме оказывается медицинская помощь. Посольство готово в пределах возможностей оказать гражданам Белоруссии содействие. Дипмиссия продолжает мониторинг ситуации.
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московская область (подмосковье)
белоруссия
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московская область (подмосковье), белоруссия, россия, здоровье - общество, происшествия
Московская область (Подмосковье), Белоруссия, Россия, Здоровье - Общество, Происшествия
18:27 30.11.2022 (обновлено: 18:44 30.11.2022)
 
В Подмосковье госпитализировали 12 белорусов с подозрением на менингит

Посольство сообщило о госпитализации в Подмосковье 12 белорусов с подозрением на менингит

© РИА Новости / Павел Лисицын / Перейти в медиабанкСкорая помощь
Скорая помощь - РИА Новости, 1920, 30.11.2022
© РИА Новости / Павел Лисицын
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МИНСК, 30 ноя – РИА Новости. Двенадцать граждан Белоруссии госпитализированы в связи со вспышкой менингита на предприятии в городском округе Истра в Подмосковье, по неподтвержденным данным, один гражданин скончался, сообщили в посольстве Белоруссии в РФ.
"Двенадцать граждан Беларуси были госпитализированы в лечебные учреждения России с подозрением на менингит. У двоих диагноз не подтвердился, восемь находятся в состоянии средней тяжести, один – в тяжелом состоянии. По неподтвержденной пока официально информации, один из госпитализированных белорусских граждан сегодня скончался", - говорится в сообщении дипмиссии, опубликованном в среду.
Отмечается, что всем заболевшим в соответствии с действующей нормативно-правовой базой Союзного государства в полном объеме оказывается медицинская помощь. Посольство готово в пределах возможностей оказать гражданам Белоруссии содействие. Дипмиссия продолжает мониторинг ситуации.
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Московская область (Подмосковье)БелоруссияРоссияЗдоровье - ОбществоПроисшествия
 
 
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