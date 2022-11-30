https://ria.ru/20221130/meditsina-1835225123.html
Люди должны получать качественные медуслуги там, где живут, заявил Путин
Люди должны получать качественные медуслуги там, где живут, заявил Путин - РИА Новости, 30.11.2022
Люди должны получать качественные медуслуги там, где живут, заявил Путин
Развитие здравоохранения в РФ является приоритетом для российской власти, граждане должны получать качественные медицинские услуги там, где живут, заявил... РИА Новости, 30.11.2022
2022-11-30T12:03
2022-11-30T12:03
2022-11-30T12:03
общество
здоровье - общество
владимир путин
россия
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МОСКВА, 30 ноя - РИА Новости. Развитие здравоохранения в РФ является приоритетом для российской власти, граждане должны получать качественные медицинские услуги там, где живут, заявил президент РФ Владимир Путин в среду на мероприятии, посвященном открытию соцобъектов в рамках федеральных и региональных программ."Одна из приоритетных сфер, конечно же, - здравоохранение. Люди должны получать качественные медицинские услуги там, где они живут. Об этом мы говорили не раз, говорим постоянно, для этого реализуем комплексные программы модернизации первичного звена в регионах, улучшаем оказание медицинской помощи больным с онкологическими и другими тяжелыми заболеваниями", - сказал Путин.
https://ria.ru/20221130/proisshestvie-1834993091.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, здоровье - общество, владимир путин, россия
Общество, Здоровье - Общество, Владимир Путин, Россия
Люди должны получать качественные медуслуги там, где живут, заявил Путин
Путин считает, что россияне должны получать качественные медуслуги по месту жительства
МОСКВА, 30 ноя - РИА Новости. Развитие здравоохранения в РФ является приоритетом для российской власти, граждане должны получать качественные медицинские услуги там, где живут, заявил президент РФ Владимир Путин в среду на мероприятии, посвященном открытию соцобъектов в рамках федеральных и региональных программ.
"Одна из приоритетных сфер, конечно же, - здравоохранение. Люди должны получать качественные медицинские услуги там, где они живут. Об этом мы говорили не раз, говорим постоянно, для этого реализуем комплексные программы модернизации первичного звена в регионах, улучшаем оказание медицинской помощи больным с онкологическими и другими тяжелыми заболеваниями", - сказал Путин.