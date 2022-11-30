https://ria.ru/20221130/meditsina-1835225123.html

Люди должны получать качественные медуслуги там, где живут, заявил Путин

Люди должны получать качественные медуслуги там, где живут, заявил Путин - РИА Новости, 30.11.2022

Люди должны получать качественные медуслуги там, где живут, заявил Путин

Развитие здравоохранения в РФ является приоритетом для российской власти, граждане должны получать качественные медицинские услуги там, где живут, заявил... РИА Новости, 30.11.2022

2022-11-30T12:03

2022-11-30T12:03

2022-11-30T12:03

общество

здоровье - общество

владимир путин

россия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/04/0c/1727905474_0:378:2968:2048_1920x0_80_0_0_703af933243ba3e45ad16688787a9263.jpg

МОСКВА, 30 ноя - РИА Новости. Развитие здравоохранения в РФ является приоритетом для российской власти, граждане должны получать качественные медицинские услуги там, где живут, заявил президент РФ Владимир Путин в среду на мероприятии, посвященном открытию соцобъектов в рамках федеральных и региональных программ."Одна из приоритетных сфер, конечно же, - здравоохранение. Люди должны получать качественные медицинские услуги там, где они живут. Об этом мы говорили не раз, говорим постоянно, для этого реализуем комплексные программы модернизации первичного звена в регионах, улучшаем оказание медицинской помощи больным с онкологическими и другими тяжелыми заболеваниями", - сказал Путин.

https://ria.ru/20221130/proisshestvie-1834993091.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Кирилл Волков

Кирилл Волков

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

общество, здоровье - общество, владимир путин, россия