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Люди должны получать качественные медуслуги там, где живут, заявил Путин - РИА Новости, 30.11.2022
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Люди должны получать качественные медуслуги там, где живут, заявил Путин
Люди должны получать качественные медуслуги там, где живут, заявил Путин - РИА Новости, 30.11.2022
Люди должны получать качественные медуслуги там, где живут, заявил Путин
Развитие здравоохранения в РФ является приоритетом для российской власти, граждане должны получать качественные медицинские услуги там, где живут, заявил... РИА Новости, 30.11.2022
2022-11-30T12:03
2022-11-30T12:03
общество
здоровье - общество
владимир путин
россия
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МОСКВА, 30 ноя - РИА Новости. Развитие здравоохранения в РФ является приоритетом для российской власти, граждане должны получать качественные медицинские услуги там, где живут, заявил президент РФ Владимир Путин в среду на мероприятии, посвященном открытию соцобъектов в рамках федеральных и региональных программ."Одна из приоритетных сфер, конечно же, - здравоохранение. Люди должны получать качественные медицинские услуги там, где они живут. Об этом мы говорили не раз, говорим постоянно, для этого реализуем комплексные программы модернизации первичного звена в регионах, улучшаем оказание медицинской помощи больным с онкологическими и другими тяжелыми заболеваниями", - сказал Путин.
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общество, здоровье - общество, владимир путин, россия
Общество, Здоровье - Общество, Владимир Путин, Россия
12:03 30.11.2022
 
Люди должны получать качественные медуслуги там, где живут, заявил Путин

Путин считает, что россияне должны получать качественные медуслуги по месту жительства

© РИА Новости / Павел Лисицын / Перейти в медиабанкСкорая помощь
Скорая помощь - РИА Новости, 1920, 30.11.2022
© РИА Новости / Павел Лисицын
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МОСКВА, 30 ноя - РИА Новости. Развитие здравоохранения в РФ является приоритетом для российской власти, граждане должны получать качественные медицинские услуги там, где живут, заявил президент РФ Владимир Путин в среду на мероприятии, посвященном открытию соцобъектов в рамках федеральных и региональных программ.
"Одна из приоритетных сфер, конечно же, - здравоохранение. Люди должны получать качественные медицинские услуги там, где они живут. Об этом мы говорили не раз, говорим постоянно, для этого реализуем комплексные программы модернизации первичного звена в регионах, улучшаем оказание медицинской помощи больным с онкологическими и другими тяжелыми заболеваниями", - сказал Путин.
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