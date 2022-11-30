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Калининградские власти рекомендовали носить маски в общественных местах - РИА Новости, 30.11.2022
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Распространение коронавируса
https://ria.ru/20221130/maski-1835412991.html
Калининградские власти рекомендовали носить маски в общественных местах
Калининградские власти рекомендовали носить маски в общественных местах - РИА Новости, 30.11.2022
Калининградские власти рекомендовали носить маски в общественных местах
В связи с ростом заболеваемости коронавирусом, ОРВИ и гриппом, Управление Роспотребнадзора по Калининградской области рекомендует вернуться к ношению масок в... РИА Новости, 30.11.2022
2022-11-30T20:50
2022-11-30T20:50
распространение коронавируса
общество
антон алиханов
здоровье - общество
калининградская область
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
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КАЛИНИНГРАД, 30 ноя - РИА Новости. В связи с ростом заболеваемости коронавирусом, ОРВИ и гриппом, Управление Роспотребнадзора по Калининградской области рекомендует вернуться к ношению масок в общественных местах, в том числе, в транспорте, больницах и поликлиниках, сообщило ведомство в среду в Telegram-канале."Управление рекомендует в условиях ухудшения эпидситуации вернуться к использованию средств индивидуальной защиты в транспорте, местах массового скопления людей, при посещении больниц, аптек, поликлиник, банков, МФЦ, почты", - говорится в сообщении.В управлении отметили, что за неделю рост заболевших ОРВИ в регионе увеличился на 14%. За медицинской помощью с симптомами респираторного заболевания обратился 5381 человек, в том числе 3054 ребенка в возрасте до 14 лет.Наибольшее увеличение интенсивного показателя заболеваемости отмечено среди детей от 7 до 14 лет."Эпидемиологическая ситуация по коронавирусной инфекции также имеет признаки ухудшения. Зарегистрирован рост коэффициента распространения", - добавили в ведомстве.Масочный режим действовал на территории Калининградской области с 12 мая 2020 года. Обязательное ношение масок в регионе по решению губернатора Антона Алиханова было приостановлено с 1 июня 2022 года.
https://ria.ru/20221129/covid-1835134627.html
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общество, антон алиханов, здоровье - общество, калининградская область, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
Распространение коронавируса, Общество, Антон Алиханов, Здоровье - Общество, Калининградская область, Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)
20:50 30.11.2022
 
Калининградские власти рекомендовали носить маски в общественных местах

Калининградские власти рекомендовали вернуться к использованию масок в общественных местах

© РИА Новости / Максим Богодвид / Перейти в медиабанкЖенщина в маске
Женщина в маске - РИА Новости, 1920, 30.11.2022
© РИА Новости / Максим Богодвид
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Женщина в маске. Архивное фото
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КАЛИНИНГРАД, 30 ноя - РИА Новости. В связи с ростом заболеваемости коронавирусом, ОРВИ и гриппом, Управление Роспотребнадзора по Калининградской области рекомендует вернуться к ношению масок в общественных местах, в том числе, в транспорте, больницах и поликлиниках, сообщило ведомство в среду в Telegram-канале.
"Управление рекомендует в условиях ухудшения эпидситуации вернуться к использованию средств индивидуальной защиты в транспорте, местах массового скопления людей, при посещении больниц, аптек, поликлиник, банков, МФЦ, почты", - говорится в сообщении.
Вид Тюмени - РИА Новости, 1920, 29.11.2022
29 ноября, 21:11Распространение коронавируса
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В управлении отметили, что за неделю рост заболевших ОРВИ в регионе увеличился на 14%. За медицинской помощью с симптомами респираторного заболевания обратился 5381 человек, в том числе 3054 ребенка в возрасте до 14 лет.
Наибольшее увеличение интенсивного показателя заболеваемости отмечено среди детей от 7 до 14 лет.
"Эпидемиологическая ситуация по коронавирусной инфекции также имеет признаки ухудшения. Зарегистрирован рост коэффициента распространения", - добавили в ведомстве.
Масочный режим действовал на территории Калининградской области с 12 мая 2020 года. Обязательное ношение масок в регионе по решению губернатора Антона Алиханова было приостановлено с 1 июня 2022 года.
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Распространение коронавирусаОбществоАнтон АлихановЗдоровье - ОбществоКалининградская областьФедеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)
 
 
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