https://ria.ru/20221130/maski-1835412991.html
Калининградские власти рекомендовали носить маски в общественных местах
Калининградские власти рекомендовали носить маски в общественных местах - РИА Новости, 30.11.2022
Калининградские власти рекомендовали носить маски в общественных местах
В связи с ростом заболеваемости коронавирусом, ОРВИ и гриппом, Управление Роспотребнадзора по Калининградской области рекомендует вернуться к ношению масок в... РИА Новости, 30.11.2022
2022-11-30T20:50
2022-11-30T20:50
2022-11-30T20:50
распространение коронавируса
общество
антон алиханов
здоровье - общество
калининградская область
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0c/0d/1763459286_0:0:3132:1762_1920x0_80_0_0_e00d80fa73bc578c7ed2082ea0a66a22.jpg
КАЛИНИНГРАД, 30 ноя - РИА Новости. В связи с ростом заболеваемости коронавирусом, ОРВИ и гриппом, Управление Роспотребнадзора по Калининградской области рекомендует вернуться к ношению масок в общественных местах, в том числе, в транспорте, больницах и поликлиниках, сообщило ведомство в среду в Telegram-канале."Управление рекомендует в условиях ухудшения эпидситуации вернуться к использованию средств индивидуальной защиты в транспорте, местах массового скопления людей, при посещении больниц, аптек, поликлиник, банков, МФЦ, почты", - говорится в сообщении.В управлении отметили, что за неделю рост заболевших ОРВИ в регионе увеличился на 14%. За медицинской помощью с симптомами респираторного заболевания обратился 5381 человек, в том числе 3054 ребенка в возрасте до 14 лет.Наибольшее увеличение интенсивного показателя заболеваемости отмечено среди детей от 7 до 14 лет."Эпидемиологическая ситуация по коронавирусной инфекции также имеет признаки ухудшения. Зарегистрирован рост коэффициента распространения", - добавили в ведомстве.Масочный режим действовал на территории Калининградской области с 12 мая 2020 года. Обязательное ношение масок в регионе по решению губернатора Антона Алиханова было приостановлено с 1 июня 2022 года.
https://ria.ru/20221129/covid-1835134627.html
https://ria.ru/20221129/virusy-1834962376.html
калининградская область
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0c/0d/1763459286_403:0:3132:2047_1920x0_80_0_0_65ec38fd3b8e2331021bd296e101e7e5.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, антон алиханов, здоровье - общество, калининградская область, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
Распространение коронавируса, Общество, Антон Алиханов, Здоровье - Общество, Калининградская область, Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)
Калининградские власти рекомендовали носить маски в общественных местах
Калининградские власти рекомендовали вернуться к использованию масок в общественных местах