https://ria.ru/20221130/maski-1835412991.html

Калининградские власти рекомендовали носить маски в общественных местах

Калининградские власти рекомендовали носить маски в общественных местах - РИА Новости, 30.11.2022

Калининградские власти рекомендовали носить маски в общественных местах

В связи с ростом заболеваемости коронавирусом, ОРВИ и гриппом, Управление Роспотребнадзора по Калининградской области рекомендует вернуться к ношению масок в... РИА Новости, 30.11.2022

2022-11-30T20:50

2022-11-30T20:50

2022-11-30T20:50

распространение коронавируса

общество

антон алиханов

здоровье - общество

калининградская область

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

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КАЛИНИНГРАД, 30 ноя - РИА Новости. В связи с ростом заболеваемости коронавирусом, ОРВИ и гриппом, Управление Роспотребнадзора по Калининградской области рекомендует вернуться к ношению масок в общественных местах, в том числе, в транспорте, больницах и поликлиниках, сообщило ведомство в среду в Telegram-канале."Управление рекомендует в условиях ухудшения эпидситуации вернуться к использованию средств индивидуальной защиты в транспорте, местах массового скопления людей, при посещении больниц, аптек, поликлиник, банков, МФЦ, почты", - говорится в сообщении.В управлении отметили, что за неделю рост заболевших ОРВИ в регионе увеличился на 14%. За медицинской помощью с симптомами респираторного заболевания обратился 5381 человек, в том числе 3054 ребенка в возрасте до 14 лет.Наибольшее увеличение интенсивного показателя заболеваемости отмечено среди детей от 7 до 14 лет."Эпидемиологическая ситуация по коронавирусной инфекции также имеет признаки ухудшения. Зарегистрирован рост коэффициента распространения", - добавили в ведомстве.Масочный режим действовал на территории Калининградской области с 12 мая 2020 года. Обязательное ношение масок в регионе по решению губернатора Антона Алиханова было приостановлено с 1 июня 2022 года.

https://ria.ru/20221129/covid-1835134627.html

https://ria.ru/20221129/virusy-1834962376.html

калининградская область

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общество, антон алиханов, здоровье - общество, калининградская область, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)