https://ria.ru/20221130/les-1835266340.html

Нижегородская область заняла второе место в акции "Сохраним лес"

Нижегородская область заняла второе место в акции "Сохраним лес" - РИА Новости, 30.11.2022

Нижегородская область заняла второе место в акции "Сохраним лес"

Нижегородская область заняла второе место в России по результатам Всероссийской акции "Сохраним лес", которая проводится во всех регионах страны в рамках... РИА Новости, 30.11.2022

2022-11-30T13:42

2022-11-30T13:42

2022-11-30T13:42

нижегородская область

экология

экология в россии

глеб никитин

нижегородская область

россия

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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 30 ноя — РИА Новости. Нижегородская область заняла второе место в России по результатам Всероссийской акции "Сохраним лес", которая проводится во всех регионах страны в рамках национального проекта "Экология", сообщает пресс-служба правительства региона.Подведение итогов и торжественное награждение победителей Всероссийской акции "Сохраним лес" состоялось в Москве 29 ноября. Первое место заняла Республика Коми, второе – Нижегородская область, третье – Тюменская область."В этом году в регионе заложено 770 гектаров памятных посадок, высажено 2,4 миллиона саженцев хвойных деревьев. Акция объединила более 1 500 нижегородцев. Их усилия позволили региону показать один из лучших результатов по стране, заняв второе место во Всероссийской акции", - заявил губернатор Нижегородской области Глеб Никитин, чьи слова цитирует пресс-служба.Глава региона поблагодарил всех, кто принимал активное участие во Всероссийской акции "Сохраним лес". Ее организаторами выступили АНО "Сад Памяти", Минприроды РФ, Рослесхоз и Всероссийское общественное движение "Волонтеры Леса", а в Нижегородской области – Минлесхоз. Проект проводится при поддержке Фонда президентских грантов."В этом году участок для центральной акции в Нижегородской области был выбран неслучайно - 12 тысяч молодых сосен на площади 2,8 гектара высажены на месте природного пожара в Воротынском районе. Работа будет продолжена. Если говорить о восстановлении лесов в целом по области, то в этом году в рамках нацпроекта "Экология" общая площадь лесовосстановления составила 14,2 тысяч гектаров (в 2021 - 13,8 тысяч гектаров). Тем самым мы перевыполнили план", – сообщил министр лесного хозяйства Нижегородской области Роман Воробьев.Отмечается, что с 2019 года в Нижегородской области высажено около 6 миллионов деревьев. По объему лесовосстановления Нижегородская область занимает первое место в Приволжском федеральном округе и третье по России. Наиболее успешно Нижегородская область справляется с организацией использования лесов, мероприятиями в области воспроизводства и защиты лесов, а также финансово-экономической организацией деятельности. Объём лесовосстановления в Нижегородской области выше среднего по ПФО на 32%.Всероссийская акция "Сохраним лес" завершилась в ноябре в Чеченской Республике, где высадили 70-миллионное дерево. Всего за 4 года акция объединила более 2 миллионов россиян.

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https://ria.ru/20220804/svalka-1807270236.html

https://ria.ru/20220624/les-1797856895.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

экология, экология в россии, глеб никитин, нижегородская область, россия