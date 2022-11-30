Нижегородская область заняла второе место в акции "Сохраним лес"
Нижегородская область заняла второе место по итогам Всероссийской акции "Сохраним лес"
Нижний Новгород. Архивное фото
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 30 ноя — РИА Новости. Нижегородская область заняла второе место в России по результатам Всероссийской акции "Сохраним лес", которая проводится во всех регионах страны в рамках национального проекта "Экология", сообщает пресс-служба правительства региона.
Подведение итогов и торжественное награждение победителей Всероссийской акции "Сохраним лес" состоялось в Москве 29 ноября. Первое место заняла Республика Коми, второе – Нижегородская область, третье – Тюменская область.
"В этом году в регионе заложено 770 гектаров памятных посадок, высажено 2,4 миллиона саженцев хвойных деревьев. Акция объединила более 1 500 нижегородцев. Их усилия позволили региону показать один из лучших результатов по стране, заняв второе место во Всероссийской акции", - заявил губернатор Нижегородской области Глеб Никитин, чьи слова цитирует пресс-служба.
Глава региона поблагодарил всех, кто принимал активное участие во Всероссийской акции "Сохраним лес". Ее организаторами выступили АНО "Сад Памяти", Минприроды РФ, Рослесхоз и Всероссийское общественное движение "Волонтеры Леса", а в Нижегородской области – Минлесхоз. Проект проводится при поддержке Фонда президентских грантов.
"В этом году участок для центральной акции в Нижегородской области был выбран неслучайно - 12 тысяч молодых сосен на площади 2,8 гектара высажены на месте природного пожара в Воротынском районе. Работа будет продолжена. Если говорить о восстановлении лесов в целом по области, то в этом году в рамках нацпроекта "Экология" общая площадь лесовосстановления составила 14,2 тысяч гектаров (в 2021 - 13,8 тысяч гектаров). Тем самым мы перевыполнили план", – сообщил министр лесного хозяйства Нижегородской области Роман Воробьев.
Отмечается, что с 2019 года в Нижегородской области высажено около 6 миллионов деревьев. По объему лесовосстановления Нижегородская область занимает первое место в Приволжском федеральном округе и третье по России. Наиболее успешно Нижегородская область справляется с организацией использования лесов, мероприятиями в области воспроизводства и защиты лесов, а также финансово-экономической организацией деятельности. Объём лесовосстановления в Нижегородской области выше среднего по ПФО на 32%.
Всероссийская акция "Сохраним лес" завершилась в ноябре в Чеченской Республике, где высадили 70-миллионное дерево. Всего за 4 года акция объединила более 2 миллионов россиян.