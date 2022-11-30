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Нижегородская область заняла второе место в акции "Сохраним лес" - РИА Новости, 30.11.2022
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Нижегородская область
https://ria.ru/20221130/les-1835266340.html
Нижегородская область заняла второе место в акции "Сохраним лес"
Нижегородская область заняла второе место в акции "Сохраним лес" - РИА Новости, 30.11.2022
Нижегородская область заняла второе место в акции "Сохраним лес"
Нижегородская область заняла второе место в России по результатам Всероссийской акции "Сохраним лес", которая проводится во всех регионах страны в рамках... РИА Новости, 30.11.2022
2022-11-30T13:42
2022-11-30T13:42
нижегородская область
экология
экология в россии
глеб никитин
нижегородская область
россия
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 30 ноя — РИА Новости. Нижегородская область заняла второе место в России по результатам Всероссийской акции "Сохраним лес", которая проводится во всех регионах страны в рамках национального проекта "Экология", сообщает пресс-служба правительства региона.Подведение итогов и торжественное награждение победителей Всероссийской акции "Сохраним лес" состоялось в Москве 29 ноября. Первое место заняла Республика Коми, второе – Нижегородская область, третье – Тюменская область."В этом году в регионе заложено 770 гектаров памятных посадок, высажено 2,4 миллиона саженцев хвойных деревьев. Акция объединила более 1 500 нижегородцев. Их усилия позволили региону показать один из лучших результатов по стране, заняв второе место во Всероссийской акции", - заявил губернатор Нижегородской области Глеб Никитин, чьи слова цитирует пресс-служба.Глава региона поблагодарил всех, кто принимал активное участие во Всероссийской акции "Сохраним лес". Ее организаторами выступили АНО "Сад Памяти", Минприроды РФ, Рослесхоз и Всероссийское общественное движение "Волонтеры Леса", а в Нижегородской области – Минлесхоз. Проект проводится при поддержке Фонда президентских грантов."В этом году участок для центральной акции в Нижегородской области был выбран неслучайно - 12 тысяч молодых сосен на площади 2,8 гектара высажены на месте природного пожара в Воротынском районе. Работа будет продолжена. Если говорить о восстановлении лесов в целом по области, то в этом году в рамках нацпроекта "Экология" общая площадь лесовосстановления составила 14,2 тысяч гектаров (в 2021 - 13,8 тысяч гектаров). Тем самым мы перевыполнили план", – сообщил министр лесного хозяйства Нижегородской области Роман Воробьев.Отмечается, что с 2019 года в Нижегородской области высажено около 6 миллионов деревьев. По объему лесовосстановления Нижегородская область занимает первое место в Приволжском федеральном округе и третье по России. Наиболее успешно Нижегородская область справляется с организацией использования лесов, мероприятиями в области воспроизводства и защиты лесов, а также финансово-экономической организацией деятельности. Объём лесовосстановления в Нижегородской области выше среднего по ПФО на 32%.Всероссийская акция "Сохраним лес" завершилась в ноябре в Чеченской Республике, где высадили 70-миллионное дерево. Всего за 4 года акция объединила более 2 миллионов россиян.
https://ria.ru/20220915/mashiny-1817057610.html
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экология, экология в россии, глеб никитин, нижегородская область, россия
Нижегородская область, Экология, Экология в России, Глеб Никитин, Нижегородская область, Россия
13:42 30.11.2022
 
Нижегородская область заняла второе место в акции "Сохраним лес"

Нижегородская область заняла второе место по итогам Всероссийской акции "Сохраним лес"

© РИА Новости / Олег Золото / Перейти в медиабанкНижний Новгород
Нижний Новгород - РИА Новости, 1920, 30.11.2022
© РИА Новости / Олег Золото
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Нижний Новгород. Архивное фото
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 30 ноя — РИА Новости. Нижегородская область заняла второе место в России по результатам Всероссийской акции "Сохраним лес", которая проводится во всех регионах страны в рамках национального проекта "Экология", сообщает пресс-служба правительства региона.
Подведение итогов и торжественное награждение победителей Всероссийской акции "Сохраним лес" состоялось в Москве 29 ноября. Первое место заняла Республика Коми, второе – Нижегородская область, третье – Тюменская область.
Вид на Канавинский мост в Нижнем Новгороде - РИА Новости, 1920, 15.09.2022
15 сентября, 17:36Нижегородская область
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"В этом году в регионе заложено 770 гектаров памятных посадок, высажено 2,4 миллиона саженцев хвойных деревьев. Акция объединила более 1 500 нижегородцев. Их усилия позволили региону показать один из лучших результатов по стране, заняв второе место во Всероссийской акции", - заявил губернатор Нижегородской области Глеб Никитин, чьи слова цитирует пресс-служба.
Глава региона поблагодарил всех, кто принимал активное участие во Всероссийской акции "Сохраним лес". Ее организаторами выступили АНО "Сад Памяти", Минприроды РФ, Рослесхоз и Всероссийское общественное движение "Волонтеры Леса", а в Нижегородской области – Минлесхоз. Проект проводится при поддержке Фонда президентских грантов.
Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин - РИА Новости, 1920, 04.08.2022
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Нижегородский губернатор оценил ход рекультивации Шуваловской свалки
"В этом году участок для центральной акции в Нижегородской области был выбран неслучайно - 12 тысяч молодых сосен на площади 2,8 гектара высажены на месте природного пожара в Воротынском районе. Работа будет продолжена. Если говорить о восстановлении лесов в целом по области, то в этом году в рамках нацпроекта "Экология" общая площадь лесовосстановления составила 14,2 тысяч гектаров (в 2021 - 13,8 тысяч гектаров). Тем самым мы перевыполнили план", – сообщил министр лесного хозяйства Нижегородской области Роман Воробьев.
Отмечается, что с 2019 года в Нижегородской области высажено около 6 миллионов деревьев. По объему лесовосстановления Нижегородская область занимает первое место в Приволжском федеральном округе и третье по России. Наиболее успешно Нижегородская область справляется с организацией использования лесов, мероприятиями в области воспроизводства и защиты лесов, а также финансово-экономической организацией деятельности. Объём лесовосстановления в Нижегородской области выше среднего по ПФО на 32%.
Всероссийская акция "Сохраним лес" завершилась в ноябре в Чеченской Республике, где высадили 70-миллионное дерево. Всего за 4 года акция объединила более 2 миллионов россиян.
Посадка деревьев - РИА Новости, 1920, 24.06.2022
24 июня, 14:29Нижегородская область
В Нижегородской области в 2022 году высадят более 14 тысяч гектаров леса
 
Нижегородская областьЭкологияЭкология в РоссииГлеб НикитинНижегородская областьРоссия
 
 
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