https://ria.ru/20221130/kurdyumovka-1835210372.html
Российские подразделения проводят зачистку поселка Курдюмовка
Российские подразделения проводят зачистку поселка Курдюмовка - РИА Новости, 30.11.2022
Российские подразделения проводят зачистку поселка Курдюмовка
В ДНР идет зачистка населенного пункта Курдюмовка, сообщил врио главы республики Денис Пушилин в эфире Первого канала. РИА Новости, 30.11.2022
2022-11-30T11:11
2022-11-30T11:11
2022-11-30T14:26
специальная военная операция на украине
безопасность
денис пушилин
донецкая народная республика
украина
вооруженные силы украины
россия
ситуация в днр и лнр
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МОСКВА, 30 ноя — РИА Новости. В ДНР идет зачистка населенного пункта Курдюмовка, сообщил врио главы республики Денис Пушилин в эфире Первого канала."Есть успехи в районе Артемовска, уже освобождены населенные пункты: Перше Травня, Андреевка. Зачистка Курдюмовки идет", — сказал он.В свою очередь, мэр Горловки Иван Приходько в эфире телеканала "Россия 24" заявил, что "сегодня с утра взята Курдюмовка, бои за которую продолжались более пяти суток". Как сообщают украинские СМИ, взятие под контроль Курдюмовки также позволит российской артиллерии поражать позиции ВСУ в Часовом Яре и Константиновке.Россия с 24 февраля проводит военную операцию на Украине. Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По его словам, конечная цель — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность России.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
безопасность, денис пушилин, донецкая народная республика, украина, вооруженные силы украины, россия, ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Денис Пушилин, Донецкая Народная Республика, Украина, Вооруженные силы Украины, Россия, Ситуация в ДНР и ЛНР
11:11 30.11.2022 (обновлено: 14:26 30.11.2022)
Российские подразделения проводят зачистку поселка Курдюмовка
Врио главы ДНР Пушилин заявил, что подразделения проводят зачистку Курдюмовки