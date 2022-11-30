https://ria.ru/20221130/kurdyumovka-1835210372.html

Российские подразделения проводят зачистку поселка Курдюмовка

Российские подразделения проводят зачистку поселка Курдюмовка - РИА Новости, 30.11.2022

Российские подразделения проводят зачистку поселка Курдюмовка

В ДНР идет зачистка населенного пункта Курдюмовка, сообщил врио главы республики Денис Пушилин в эфире Первого канала. РИА Новости, 30.11.2022

2022-11-30T11:11

2022-11-30T11:11

2022-11-30T14:26

специальная военная операция на украине

безопасность

денис пушилин

донецкая народная республика

украина

вооруженные силы украины

россия

ситуация в днр и лнр

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/03/1776287337_0:0:3070:1728_1920x0_80_0_0_58503d3239a19f78f591ccdcdcda0a21.jpg

МОСКВА, 30 ноя — РИА Новости. В ДНР идет зачистка населенного пункта Курдюмовка, сообщил врио главы республики Денис Пушилин в эфире Первого канала."Есть успехи в районе Артемовска, уже освобождены населенные пункты: Перше Травня, Андреевка. Зачистка Курдюмовки идет", — сказал он.В свою очередь, мэр Горловки Иван Приходько в эфире телеканала "Россия 24" заявил, что "сегодня с утра взята Курдюмовка, бои за которую продолжались более пяти суток". Как сообщают украинские СМИ, взятие под контроль Курдюмовки также позволит российской артиллерии поражать позиции ВСУ в Часовом Яре и Константиновке.Россия с 24 февраля проводит военную операцию на Украине. Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По его словам, конечная цель — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность России.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

донецкая народная республика

украина

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Кирилл Волков

Кирилл Волков

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

безопасность, денис пушилин, донецкая народная республика, украина, вооруженные силы украины, россия, ситуация в днр и лнр