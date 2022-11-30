https://ria.ru/20221130/kultura-1835228917.html
Путин назвал выступающих за отмену русской культуры неумными людьми
Путин назвал выступающих за отмену русской культуры неумными людьми - РИА Новости, 30.11.2022
Путин назвал выступающих за отмену русской культуры неумными людьми
Российскую культуру неумные люди отменяют, а сама Россия, наоборот, лучшие произведения продвигает, заявил президент страны Владимир Путин. РИА Новости, 30.11.2022
2022-11-30T12:16
2022-11-30T12:16
2022-11-30T12:32
владимир путин
культура
новости культуры
россия
санкции в отношении россии
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МОСКВА, 30 ноя - РИА Новости. Российскую культуру неумные люди отменяют, а сама Россия, наоборот, лучшие произведения продвигает, заявил президент страны Владимир Путин."Нашу культуру неумные люди отменяют, а мы ничего из лучших произведений, лучших образцов культуры других стран не только не отменяем, но и продвигаем вперед те идеи и гуманистические начала, которые заложены в этих произведениях. Мы умные, а те, кто отменяет нашу культуру, не очень", - сказал Путин на церемонии открытия социальных объектов, комментируя работу Забайкальского краевого драматического театра, который наряду с отечественными спектаклями ставит и зарубежные.
https://ria.ru/20221027/kultura-1827328367.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
владимир путин, новости культуры, россия, санкции в отношении россии
Владимир Путин, Культура, Новости культуры, Россия, Санкции в отношении России
12:16 30.11.2022 (обновлено: 12:32 30.11.2022)
Путин назвал выступающих за отмену русской культуры неумными людьми
Президент Путин заявил, что русскую культуру отменяют неумные люди
МОСКВА, 30 ноя - РИА Новости. Российскую культуру неумные люди отменяют, а сама Россия, наоборот, лучшие произведения продвигает, заявил президент страны Владимир Путин.
"Нашу культуру неумные люди отменяют, а мы ничего из лучших произведений, лучших образцов культуры других стран не только не отменяем, но и продвигаем вперед те идеи и гуманистические начала, которые заложены в этих произведениях. Мы умные, а те, кто отменяет нашу культуру, не очень", - сказал Путин на церемонии открытия социальных объектов, комментируя работу Забайкальского краевого драматического театра, который наряду с отечественными спектаклями ставит и зарубежные.