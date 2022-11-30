https://ria.ru/20221130/kultura-1835228917.html

Путин назвал выступающих за отмену русской культуры неумными людьми

Путин назвал выступающих за отмену русской культуры неумными людьми - РИА Новости, 30.11.2022

Путин назвал выступающих за отмену русской культуры неумными людьми

Российскую культуру неумные люди отменяют, а сама Россия, наоборот, лучшие произведения продвигает, заявил президент страны Владимир Путин. РИА Новости, 30.11.2022

2022-11-30T12:16

2022-11-30T12:16

2022-11-30T12:32

владимир путин

культура

новости культуры

россия

санкции в отношении россии

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МОСКВА, 30 ноя - РИА Новости. Российскую культуру неумные люди отменяют, а сама Россия, наоборот, лучшие произведения продвигает, заявил президент страны Владимир Путин."Нашу культуру неумные люди отменяют, а мы ничего из лучших произведений, лучших образцов культуры других стран не только не отменяем, но и продвигаем вперед те идеи и гуманистические начала, которые заложены в этих произведениях. Мы умные, а те, кто отменяет нашу культуру, не очень", - сказал Путин на церемонии открытия социальных объектов, комментируя работу Забайкальского краевого драматического театра, который наряду с отечественными спектаклями ставит и зарубежные.

https://ria.ru/20221027/kultura-1827328367.html

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

владимир путин, новости культуры, россия, санкции в отношении россии