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Путин назвал выступающих за отмену русской культуры неумными людьми - РИА Новости, 30.11.2022
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Культура
https://ria.ru/20221130/kultura-1835228917.html
Путин назвал выступающих за отмену русской культуры неумными людьми
Путин назвал выступающих за отмену русской культуры неумными людьми - РИА Новости, 30.11.2022
Путин назвал выступающих за отмену русской культуры неумными людьми
Российскую культуру неумные люди отменяют, а сама Россия, наоборот, лучшие произведения продвигает, заявил президент страны Владимир Путин. РИА Новости, 30.11.2022
2022-11-30T12:16
2022-11-30T12:32
владимир путин
культура
новости культуры
россия
санкции в отношении россии
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МОСКВА, 30 ноя - РИА Новости. Российскую культуру неумные люди отменяют, а сама Россия, наоборот, лучшие произведения продвигает, заявил президент страны Владимир Путин."Нашу культуру неумные люди отменяют, а мы ничего из лучших произведений, лучших образцов культуры других стран не только не отменяем, но и продвигаем вперед те идеи и гуманистические начала, которые заложены в этих произведениях. Мы умные, а те, кто отменяет нашу культуру, не очень", - сказал Путин на церемонии открытия социальных объектов, комментируя работу Забайкальского краевого драматического театра, который наряду с отечественными спектаклями ставит и зарубежные.
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владимир путин, новости культуры, россия, санкции в отношении россии
Владимир Путин, Культура, Новости культуры, Россия, Санкции в отношении России
12:16 30.11.2022 (обновлено: 12:32 30.11.2022)
 
Путин назвал выступающих за отмену русской культуры неумными людьми

Президент Путин заявил, что русскую культуру отменяют неумные люди

© РИА Новости / Сергей Гунеев / Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 30.11.2022
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
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МОСКВА, 30 ноя - РИА Новости. Российскую культуру неумные люди отменяют, а сама Россия, наоборот, лучшие произведения продвигает, заявил президент страны Владимир Путин.
"Нашу культуру неумные люди отменяют, а мы ничего из лучших произведений, лучших образцов культуры других стран не только не отменяем, но и продвигаем вперед те идеи и гуманистические начала, которые заложены в этих произведениях. Мы умные, а те, кто отменяет нашу культуру, не очень", - сказал Путин на церемонии открытия социальных объектов, комментируя работу Забайкальского краевого драматического театра, который наряду с отечественными спектаклями ставит и зарубежные.
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 27.10.2022
27 октября, 19:03Культура
Путин прокомментировал случаи отмены русской культуры
 
КультураВладимир ПутинНовости культурыРоссияСанкции в отношении России
 
 
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