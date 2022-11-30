https://ria.ru/20221130/kirienko-1835169519.html

Фонд президентских грантов выделил 100 миллиардов рублей на НКО за пять лет

Фонд президентских грантов выделил 100 миллиардов рублей на НКО за пять лет - РИА Новости, 30.11.2022

Фонд президентских грантов выделил 100 миллиардов рублей на НКО за пять лет

Некоммерческим организациям за пять лет существования Фонда президентских грантов выделено 100 миллиардов рублей, из них почти четверть только за последний год, РИА Новости, 30.11.2022

2022-11-30T07:52

2022-11-30T07:52

2022-11-30T07:52

сергей кириенко

россия

фонд президентских грантов

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МОСКВА, 30 ноя - РИА Новости. Некоммерческим организациям за пять лет существования Фонда президентских грантов выделено 100 миллиардов рублей, из них почти четверть только за последний год, рассказал РИА Новости первый замруководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко."Мы посчитали, пять лет Фонду президентских грантов, 100 миллиардов выделено некоммерческим организациям за пять лет. Из них почти четверть – только за один последний год. То есть каждый год идет рост. И софинансирование от бизнеса идет каждый год в рост", - сказал Кириенко.Он уточнил, что сейчас и сами НКО учатся работать, привлекать средства и людей, благодаря чему с каждым годом становится больше их собственный вклад. Вместе с этим, по его словам, выросли уровень и качество управления некоммерческими организациями."Я считаю, что у нас сегодня среди руководителей, занимающихся таким, казалось бы, локальным управлением в некоммерческих организациях, там очень высокий уровень управления. Один только пример того, что у нас на выборах прошлого года из некоммерческих организаций – победителей Фонда президентских грантов – 19 человек избраны депутатами Государственной Думы. Это значит, что люди им поверили", - заключил замруководителя администрации президента РФ.

https://ria.ru/20221117/sluzhenie-1832345279.html

https://ria.ru/20221124/liniya-1834015613.html

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сергей кириенко, россия, фонд президентских грантов