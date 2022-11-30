https://ria.ru/20221130/kinoproizvodstvo-1835242731.html

Минкультуры определило приоритетные для кинопроизводства темы на 2023 год

Минкультуры определило приоритетные для кинопроизводства темы на 2023 год - РИА Новости, 30.11.2022

Минкультуры определило приоритетные для кинопроизводства темы на 2023 год

Минкультуры РФ определило 17 приоритетных для кинопроизводства тем на 2023 год, сообщает пресс-служба ведомства. РИА Новости, 30.11.2022

2022-11-30T13:12

2022-11-30T13:12

2022-11-30T13:12

культура

новости культуры

ольга любимова

россия

министерство культуры российской федерации (минкультуры россии)

кино и сериалы

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МОСКВА, 30 ноя — РИА Новости. Минкультуры РФ определило 17 приоритетных для кинопроизводства тем на 2023 год, сообщает пресс-служба ведомства."Мы публикуем перечень тем до начала конкурсов на финансирование производства и надеемся, что кинематографисты при разработке проектов будут учитывать приоритеты господдержки кинопроизводства. Минкультуры продолжает поддерживать такие важные для общества темы, как защита семейных ценностей, патриотическое воспитание, сохранение традиций регионов России, успехи отечественной науки, популяризация профессии инженера и учителя", — говорит Ольга Любимова.Министр подчеркнула, что в нынешних реалиях необходимо сделать акцент на "противодействии попыткам фальсификации истории и современным проявлениям идеологии нацизма, говорить о героизме и самоотверженности российских воинов в ходе спецоперации, работе фронтовых бригад и волонтеров".Среди приоритетных тем "Культура России. Сохранение, создание и распространение традиционных ценностей", "Наука России: инновации, технологии, приоритеты", а также историческое кино, экранизации классики и ленты о выдающихся личностях.Еще одна из тем посвящена "популяризации службы в Вооруженных силах России. Единению общества вокруг поддержки армии (фронтовые бригады, добровольцы, волонтеры). Усилению статуса профессии военного на примерах исторических событий и новой истории". Ряд тем установлены во исполнение указов президента РФ "Об утверждении Основ государственной политики по сохранению и укреплению традиционных российских духовно-нравственных ценностей", "Об объявлении в РФ Десятилетия детства", "Об объявлении в РФ Десятилетия науки и технологий", "О проведении в РФ Года педагога и наставника".Порядок и условия проведения конкурсных отборов в 2023 году будут объявлены в конце декабря 2022 года.

https://ria.ru/20221125/podderzhka-1834227493.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Елена Громова

новости культуры, ольга любимова, россия, министерство культуры российской федерации (минкультуры россии), кино и сериалы