В Киеве пункт обогрева для жителей открыли в здании СИЗО
"Vgorode Киев" сообщил об открытии пункта обогрева для жителей в здании Лукьяновского СИЗО
© AP Photo / Andrew KravchenkoВид со смотровой площадки на неосвещенный Киев
© AP Photo / Andrew Kravchenko
Вид со смотровой площадки на неосвещенный Киев
МОСКВА, 30 ноя - РИА Новости. Один из пунктов обогрева для жителей Киева открыли в помещении Лукьяновского следственного изолятора, что вызвало неоднозначную реакцию горожан, сообщает в среду издание "Vgorode Киев".
Ранее депутат Верховной рады от партии "Слуга народа" Давид Арахамия заявил, что 20% пунктов обогрева (на Украине их называют "пункты несокрушимости") в Киеве не работают. Владимир Зеленский в пятницу, выступая в очередном вечернем обращении к населению, также заявил, что в ряде городов страны неудовлетворительная ситуация с оборудованием пунктов обогрева, при этом он особо отметил плохую ситуацию с пунктами обогрева в Киеве, за которые отвечает мэр города Виталий Кличко.
"Одной из самых неожиданных локаций "пункта несокрушимости" в столице (Украины - ред.) стало помещение "Киевского следственного изолятора". Как и в остальные центры, туда можно прийти во время длительного отключения электричества и отопления", - сообщает издание.
В сообщении госучреждения в социальной сети говорится, что "пункт - место вашей безопасности при длительном отключении электроэнергии или тепла, в нем есть электричество, тепло, Интернет и альтернативное питание, работает круглосуточно и бесплатно". Однако расположение пункта обогрева у украинцев вызвало неоднозначную реакцию. Под объявлением госучреждения появились разные комментарии, среди которых есть и ироничные.
"Как один из гостей "пункта несокрушимости" в 2010-2011 годах, подтверждаю - лучшего места для размышлений на тему тьмы и света не найти. Вообще не понимаю, зачем придумывать пиар палатки, если в нынешних условиях достаточно более комфортных мест (садики, школы, разные государственные учреждения)", - написал генерал-лейтенант таможенной службы Украины Анатолий Макаренко. В другом комментарии жители интересуются, выпускают ли оттуда? "С генератором внутри помещения выглядит как газовая камера", - отмечается в другом комментарии. Есть и те, кто поприветствовал такую идею, несмотря на комичность ситуации. "Смешно, но даже следственный изолятор не остался в стороне", – говорится в очередном комментарии.
27 ноября, 08:00Тьма пришла на Украину надолго