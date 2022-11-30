https://ria.ru/20221130/kiev-1835237204.html

В Киеве пункт обогрева для жителей открыли в здании СИЗО

В Киеве пункт обогрева для жителей открыли в здании СИЗО - РИА Новости, 30.11.2022

В Киеве пункт обогрева для жителей открыли в здании СИЗО

Один из пунктов обогрева для жителей Киева открыли в помещении Лукьяновского следственного изолятора, что вызвало неоднозначную реакцию горожан, сообщает в... РИА Новости, 30.11.2022

2022-11-30T12:43

2022-11-30T12:43

2022-11-30T12:43

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МОСКВА, 30 ноя - РИА Новости. Один из пунктов обогрева для жителей Киева открыли в помещении Лукьяновского следственного изолятора, что вызвало неоднозначную реакцию горожан, сообщает в среду издание "Vgorode Киев".Ранее депутат Верховной рады от партии "Слуга народа" Давид Арахамия заявил, что 20% пунктов обогрева (на Украине их называют "пункты несокрушимости") в Киеве не работают. Владимир Зеленский в пятницу, выступая в очередном вечернем обращении к населению, также заявил, что в ряде городов страны неудовлетворительная ситуация с оборудованием пунктов обогрева, при этом он особо отметил плохую ситуацию с пунктами обогрева в Киеве, за которые отвечает мэр города Виталий Кличко."Одной из самых неожиданных локаций "пункта несокрушимости" в столице (Украины - ред.) стало помещение "Киевского следственного изолятора". Как и в остальные центры, туда можно прийти во время длительного отключения электричества и отопления", - сообщает издание.В сообщении госучреждения в социальной сети говорится, что "пункт - место вашей безопасности при длительном отключении электроэнергии или тепла, в нем есть электричество, тепло, Интернет и альтернативное питание, работает круглосуточно и бесплатно". Однако расположение пункта обогрева у украинцев вызвало неоднозначную реакцию. Под объявлением госучреждения появились разные комментарии, среди которых есть и ироничные."Как один из гостей "пункта несокрушимости" в 2010-2011 годах, подтверждаю - лучшего места для размышлений на тему тьмы и света не найти. Вообще не понимаю, зачем придумывать пиар палатки, если в нынешних условиях достаточно более комфортных мест (садики, школы, разные государственные учреждения)", - написал генерал-лейтенант таможенной службы Украины Анатолий Макаренко. В другом комментарии жители интересуются, выпускают ли оттуда? "С генератором внутри помещения выглядит как газовая камера", - отмечается в другом комментарии. Есть и те, кто поприветствовал такую идею, несмотря на комичность ситуации. "Смешно, но даже следственный изолятор не остался в стороне", – говорится в очередном комментарии.

https://ria.ru/20221127/arakhamiya-1834518855.html

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Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, киев, украина, ситуация в днр и лнр