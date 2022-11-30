Рейтинг@Mail.ru
День памяти всех жертв химического оружия - РИА Новости, 30.11.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20221130/khimoruzhie-1834720200.html
День памяти всех жертв химического оружия
День памяти всех жертв химического оружия - РИА Новости, 30.11.2022
День памяти всех жертв химического оружия
День памяти всех жертв химического оружия отмечается 30 ноября. Памятная дата была провозглашена в декабре 2015 года на 20-й сессии Конференции... РИА Новости, 30.11.2022
2022-11-30T02:07
2022-11-30T02:07
справки
в мире
сша
гаага
организация по запрещению химического оружия
химическое оружие
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/1c/1834726432_0:0:3038:1709_1920x0_80_0_0_3dbacbeb66d303a4209acee6c52d6089.jpg
День памяти всех жертв химического оружия отмечается 30 ноября. Памятная дата была провозглашена в декабре 2015 года на 20-й сессии Конференции государств-участников Конвенции о запрещении химического оружия (КЗХО). Именно 30 ноября начинает работу ежегодная сессия государств-участников КЗХО.В этот день мировое сообщество чтит память жертв химического оружия, а также вновь подтверждает приверженность Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) делу ликвидации угрозы химического оружия.Впервые химическое оружие было применено на полях сражений Первой мировой войны 1914-1918 годов сначала Германией, а затем и другими участниками войны. В дальнейшем химическое оружие использовалось Италией против Эфиопии, Японией против Китая, США против Кореи и Вьетнама, в ходе ирано-иракского конфликта.В январе 1993 года в Париже (Франция) была подписана Конвенция о запрещении разработки, производства, накопления и применения химического оружия и о его уничтожении. Документ вступил в силу 29 апреля 1997 года.Конвенция – международно-правовой документ, направленный на решение двух масштабных задач. Первая – ликвидация целого класса оружия массового уничтожения под строгим международным контролем (разоружение), вторая – запрещение производства и применения химоружия (предотвращение его распространения). Конвенция является бессрочной.Для контроля за осуществлением Конвенции государства-участники учредили Организацию по запрещению химического оружия (ОЗХО), ее штаб-квартира расположена в городе Гааге (Нидерланды). ОЗХО также является международной площадкой для обсуждения всех вопросов, касающихся выполнения Конвенции.В настоящее время к Конвенции о химическом оружии присоединились 193 государства. В 2015 году к Конвенции присоединились Мьянма и Ангола, в 2018 году – Государство Палестина. Вне ее правового поля остаются Египет, Израиль (подписал КЗХО до ее вступления в силу, но не ратифицировал), КНДР и Южный Судан.В государствах-членах Конвенции проживают 98% населения земного шара.Официально признали наличие химического оружия Албания, Ливия, Ирак, Индия, Россия, США, Республика Корея и Сирия. На сегодняшний день США являются единственной страной, у которой до сих пор остается внушительный арсенал боевых отравляющих веществ. Процесс полной химдемилитаризации США должен завершиться в 2023 году.По данным ОЗХО на 30 сентября 2022 года, в общей сложности уничтожено 71 848 метрических тонн или 99% мировых объявленных запасов химического оружия (72 304 метрические тонны). Из заявленных 97 объектов по производству химического оружия уничтожено – 74, в мирных целях используются – 23.9 мая 2007 года в Гааге был открыт памятник, посвященный памяти жертв химического оружия. Это событие было приурочено к 10-й годовщине вступления в силу Конвенции о запрещении разработки, производства, накопления и применения химического оружия и о его уничтожении. Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников
сша
гаага
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Алёна Пава
Алёна Пава
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/1c/1834726432_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_344d3fd0f637f4c65b99f5e83f5591d8.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
справки, в мире, сша, гаага, организация по запрещению химического оружия, химическое оружие
Справки, В мире, США, Гаага, Организация по запрещению химического оружия, химическое оружие
02:07 30.11.2022
 

День памяти всех жертв химического оружия

© AP Photo / Yahya AhmedМужчина возлагает цветы на могилу жертвы химической атаки 1988 года в городе Халабджа на севере Ирака
Мужчина возлагает цветы на могилу жертвы химической атаки 1988 года в городе Халабджа на севере Ирака - РИА Новости, 1920, 30.11.2022
© AP Photo / Yahya Ahmed
Читать ria.ru в
День памяти всех жертв химического оружия отмечается 30 ноября. Памятная дата была провозглашена в декабре 2015 года на 20-й сессии Конференции государств-участников Конвенции о запрещении химического оружия (КЗХО). Именно 30 ноября начинает работу ежегодная сессия государств-участников КЗХО.
В этот день мировое сообщество чтит память жертв химического оружия, а также вновь подтверждает приверженность Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) делу ликвидации угрозы химического оружия.
Впервые химическое оружие было применено на полях сражений Первой мировой войны 1914-1918 годов сначала Германией, а затем и другими участниками войны. В дальнейшем химическое оружие использовалось Италией против Эфиопии, Японией против Китая, США против Кореи и Вьетнама, в ходе ирано-иракского конфликта.
В январе 1993 года в Париже (Франция) была подписана Конвенция о запрещении разработки, производства, накопления и применения химического оружия и о его уничтожении. Документ вступил в силу 29 апреля 1997 года.
Конвенция – международно-правовой документ, направленный на решение двух масштабных задач. Первая – ликвидация целого класса оружия массового уничтожения под строгим международным контролем (разоружение), вторая – запрещение производства и применения химоружия (предотвращение его распространения). Конвенция является бессрочной.
Для контроля за осуществлением Конвенции государства-участники учредили Организацию по запрещению химического оружия (ОЗХО), ее штаб-квартира расположена в городе Гааге (Нидерланды). ОЗХО также является международной площадкой для обсуждения всех вопросов, касающихся выполнения Конвенции.
В настоящее время к Конвенции о химическом оружии присоединились 193 государства. В 2015 году к Конвенции присоединились Мьянма и Ангола, в 2018 году – Государство Палестина. Вне ее правового поля остаются Египет, Израиль (подписал КЗХО до ее вступления в силу, но не ратифицировал), КНДР и Южный Судан.
В государствах-членах Конвенции проживают 98% населения земного шара.
Официально признали наличие химического оружия Албания, Ливия, Ирак, Индия, Россия, США, Республика Корея и Сирия. На сегодняшний день США являются единственной страной, у которой до сих пор остается внушительный арсенал боевых отравляющих веществ. Процесс полной химдемилитаризации США должен завершиться в 2023 году.
По данным ОЗХО на 30 сентября 2022 года, в общей сложности уничтожено 71 848 метрических тонн или 99% мировых объявленных запасов химического оружия (72 304 метрические тонны). Из заявленных 97 объектов по производству химического оружия уничтожено – 74, в мирных целях используются – 23.
9 мая 2007 года в Гааге был открыт памятник, посвященный памяти жертв химического оружия. Это событие было приурочено к 10-й годовщине вступления в силу Конвенции о запрещении разработки, производства, накопления и применения химического оружия и о его уничтожении.
Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников
 
СправкиВ миреСШАГаагаОрганизация по запрещению химического оружияхимическое оружие
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала