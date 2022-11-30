https://ria.ru/20221130/investitsii-1835380309.html

Инвестиции от проектов в Мурманской области составят 1,1 триллиона рублей

Инвестиции от проектов в Мурманской области составят 1,1 триллиона рублей - РИА Новости, 30.11.2022

Инвестиции от проектов в Мурманской области составят 1,1 триллиона рублей

Ключевые инвестиционные проекты на территории Мурманской области продолжают успешно реализовываться, несмотря на беспрецедентное санкционное давление... РИА Новости, 30.11.2022

2022-11-30T18:25

2022-11-30T18:25

2022-11-30T18:30

мурманская область

мурманская область

новатэк

газпром

апатиты

кольский залив

госдума рф

россия

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МУРМАНСК, 30 ноя – РИА Новости. Ключевые инвестиционные проекты на территории Мурманской области продолжают успешно реализовываться, несмотря на беспрецедентное санкционное давление недружественных стран против российской экономики, инвестиционный портфель региона составляет 1,1 триллиона рублей, сообщило министерство информационной политики региона.Об инвестициях в экономику губернатор Андрей Чибис рассказал в ходе выездного заседания регионального правительства в Апатитах. "По словам губернатора, на сегодняшний день в портфеле региона 265 проектов с инвестициями до 2032 года в 1,1 триллиона рублей и созданием свыше 40 тысяч рабочих мест", - говорится в сообщении. Налоги за 10 лет составят более 440 миллиардов рублей в бюджеты всех уровней. Это налоги проектов, которые будут направлять на социальную инфраструктуру нашего региона."Крупные, якорные проекты дают рост экономики и ту перспективу, которая необходима, чтобы экономическая жизнь в регионе двигалась вперед. Один из ключевых проектов, за которые мы бились с 2019 года, – это комплексное развитие Мурманского транспортного узла. Сегодня это стратегический проект для страны: МТУ станет ключевой веткой, обеспечивающей грузовую базу для Севморпути", - сказал Чибис.Он отметил, что проект развития Мурманского транспортного узла был поддержан президентом Владимиром Путиным, власти региона уже получили положительное заключение экспертизы и в федеральном бюджете страны, который проходит рассмотрение в Госдуме, заложены средства на его финансирование."Мы рассчитываем, что в 2023 году продолжится строительство и западный берег Кольского залива будет обеспечен железнодорожным сообщением. Это серьезный толчок и к развитию портовых мощностей на западном берегу: один из якорных проектов МТУ – порт "Лавна" – уже наполовину построен: 52%", – подчеркнул Чибис.Еще один знаковый объект – Центр строительства крупнотоннажных морских сооружений "Новатэка" с инвестициями более 200 миллиардов рублей – находится в завершающей стадии реализации. В высокой степени готовности и морской перегрузочный комплекс СПГ.Среди новых инвестпроектов были названы терминал минеральных удобрений мощностью до семи миллионов тонн в год, о строительстве которого правительство региона договорилось с президентом Республики Беларусь Александром Лукашенко; реконструкция аэропорта Мурманска с точки зрения инфраструктуры, на которую выделены средства федерального бюджета; запуск Кольской ВЭС, строительство которой уже завершено и ведутся пусконаладочные работы."Также отмечу предпроектные работы по созданию газопровода которые ведет Газпром: проект поддержал президент Владимир Путин и мы фактически переходим в практическую плоскость к конкретным расчётам. Для экономики региона и для северян это стратегически важный проект, – прокомментировал губернатор.Чибис подчеркнул, что Мурманская область остаётся лидером по количеству резидентов Арктической зоны РФ: это 178 проектов, которые вместе с территорией опережающего развития "Столица Арктики" уже создали свыше 4,5 тысячи рабочих мест и фактически инвестировали в проекты 150 миллиардов рублей."Укрепление экономики и в пандемию, и сейчас, с перестройкой логистических цепочек и поиском новых партнёров под задачи, остаётся нашим приоритетом. Экономическая стабильность и развитие дает возможность развивать социальную инфраструктуру. По созданию инвестклимата мы на 16-м месте в национальном рейтинге. Эти показатели по инвестициям, развитию МСП говорят о том, что мы движемся в правильном направлении", – подчеркнул Андрей Чибис.

https://ria.ru/20221121/zarplata-1832971036.html

https://ria.ru/20221129/ledokol-1835152456.html

https://ria.ru/20221026/tromse-1826939958.html

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кольский залив

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мурманская область, новатэк, газпром, апатиты, кольский залив, госдума рф, россия