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На Кубе заявили о необходимости участия России в инвестпроектах - РИА Новости, 30.11.2022
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На Кубе заявили о необходимости участия России в инвестпроектах
На Кубе заявили о необходимости участия России в инвестпроектах - РИА Новости, 30.11.2022
На Кубе заявили о необходимости участия России в инвестпроектах
Куба считает необходимым добиться активного и эффективного участия российских компаний в инвестиционных проектах на острове, заявил председатель Национальной... РИА Новости, 30.11.2022
2022-11-30T11:45
2022-11-30T11:45
в мире
россия
куба
совет федерации рф
эстебан ласо эрнандес
экономика
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МОСКВА, 30 ноя - РИА Новости. Куба считает необходимым добиться активного и эффективного участия российских компаний в инвестиционных проектах на острове, заявил председатель Национальной ассамблеи народной власти и Государственного Совета республики Эстебан Ласо Эрнандес."Укрепление торгово-экономических отношений с РФ и их вывод на уровень наших политических связей является ключевым аспектом для нашей страны. Придание импульса важным процессам в финансовой, энергетической и агропромышленной сфере имеет крайне важное значение. Будем признательны, если мы сможем располагать вашей поддержкой в этих вопросах", - сказал он, выступая на пленарном заседании Совета Федерации РФ.Он отметил, что Куба считает необходимым добиться активного и эффективного участия российских компаний в инвестиционных проектах на Кубе с учетом больших возможностей предоставляемых законом номер 118 об иностранных инвестициях."Мы призываем регионы РФ принять участие в реализации национального плана социально-экономического развития на период до 2030 г.", - подчеркнул он.Эрнандес напомнил, что уже есть позитивный опыт проектов в Татарстане, Башкортостане, Нижнем Новгороде и Санкт-Петербурге.
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в мире, россия, куба, совет федерации рф, эстебан ласо эрнандес, экономика
В мире, Россия, Куба, Совет Федерации РФ, Эстебан Ласо Эрнандес, Экономика
11:45 30.11.2022
 
На Кубе заявили о необходимости участия России в инвестпроектах

Глава парламента Кубы: необходимо участие компаний России в инвестпроектах на острове

© @pa_cubaГавана, Куба
Гавана, Куба
© @pa_cuba
Гавана, Куба. Архивное фото
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МОСКВА, 30 ноя - РИА Новости. Куба считает необходимым добиться активного и эффективного участия российских компаний в инвестиционных проектах на острове, заявил председатель Национальной ассамблеи народной власти и Государственного Совета республики Эстебан Ласо Эрнандес.
"Укрепление торгово-экономических отношений с РФ и их вывод на уровень наших политических связей является ключевым аспектом для нашей страны. Придание импульса важным процессам в финансовой, энергетической и агропромышленной сфере имеет крайне важное значение. Будем признательны, если мы сможем располагать вашей поддержкой в этих вопросах", - сказал он, выступая на пленарном заседании Совета Федерации РФ.
Он отметил, что Куба считает необходимым добиться активного и эффективного участия российских компаний в инвестиционных проектах на Кубе с учетом больших возможностей предоставляемых законом номер 118 об иностранных инвестициях.
"Мы призываем регионы РФ принять участие в реализации национального плана социально-экономического развития на период до 2030 г.", - подчеркнул он.
Эрнандес напомнил, что уже есть позитивный опыт проектов в Татарстане, Башкортостане, Нижнем Новгороде и Санкт-Петербурге.
Государственный флаг Кубы и флаг Движения 26 июля в городе Сантьяго-де-Куба - РИА Новости, 1920, 30.11.2022
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