https://ria.ru/20221130/investitsii-1835219750.html

На Кубе заявили о необходимости участия России в инвестпроектах

На Кубе заявили о необходимости участия России в инвестпроектах - РИА Новости, 30.11.2022

На Кубе заявили о необходимости участия России в инвестпроектах

Куба считает необходимым добиться активного и эффективного участия российских компаний в инвестиционных проектах на острове, заявил председатель Национальной... РИА Новости, 30.11.2022

2022-11-30T11:45

2022-11-30T11:45

2022-11-30T11:45

в мире

россия

куба

совет федерации рф

эстебан ласо эрнандес

экономика

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0b/06/1583454021_0:171:2730:1707_1920x0_80_0_0_5af3accc8ea37c4bd7c81174898bd79e.jpg

МОСКВА, 30 ноя - РИА Новости. Куба считает необходимым добиться активного и эффективного участия российских компаний в инвестиционных проектах на острове, заявил председатель Национальной ассамблеи народной власти и Государственного Совета республики Эстебан Ласо Эрнандес."Укрепление торгово-экономических отношений с РФ и их вывод на уровень наших политических связей является ключевым аспектом для нашей страны. Придание импульса важным процессам в финансовой, энергетической и агропромышленной сфере имеет крайне важное значение. Будем признательны, если мы сможем располагать вашей поддержкой в этих вопросах", - сказал он, выступая на пленарном заседании Совета Федерации РФ.Он отметил, что Куба считает необходимым добиться активного и эффективного участия российских компаний в инвестиционных проектах на Кубе с учетом больших возможностей предоставляемых законом номер 118 об иностранных инвестициях."Мы призываем регионы РФ принять участие в реализации национального плана социально-экономического развития на период до 2030 г.", - подчеркнул он.Эрнандес напомнил, что уже есть позитивный опыт проектов в Татарстане, Башкортостане, Нижнем Новгороде и Санкт-Петербурге.

https://ria.ru/20221130/kuba-1835214196.html

россия

куба

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

в мире, россия, куба, совет федерации рф, эстебан ласо эрнандес, экономика