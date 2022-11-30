https://ria.ru/20221130/inflyatsiya-1835391830.html

В России ускорилась недельная инфляция

В России ускорилась недельная инфляция - РИА Новости, 30.11.2022

В России ускорилась недельная инфляция

Недельная инфляция в РФ ускорилась до 0,19% с 0,11% неделей ранее, с начала года по 28 ноября потребительские цены выросли на 11,07%, сообщил в среду Росстат. РИА Новости, 30.11.2022

2022-11-30T19:03

2022-11-30T19:03

2022-11-30T19:03

россия

федеральная служба государственной статистики (росстат)

экономика

цены

продукты

инфляция

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МОСКВА, 30 ноя - РИА Новости. Недельная инфляция в РФ ускорилась до 0,19% с 0,11% неделей ранее, с начала года по 28 ноября потребительские цены выросли на 11,07%, сообщил в среду Росстат."За период с 22 по 28 ноября 2022 года индекс потребительских цен, по оценке Росстата, составил 100,19%, с начала ноября – 100,37%, с начала года – 111,07%", - говорится в документе.Прирост цен на плодоовощную продукцию продолжил ускоряться, но меньшими чем прежде темпами. На неделе с 21 по 29 ноября она подорожала на 2,9% после 2,7% на предыдущей неделе. В частности огурцы подорожали на 12,1% (11,3% неделей ранее), свекла – на 2,5% морковь – на 2%, помидоры и лук – на 1,6%, картофель – на 0,9%, бананы – на 0,8%, капуста – на 0,7%, яблоки – на 0,2%.Из 34 позиций продуктов (за исключением плодоовощной продукции) снижение цен зафиксировано по 12 наименованиям. Сильнее всего подешевел сахар - на 1,1%. Следом идет гречка, которая на потеряла в цене 0,82%. Подсолнечное масло подешевело на 0,5%, чай - на 0,4%, куриное мясо - на 0,36%, макаронные изделия из пшеничной муки высшего сорта и шоколадные конфеты - на 0,22%, мука - на 0,2%, вермишель, сливочное масло и фруктово-ягодные консервы для детского питания - на 0,1%.Подорожание наблюдалось по 21 наименованию продуктов, и сильнее всего подорожало печенье - на 0,52%. Кроме того, выросли цены на мясные консервы для детского питания и мороженую рыбу - на 0,45%, сосиски, сардельки и яйца - на 0,37%, молоко - на 0,36%, свинина - на 0,32%. Вареные колбасы, сметана, творог, сухие молочные смеси для детского питания, сыры сычужные, маргарин – подорожали на 0,2%, говядина, полукопченые и варено-копченые колбасы, хлеб ржаной, соль, пшено – на 0,1%.Среди непродовольственных товаров первой необходимости лидеры роста цен: пеленки для новорожденных - подорожали на 0,55%, зубные пасты - на 0,51%, сухие корма для домашних животных - на 0,49%, туалетное мыло - на 0,21%, туалетная бумага и зубные щетки - в среднем на 0,18%, детские подгузники - на 0,16%, спички - на 0,14%, стиральный порошок - на 0,11%. Шампуни подорожали на 0,61%.Также Росстат зафиксировал рост цен на мужские майки и футболки (на 0,22%) и мужские носки (на 0,28%).На неделе с 22 по 28 ноября цены на бытовую технику и электронику снижались: телевизоры подешевели на 1,2%, смартфоны - на 0,7%, электропылесосы - на 0,8%. Цены на отечественные легковые автомобили не изменились, на иностранные - снизились на 0,01%. Цены на автомобильный бензин выросли на 0,06%, дизельное топливо – на 0,95%.Росстат на отчетной неделе зафиксировал рост цен на ряд наблюдаемых в недельной динамике лекарственных препаратов, в том числе на поливитамины (на 0,54%), препарат от кашля "Ренгалин" (на 0,46%), корвалол (на 0,3%), валидол (на 0,17%), противовирусный препарат "Эргоферон" (на 0,17%). Подешевели анальгин и нестероидный противовоспалительный препарат "Нимесулид".Стоимость полета в салоне экономического класса резко выросла - она подскочила почти на 11% после роста на 3,2%.

https://ria.ru/20221130/depozity-1835152129.html

https://ria.ru/20221125/tseny-1834135300.html

https://ria.ru/20221124/produkty-1833814427.html

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

россия, федеральная служба государственной статистики (росстат), экономика, цены, продукты, инфляция