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Минфин держит инфляцию под контролем, заявил Силуанов - РИА Новости, 30.11.2022
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Минфин держит инфляцию под контролем, заявил Силуанов
Минфин держит инфляцию под контролем, заявил Силуанов - РИА Новости, 30.11.2022
Минфин держит инфляцию под контролем, заявил Силуанов
Минфин России держит инфляцию под контролем, осуществляемые на рынке заимствования не влияют на ее динамику, сказал журналистам глава министерства Антон... РИА Новости, 30.11.2022
2022-11-30T13:38
2022-11-30T13:38
экономика
антон силуанов
россия
министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии)
министерство финансов рф (минфин россии)
максим решетников
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МОСКВА, 30 ноя - РИА Новости. Минфин России держит инфляцию под контролем, осуществляемые на рынке заимствования не влияют на ее динамику, сказал журналистам глава министерства Антон Силуанов."Мы контролируем инфляцию, и то, что сейчас мы осуществляем заимствования на рынке, не влияет на рост и динамику изменения цен. Поэтому у нас все под контролем", - сказал он, отвечая на вопрос, не разгонят ли заимствования инфляцию.На минувшей неделе Силуанов говорил, что министерство продолжит привлекать ресурсы на рынке, пока есть спрос со стороны инвесторов, сохраняя Фонд национального благосостояния для инвестиций.По прогнозу Минэкономразвития, в текущем году инфляция в РФ ожидается на уровне 12,4%. При этом глава Минэкономразвития Максим Решетников не исключал, что по итогам года показатель может оказаться лучше прогноза - будет в диапазоне 12-12,4%.
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экономика, антон силуанов, россия, министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии), министерство финансов рф (минфин россии), максим решетников
Экономика, Антон Силуанов, Россия, Министерство экономического развития РФ (Минэкономразвития России), Министерство финансов РФ (Минфин России), Максим Решетников
13:38 30.11.2022
 
Минфин держит инфляцию под контролем, заявил Силуанов

Силуанов: Минфин держит инфляцию под контролем, заимствования не влияют на ее динамику

© РИА Новости / Павел Бедняков / Перейти в медиабанкМинистр финансов РФ Антон Силуанов
Министр финансов РФ Антон Силуанов - РИА Новости, 1920, 30.11.2022
© РИА Новости / Павел Бедняков
Перейти в медиабанк
Министр финансов РФ Антон Силуанов. Архивное фото
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МОСКВА, 30 ноя - РИА Новости. Минфин России держит инфляцию под контролем, осуществляемые на рынке заимствования не влияют на ее динамику, сказал журналистам глава министерства Антон Силуанов.
"Мы контролируем инфляцию, и то, что сейчас мы осуществляем заимствования на рынке, не влияет на рост и динамику изменения цен. Поэтому у нас все под контролем", - сказал он, отвечая на вопрос, не разгонят ли заимствования инфляцию.
На минувшей неделе Силуанов говорил, что министерство продолжит привлекать ресурсы на рынке, пока есть спрос со стороны инвесторов, сохраняя Фонд национального благосостояния для инвестиций.
По прогнозу Минэкономразвития, в текущем году инфляция в РФ ожидается на уровне 12,4%. При этом глава Минэкономразвития Максим Решетников не исключал, что по итогам года показатель может оказаться лучше прогноза - будет в диапазоне 12-12,4%.
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ЭкономикаАнтон СилуановРоссияМинистерство экономического развития РФ (Минэкономразвития России)Министерство финансов РФ (Минфин России)Максим Решетников
 
 
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