Российским судьям разрешили больше не изучать практику ЕСПЧ
Российским судьям разрешили не изучать практику Европейского суда по правам человека
Здание Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ) в Страсбурге. Архивное фото
МОСКВА, 30 ноя - РИА Новости. От российских судей в будущем не будут требовать изучения практики Европейского суда по правам человека - соответствующие поправки в Кодекс судейской этики может принять Х Всероссийский съезд судей.
Как рассказала судья-докладчик Елена Золотарева, сейчас Кодекс обязывает судей знать об изменениях в законодательстве РФ, о нормах международного права, в том числе в области прав человека, систематически изучать правоприменительную практику Конституционного, Верховного, Высшего арбитражного и Европейского суда по правам человека.
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"Современная геополитическая обстановка привела к выходу России из-под юрисдикции ЕСПЧ", - напомнила она. В связи с этим она предложила исключить изучение практики этого суда, полагая, что общих знаний правозащитных конвенций достаточно.
Помимо этого, она предложила исключить из этого пункта Высший арбитражный суд РФ, который в 2014 году объединили с Верховным судом.
"Хотя некоторые постановления пленума еще сохраняют актуальность, представляется целесообразным исключить его из Кодекса", - сказала Золотарева.
Съезд принял ее предложения за основу и создал редакционную комиссию для выработки окончательной формулировки. Ее должны принять на итоговом заседании, назначенном на четверг.