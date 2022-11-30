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Российским судьям разрешили больше не изучать практику ЕСПЧ - РИА Новости, 30.11.2022
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Российским судьям разрешили больше не изучать практику ЕСПЧ
Российским судьям разрешили больше не изучать практику ЕСПЧ - РИА Новости, 30.11.2022
Российским судьям разрешили больше не изучать практику ЕСПЧ
От российских судей в будущем не будут требовать изучения практики Европейского суда по правам человека - соответствующие поправки в Кодекс судейской этики... РИА Новости, 30.11.2022
2022-11-30T13:45
2022-11-30T13:45
россия
общество
европейский суд по правам человека (еспч)
верховный суд рф
конституционный суд рф
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МОСКВА, 30 ноя - РИА Новости. От российских судей в будущем не будут требовать изучения практики Европейского суда по правам человека - соответствующие поправки в Кодекс судейской этики может принять Х Всероссийский съезд судей.Как рассказала судья-докладчик Елена Золотарева, сейчас Кодекс обязывает судей знать об изменениях в законодательстве РФ, о нормах международного права, в том числе в области прав человека, систематически изучать правоприменительную практику Конституционного, Верховного, Высшего арбитражного и Европейского суда по правам человека."Современная геополитическая обстановка привела к выходу России из-под юрисдикции ЕСПЧ", - напомнила она. В связи с этим она предложила исключить изучение практики этого суда, полагая, что общих знаний правозащитных конвенций достаточно.Помимо этого, она предложила исключить из этого пункта Высший арбитражный суд РФ, который в 2014 году объединили с Верховным судом."Хотя некоторые постановления пленума еще сохраняют актуальность, представляется целесообразным исключить его из Кодекса", - сказала Золотарева.Съезд принял ее предложения за основу и создал редакционную комиссию для выработки окончательной формулировки. Ее должны принять на итоговом заседании, назначенном на четверг.
https://ria.ru/20221006/espch-1821980972.html
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россия, общество, европейский суд по правам человека (еспч), верховный суд рф, конституционный суд рф
Россия, Общество, Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ), Верховный суд РФ, Конституционный суд РФ
13:45 30.11.2022
 
Российским судьям разрешили больше не изучать практику ЕСПЧ

Российским судьям разрешили не изучать практику Европейского суда по правам человека

© РИА Новости / Доминик ВомерЗдание Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ) в Страсбурге
Здание Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ) в Страсбурге - РИА Новости, 1920, 30.11.2022
© РИА Новости / Доминик Вомер
Здание Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ) в Страсбурге. Архивное фото
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МОСКВА, 30 ноя - РИА Новости. От российских судей в будущем не будут требовать изучения практики Европейского суда по правам человека - соответствующие поправки в Кодекс судейской этики может принять Х Всероссийский съезд судей.
Как рассказала судья-докладчик Елена Золотарева, сейчас Кодекс обязывает судей знать об изменениях в законодательстве РФ, о нормах международного права, в том числе в области прав человека, систематически изучать правоприменительную практику Конституционного, Верховного, Высшего арбитражного и Европейского суда по правам человека.
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"Современная геополитическая обстановка привела к выходу России из-под юрисдикции ЕСПЧ", - напомнила она. В связи с этим она предложила исключить изучение практики этого суда, полагая, что общих знаний правозащитных конвенций достаточно.
Помимо этого, она предложила исключить из этого пункта Высший арбитражный суд РФ, который в 2014 году объединили с Верховным судом.
"Хотя некоторые постановления пленума еще сохраняют актуальность, представляется целесообразным исключить его из Кодекса", - сказала Золотарева.
Съезд принял ее предложения за основу и создал редакционную комиссию для выработки окончательной формулировки. Ее должны принять на итоговом заседании, назначенном на четверг.
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