https://ria.ru/20221130/espch-1835267084.html

Российским судьям разрешили больше не изучать практику ЕСПЧ

Российским судьям разрешили больше не изучать практику ЕСПЧ - РИА Новости, 30.11.2022

Российским судьям разрешили больше не изучать практику ЕСПЧ

От российских судей в будущем не будут требовать изучения практики Европейского суда по правам человека - соответствующие поправки в Кодекс судейской этики... РИА Новости, 30.11.2022

2022-11-30T13:45

2022-11-30T13:45

2022-11-30T13:45

россия

общество

европейский суд по правам человека (еспч)

верховный суд рф

конституционный суд рф

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МОСКВА, 30 ноя - РИА Новости. От российских судей в будущем не будут требовать изучения практики Европейского суда по правам человека - соответствующие поправки в Кодекс судейской этики может принять Х Всероссийский съезд судей.Как рассказала судья-докладчик Елена Золотарева, сейчас Кодекс обязывает судей знать об изменениях в законодательстве РФ, о нормах международного права, в том числе в области прав человека, систематически изучать правоприменительную практику Конституционного, Верховного, Высшего арбитражного и Европейского суда по правам человека."Современная геополитическая обстановка привела к выходу России из-под юрисдикции ЕСПЧ", - напомнила она. В связи с этим она предложила исключить изучение практики этого суда, полагая, что общих знаний правозащитных конвенций достаточно.Помимо этого, она предложила исключить из этого пункта Высший арбитражный суд РФ, который в 2014 году объединили с Верховным судом."Хотя некоторые постановления пленума еще сохраняют актуальность, представляется целесообразным исключить его из Кодекса", - сказала Золотарева.Съезд принял ее предложения за основу и создал редакционную комиссию для выработки окончательной формулировки. Ее должны принять на итоговом заседании, назначенном на четверг.

https://ria.ru/20221006/espch-1821980972.html

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Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

россия, общество, европейский суд по правам человека (еспч), верховный суд рф, конституционный суд рф