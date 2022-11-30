https://ria.ru/20221130/elektro-1835230365.html
В Брянской области нарушилось электроснабжение из-за обстрела ВСУ
В Брянской области нарушилось электроснабжение из-за обстрела ВСУ - РИА Новости, 30.11.2022
В Брянской области нарушилось электроснабжение из-за обстрела ВСУ
Электроснабжение в приграничном Суземском районе Брянской области нарушено в результате обстрела, сообщил губернатор Александр Богомаз в Telegram. РИА Новости, 30.11.2022
2022-11-30T12:21
2022-11-30T12:21
2022-11-30T12:21
происшествия
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суземский район
александр богомаз
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БРЯНСК, 30 ноя - РИА Новости. Электроснабжение в приграничном Суземском районе Брянской области нарушено в результате обстрела, сообщил губернатор Александр Богомаз в Telegram."В результате обстрела ВСУ территории Суземского района в поселке Суземка нарушено электроснабжение", - говорится в сообщении.Суземский район Брянской области на юге граничит с Сумской областью Украины.
https://ria.ru/20221130/pozhar-1835182977.html
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В Брянской области нарушилось электроснабжение из-за обстрела ВСУ
Электроснабжение Суземского района Брянской области нарушилось из-за обстрела ВСУ