https://ria.ru/20221130/elektro-1835230365.html

В Брянской области нарушилось электроснабжение из-за обстрела ВСУ

В Брянской области нарушилось электроснабжение из-за обстрела ВСУ - РИА Новости, 30.11.2022

В Брянской области нарушилось электроснабжение из-за обстрела ВСУ

Электроснабжение в приграничном Суземском районе Брянской области нарушено в результате обстрела, сообщил губернатор Александр Богомаз в Telegram. РИА Новости, 30.11.2022

2022-11-30T12:21

2022-11-30T12:21

2022-11-30T12:21

происшествия

жкх

суземский район

александр богомаз

брянская область

сумская область

вооруженные силы украины

россия

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БРЯНСК, 30 ноя - РИА Новости. Электроснабжение в приграничном Суземском районе Брянской области нарушено в результате обстрела, сообщил губернатор Александр Богомаз в Telegram."В результате обстрела ВСУ территории Суземского района в поселке Суземка нарушено электроснабжение", - говорится в сообщении.Суземский район Брянской области на юге граничит с Сумской областью Украины.

https://ria.ru/20221130/pozhar-1835182977.html

суземский район

брянская область

сумская область

россия

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происшествия, жкх, суземский район, александр богомаз, брянская область, сумская область, вооруженные силы украины, россия