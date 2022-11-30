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В Брянской области нарушилось электроснабжение из-за обстрела ВСУ - РИА Новости, 30.11.2022
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В Брянской области нарушилось электроснабжение из-за обстрела ВСУ
В Брянской области нарушилось электроснабжение из-за обстрела ВСУ - РИА Новости, 30.11.2022
В Брянской области нарушилось электроснабжение из-за обстрела ВСУ
Электроснабжение в приграничном Суземском районе Брянской области нарушено в результате обстрела, сообщил губернатор Александр Богомаз в Telegram. РИА Новости, 30.11.2022
2022-11-30T12:21
2022-11-30T12:21
происшествия
жкх
суземский район
александр богомаз
брянская область
сумская область
вооруженные силы украины
россия
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БРЯНСК, 30 ноя - РИА Новости. Электроснабжение в приграничном Суземском районе Брянской области нарушено в результате обстрела, сообщил губернатор Александр Богомаз в Telegram."В результате обстрела ВСУ территории Суземского района в поселке Суземка нарушено электроснабжение", - говорится в сообщении.Суземский район Брянской области на юге граничит с Сумской областью Украины.
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суземский район
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происшествия, жкх, суземский район, александр богомаз, брянская область, сумская область, вооруженные силы украины, россия
Происшествия, ЖКХ, Суземский район, Александр Богомаз, Брянская область, Сумская область, Вооруженные силы Украины, Россия
12:21 30.11.2022
 
В Брянской области нарушилось электроснабжение из-за обстрела ВСУ

Электроснабжение Суземского района Брянской области нарушилось из-за обстрела ВСУ

© РИА Новости / Алексей Куденко / Перейти в медиабанкЭнергетики восстанавливают электросети
Энергетики восстанавливают электросети - РИА Новости, 1920, 30.11.2022
© РИА Новости / Алексей Куденко
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Энергетики восстанавливают электросети. Архивное фото
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БРЯНСК, 30 ноя - РИА Новости. Электроснабжение в приграничном Суземском районе Брянской области нарушено в результате обстрела, сообщил губернатор Александр Богомаз в Telegram.
"В результате обстрела ВСУ территории Суземского района в поселке Суземка нарушено электроснабжение", - говорится в сообщении.
Суземский район Брянской области на юге граничит с Сумской областью Украины.
Сотрудник пожарной охраны МЧС Росси - РИА Новости, 1920, 30.11.2022
09:31
Пожар в Суражском районе Брянской области локализовали
 
ПроисшествияЖКХСуземский районАлександр БогомазБрянская областьСумская областьВооруженные силы УкраиныРоссия
 
 
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