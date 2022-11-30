https://ria.ru/20221130/byudzhet-1835215291.html

Совфед одобрил бюджет России до 2025 года

Совфед одобрил бюджет России до 2025 года - РИА Новости, 30.11.2022

Совфед одобрил бюджет России до 2025 года

Совет Федерации на заседании в среду одобрил закон о федеральном бюджете РФ на 2023 год и плановый период 2024-2025 годов, который предусматривает постепенное... РИА Новости, 30.11.2022

2022-11-30T11:32

2022-11-30T11:32

2022-11-30T11:34

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МОСКВА, 30 ноя - РИА Новости. Совет Федерации на заседании в среду одобрил закон о федеральном бюджете РФ на 2023 год и плановый период 2024-2025 годов, который предусматривает постепенное снижение дефицита бюджета с 2% до 0,7% ВВП.Бюджет РФ утвержден на 2023 год по доходам в сумме 26,13 триллиона рублей (17,4% ВВП), по расходам – 29,056 триллиона рублей (19,4% ВВП). При этом в 2024 году доходы бюджета составят 27,24 триллиона рублей, в 2025 году - 27,98 триллиона, а расходы - 29,43 триллиона и 29,24 триллиона рублей соответственно.В течение всего трехлетнего периода бюджет будет дефицитным: в 2023 году дефицит составит 2% ВВП, в 2024 году - 1,4% ВВП, в 2025 году - 0,7% ВВП. Основным источником покрытия дефицита станут госзаимствования.В 2023-2025 годах ожидается рост объема государственного долга РФ. По итогам 2023 года объем госдолга составит около 25,369 триллиона рублей, 2024 года – 27,679 триллиона рублей, 2025 года – 29,94 триллиона рублей. При этом в общем объеме госдолга доля внутреннего долга в 2023 году составит 81,6%, в 2024 году - 82,4%, в 2025 году - 83,5%. В результате в предстоящем трехлетнем периоде объем госдолга России, согласно пояснительной записке, сохранится на безопасном уровне (менее 20% ВВП).Верхний предел внутреннего госдолга долга РФ на 1 января 2024 года составит около 20,697 триллиона рублей, внешнего - 66,6 миллиарда долларов, или 63,4 миллиарда евро; на 1 января 2025 года – 22,804 триллиона рублей и 68,1 миллиарда долларов (или 63,1 миллиарда евро) соответственно; на 1 января 2026 года – 24,994 триллиона рублей и 68 миллиардов долларов (или 61,2 миллиарда евро).Объем Фонда национального благосостояния на начало 2023 года составит 8 триллионов 987,4 миллиарда рублей (6% ВВП), начало 2024 года - 6 триллионов 252,9 миллиарда рублей (3,9% ВВП), начало 2025 года - 5 триллионов 947,2 миллиарда рублей (3,5% ВВП). При этом ожидается, что на конец 2025 года объем фонда увеличится до 6 триллионов 644,3 миллиарда рублей (3,9% ВВП).Основные характеристики бюджета определены исходя из прогнозируемого объема ВВП в 2023 году в 149,949 триллиона рублей, в 2024 году - 159,714 триллиона, в 2025 году - 170,598 триллиона и уровня инфляции не выше 5,5% в 2023 году и 4% - в 2024-2025 годах.

https://ria.ru/20221129/byudzhet-1835039894.html

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Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

экономика, россия, совет федерации рф