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"Зима в Подмосковье" стартует 1 декабря - РИА Новости, 29.11.2022
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Новости Подмосковья
https://ria.ru/20221129/zima-1834984870.html
"Зима в Подмосковье" стартует 1 декабря
"Зима в Подмосковье" стартует 1 декабря - РИА Новости, 29.11.2022
"Зима в Подмосковье" стартует 1 декабря
Проект "Зима в Подмосковье", мероприятия которого в этом сезоне направлены, в первую очередь, на детей и семейную аудиторию, стартует в регионе 1 декабря,... РИА Новости, 29.11.2022
2022-11-29T12:56
2022-11-29T12:56
новости подмосковья
московская область (подмосковье)
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МОСКВА, 29 ноя – РИА Новости. Проект "Зима в Подмосковье", мероприятия которого в этом сезоне направлены, в первую очередь, на детей и семейную аудиторию, стартует в регионе 1 декабря, сообщает Минкультуры Московской области."1 декабря зажжением иллюминации и елок на центральных площадях Подмосковья стартует уже традиционная программа "Зима в Подмосковье". А 3 декабря к программе официально присоединятся парки. В этом сезоне упор в программе сделан на мероприятия для детей и семейной аудитории. Посетителей парков ждут уютные фотозоны, творческие и танцевальные мастер-классы, мягкие арт-объекты, дружеские посиделки с чаепитием, а любителей активного отдыха – спортивные соревнования, хоккейные турниры, катание с горок", - приводятся в сообщении слова вице-губернатора Московской области Ирины Каклюгиной.Подмосковные музеи подготовили в рамках проекта новогодние интерактивные и концертные программы. В городских округах будут организованы социальные елки глав городских округов, квиз-игры, сказочные постановки и многое другое. В парках культуры и отдыха 25 городских округов пройдут 29 спектаклей на льду: Татьяна Навка представит сказку "Царевна-лягушка", Илья Авербух – "Ледниковый период", Евгений Плющенко – "Сказки Евгения Плющенко".На территории Главного храма Вооруженных Сил РФ, где находится самый большой каток в Московской области и четыре тюбинговые горки для людей всех возрастов, 24 декабря стартует зимний фестиваль, который продлится до 26 февраля. Также жителей региона ждут 153 лыжные трассы общей протяженностью почти 600 километров, 194 катка и 571 хоккейная площадка, 20 горнолыжных курортов.
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московская область (подмосковье)
Новости Подмосковья, Московская область (Подмосковье)
12:56 29.11.2022
 

"Зима в Подмосковье" стартует 1 декабря

© Фото : РИАМО/Мария ШуревскаяПарк "Пехорка" в Балашихе
Парк Пехорка в Балашихе - РИА Новости, 1920, 29.11.2022
© Фото : РИАМО/Мария Шуревская
Читать ria.ru в
МОСКВА, 29 ноя – РИА Новости. Проект "Зима в Подмосковье", мероприятия которого в этом сезоне направлены, в первую очередь, на детей и семейную аудиторию, стартует в регионе 1 декабря, сообщает Минкультуры Московской области.
"1 декабря зажжением иллюминации и елок на центральных площадях Подмосковья стартует уже традиционная программа "Зима в Подмосковье". А 3 декабря к программе официально присоединятся парки. В этом сезоне упор в программе сделан на мероприятия для детей и семейной аудитории. Посетителей парков ждут уютные фотозоны, творческие и танцевальные мастер-классы, мягкие арт-объекты, дружеские посиделки с чаепитием, а любителей активного отдыха – спортивные соревнования, хоккейные турниры, катание с горок", - приводятся в сообщении слова вице-губернатора Московской области Ирины Каклюгиной.
Подмосковные музеи подготовили в рамках проекта новогодние интерактивные и концертные программы. В городских округах будут организованы социальные елки глав городских округов, квиз-игры, сказочные постановки и многое другое. В парках культуры и отдыха 25 городских округов пройдут 29 спектаклей на льду: Татьяна Навка представит сказку "Царевна-лягушка", Илья Авербух – "Ледниковый период", Евгений Плющенко – "Сказки Евгения Плющенко".
На территории Главного храма Вооруженных Сил РФ, где находится самый большой каток в Московской области и четыре тюбинговые горки для людей всех возрастов, 24 декабря стартует зимний фестиваль, который продлится до 26 февраля. Также жителей региона ждут 153 лыжные трассы общей протяженностью почти 600 километров, 194 катка и 571 хоккейная площадка, 20 горнолыжных курортов.
Каток. Архивное фото. - РИА Новости, 1920, 21.11.2022
21 ноября, 13:31Новости Подмосковья
В Подмосковье текущей зимой будут работать свыше 750 различных катков
 
Новости ПодмосковьяМосковская область (Подмосковье)
 
 
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