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Адвокатам дали отсрочку от мобилизации, утверждают в АЮР - РИА Новости, 29.11.2022
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Адвокатам дали отсрочку от мобилизации, утверждают в АЮР
Адвокатам дали отсрочку от мобилизации, утверждают в АЮР - РИА Новости, 29.11.2022
Адвокатам дали отсрочку от мобилизации, утверждают в АЮР
Отсрочка от мобилизации полагается адвокатам, помощникам судей и секретарям суда, на очереди – нотариусы и присяжные, утверждает Ассоциация юристов России... РИА Новости, 29.11.2022
2022-11-29T12:45
2022-11-29T12:45
общество
сергей степашин
россия
частичная мобилизация в россии
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МОСКВА, 29 ноя - РИА Новости. Отсрочка от мобилизации полагается адвокатам, помощникам судей и секретарям суда, на очереди – нотариусы и присяжные, утверждает Ассоциация юристов России (АЮР).Как заявили РИА Новости в пресс-службе объединения, такую информацию Минобороны РФ представило в ответ на письмо председателя АЮР Сергея Степашина."В перечне должностей и профессий, по которому бронируются граждане, пребывающие в запасе, &lt;...&gt; уже содержатся должности (профессии) адвокатов, помощников судей, секретарей суда, секретарей судебного заседания", - сказано в ответе, копия которого есть в распоряжении РИА Новости.На предложение Степашина о бронировании нотариусов, присяжных заседателей и других профессий в Минобороны предложили начать работу с Минюстом, чтобы внести соответствующие поправки в перечень.Призыв в рамках частичной мобилизации начался в России с 21 сентября по указу президента и завершился в конце октября. В Вооруженные силы, как и планировалось, было призвано в общей сложности 300 тысяч военнослужащих запаса.Согласно указу президента, бронь полагается среди прочего сотрудникам ряда системообразующих отраслей, в частности IT-специалистам, сотрудникам операторов связи, федеральных СМИ и ключевых финансовых организаций.
https://ria.ru/20221128/mobilizatsiya-1834730284.html
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общество, сергей степашин, россия, частичная мобилизация в россии
Общество, Сергей Степашин, Россия, Частичная мобилизация в России
12:45 29.11.2022
 
Адвокатам дали отсрочку от мобилизации, утверждают в АЮР

Ассоциация юристов России: отсрочка от мобилизации будет у адвокатов и помощников судей

© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в медиабанкЧастичная мобилизация в России
Частичная мобилизация в России - РИА Новости, 1920, 29.11.2022
© РИА Новости / Александр Кряжев
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Частичная мобилизация в России. Архивное фото
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МОСКВА, 29 ноя - РИА Новости. Отсрочка от мобилизации полагается адвокатам, помощникам судей и секретарям суда, на очереди – нотариусы и присяжные, утверждает Ассоциация юристов России (АЮР).
Как заявили РИА Новости в пресс-службе объединения, такую информацию Минобороны РФ представило в ответ на письмо председателя АЮР Сергея Степашина.
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"В перечне должностей и профессий, по которому бронируются граждане, пребывающие в запасе, <...> уже содержатся должности (профессии) адвокатов, помощников судей, секретарей суда, секретарей судебного заседания", - сказано в ответе, копия которого есть в распоряжении РИА Новости.
На предложение Степашина о бронировании нотариусов, присяжных заседателей и других профессий в Минобороны предложили начать работу с Минюстом, чтобы внести соответствующие поправки в перечень.
Призыв в рамках частичной мобилизации начался в России с 21 сентября по указу президента и завершился в конце октября. В Вооруженные силы, как и планировалось, было призвано в общей сложности 300 тысяч военнослужащих запаса.
Согласно указу президента, бронь полагается среди прочего сотрудникам ряда системообразующих отраслей, в частности IT-специалистам, сотрудникам операторов связи, федеральных СМИ и ключевых финансовых организаций.
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ОбществоСергей СтепашинРоссияЧастичная мобилизация в России
 
 
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