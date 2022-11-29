https://ria.ru/20221129/yuristy-1834986402.html
Адвокатам дали отсрочку от мобилизации, утверждают в АЮР
Адвокатам дали отсрочку от мобилизации, утверждают в АЮР - РИА Новости, 29.11.2022
Адвокатам дали отсрочку от мобилизации, утверждают в АЮР
Отсрочка от мобилизации полагается адвокатам, помощникам судей и секретарям суда, на очереди – нотариусы и присяжные, утверждает Ассоциация юристов России... РИА Новости, 29.11.2022
2022-11-29T12:45
2022-11-29T12:45
2022-11-29T12:45
общество
сергей степашин
россия
частичная мобилизация в россии
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МОСКВА, 29 ноя - РИА Новости. Отсрочка от мобилизации полагается адвокатам, помощникам судей и секретарям суда, на очереди – нотариусы и присяжные, утверждает Ассоциация юристов России (АЮР).Как заявили РИА Новости в пресс-службе объединения, такую информацию Минобороны РФ представило в ответ на письмо председателя АЮР Сергея Степашина."В перечне должностей и профессий, по которому бронируются граждане, пребывающие в запасе, <...> уже содержатся должности (профессии) адвокатов, помощников судей, секретарей суда, секретарей судебного заседания", - сказано в ответе, копия которого есть в распоряжении РИА Новости.На предложение Степашина о бронировании нотариусов, присяжных заседателей и других профессий в Минобороны предложили начать работу с Минюстом, чтобы внести соответствующие поправки в перечень.Призыв в рамках частичной мобилизации начался в России с 21 сентября по указу президента и завершился в конце октября. В Вооруженные силы, как и планировалось, было призвано в общей сложности 300 тысяч военнослужащих запаса.Согласно указу президента, бронь полагается среди прочего сотрудникам ряда системообразующих отраслей, в частности IT-специалистам, сотрудникам операторов связи, федеральных СМИ и ключевых финансовых организаций.
https://ria.ru/20221128/mobilizatsiya-1834730284.html
https://ria.ru/20221121/astakhov-1833023191.html
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общество, сергей степашин, россия, частичная мобилизация в россии
Общество, Сергей Степашин, Россия, Частичная мобилизация в России
Адвокатам дали отсрочку от мобилизации, утверждают в АЮР
Ассоциация юристов России: отсрочка от мобилизации будет у адвокатов и помощников судей
МОСКВА, 29 ноя - РИА Новости. Отсрочка от мобилизации полагается адвокатам, помощникам судей и секретарям суда, на очереди – нотариусы и присяжные, утверждает Ассоциация юристов России (АЮР).
Как заявили РИА Новости в пресс-службе объединения, такую информацию Минобороны РФ представило в ответ на письмо председателя АЮР Сергея Степашина
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"В перечне должностей и профессий, по которому бронируются граждане, пребывающие в запасе, <...> уже содержатся должности (профессии) адвокатов, помощников судей, секретарей суда, секретарей судебного заседания", - сказано в ответе, копия которого есть в распоряжении РИА Новости.
На предложение Степашина о бронировании нотариусов, присяжных заседателей и других профессий в Минобороны предложили начать работу с Минюстом, чтобы внести соответствующие поправки в перечень.
Призыв в рамках частичной мобилизации начался в России
с 21 сентября по указу президента и завершился в конце октября. В Вооруженные силы, как и планировалось, было призвано в общей сложности 300 тысяч военнослужащих запаса.
Согласно указу президента, бронь полагается среди прочего сотрудникам ряда системообразующих отраслей, в частности IT-специалистам, сотрудникам операторов связи, федеральных СМИ и ключевых финансовых организаций.