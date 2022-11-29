https://ria.ru/20221129/vzyatki-1834913635.html

Посредника во взятках экс-мэру Владивостока приговорили к четырем годам

Посредника во взятках экс-мэру Владивостока приговорили к четырем годам - РИА Новости, 29.11.2022

Посредника во взятках экс-мэру Владивостока приговорили к четырем годам

Ленинский районный суд Владивостока назначил 4 года лишения свободы обвиняемому в передаче взяток в сумме свыше 31 миллиона рублей бывшему главе города Олегу... РИА Новости, 29.11.2022

2022-11-29T04:32

2022-11-29T04:32

2022-11-29T04:32

олег гуменюк (политик)

владивосток

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ВЛАДИВОСТОК, 29 ноя - РИА Новости. Ленинский районный суд Владивостока назначил 4 года лишения свободы обвиняемому в передаче взяток в сумме свыше 31 миллиона рублей бывшему главе города Олегу Гуменюку, сообщает суд."Суд приговорил его к 4 годам лишения свободы со штрафом в размере двукратной суммы взятки – 62 534 000 рублей - с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима. Осужденный обвинялся в посредничестве во взятке в особо крупном размере - 31 267 000 рублей, передаваемой им на протяжении с 22 декабря 2018 года по 24 февраля 2021 года бывшему главе Владивостока за общее покровительство и попустительство деятельности МБУ "Некрополь" со стороны чиновника и подчиненных ему сотрудников администрации Владивостока", - говорится в сообщении.Отмечается, что фигурант признан виновным по статье "Посредничество во взяточничестве". Ранее он заключил с правоохранительными органами досудебное соглашение о сотрудничестве, добавляют в суде.По версии следствия, до вступления в должность мэра Гуменюк, будучи директором ГБУ "Хозяйственное управление администрации края", получил от своего знакомого, который управлял коммерческими организациями, работающими в сфере строительства в Приморье, взятки на общую сумму 6,9 миллиона рублей. Также, как сообщает СУСК, будучи мэром, он получил 31,2 миллиона рублей от того же знакомого, который выступал в качестве посредника от представителей похоронного МБУ "Некрополь", за общее покровительство и попустительство при оказании похоронных услуг. Вину бывший глава города отрицает. Он арестован.

https://ria.ru/20221128/vzyatka-1834835970.html

владивосток

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олег гуменюк (политик), владивосток