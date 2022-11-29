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Выставка купеческих портретов открылась в Туле - РИА Новости, 29.11.2022
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Тульская область
https://ria.ru/20221129/vystavka-1834950659.html
Выставка купеческих портретов открылась в Туле
Выставка купеческих портретов открылась в Туле - РИА Новости, 29.11.2022
Выставка купеческих портретов открылась в Туле
Выставка "Купеческий портрет XVIII - начала ХХ века" из собрания Государственного исторического музея (ГИМ) открылась в филиале музея в Туле, она продлится до... РИА Новости, 29.11.2022
2022-11-29T11:00
2022-11-29T11:00
тульская область
тула
россия
алексей левыкин
ольга любимова
культура
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ТУЛА, 29 ноя - РИА Новости. Выставка "Купеческий портрет XVIII - начала ХХ века" из собрания Государственного исторического музея (ГИМ) открылась в филиале музея в Туле, она продлится до 31 марта, в экспозицию вошло 48 живописных полотен и более 200 памятников музейного собрания, передает корреспондент РИА Новости.Министр добавила, что филиал ГИМ в Туле по своему уровню ничуть не отличается от музея в Москве. "Можно пройтись по залам Исторического музея в Москве, зажмуриться, открыть глаза – оказаться в Туле", — добавила она.Директор ГИМ Алексей Левыкин отметил, что проекты для Тульского филиала музей готовятся специально, используется уже имеющийся опыт. Он напомнил, что ранее в Историческом музее в Москве проходила аналогичная выставка. "Выставка в Туле — это совершенно другая выставка, в Москве такой не было. В составе этой экспозиции есть экспонаты, которые мы не включали тогда. Мы понимаем, что должны отдавать дань истории Тулы, поэтому часто мы используем экспонаты из Тульских музеев, либо представляем музейные памятники из ГИМ, связанные с Тулой", — сказал он.Левыкин добавил, что сам по себе филиал музея в Туле создавался в рамках работы оргкомитета и в рамках празднования 500-летия Тульского Кремля и с финансовой поддержкой Минкультуры РФ. "Этот филиал — юридически подразделение ГИМ, и он поддерживается государственной субсидией. Для создания подобного филиала нужны решения на правительственном уровне", — рассказал он.В свою очередь, председатель правительства Тульской области Вячеслав Федорищев поблагодарил от имени губернатора Алексея Дюмина Любимову за поддержку в создании и развитии Музейного квартала, а директора Государственного исторического музея Алексея Левыкина и всех партнёров музея за масштабные экспозиции.Мировоззрение, быт и традицииВыставочный проект посвящен яркому явлению художественной культуры России – купеческому портрету. Главные экспонаты выставки — это 48 живописных полотен из собрания ГИМ, которые позволяют проследить развитие купеческого портрета с конца XVIII до начала XX века. Также в экспозицию вошло более 200 памятников музейного собрания: это монеты и бумажные деньги, орденские знаки и медали, костюмы и аксессуары, ювелирные украшения и бижутерия. Эти экспонаты позволяют зрителю представить себе мир, отражавший мировоззрение, традиции и быт купцов.Пространство выставки поделено по хронологическому принципу. В первом зале представлены портреты конца XVIII – первой половины XIX века, во втором — портреты второй половины XIX– начала XX века. Также во втором зале расположен экран, на котором можно увидеть электронные копии дагерротипов — первых фотографий XIX века.Выставку планируют обновлять несколько раз. В частности, с 21 декабря в залах будут выставляться портрет и паспортная книжка Петра Щукина, а с 18 января — орденские знаки, медали и нагрудные знаки, соответствующие изображенным на портрете тульского фабриканта Александра Баташева. Также с 1 марта 2023 года в экспозицию войдет фальшивая русская ассигнация, изготовленная в наполеоновской Франции накануне Отечественной войны 1812 года, в том числе для обмана купцов.
https://ria.ru/20211122/prazdnovanie-1760235812.html
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тула, россия, алексей левыкин, ольга любимова, культура
Тульская область, Тула, Россия, Алексей Левыкин, Ольга Любимова, Культура
11:00 29.11.2022
 

Выставка купеческих портретов открылась в Туле

© Фото пресс-службы правительства Тульской областиВыставка купеческих портретов открылась в Туле
Выставка купеческих портретов открылась в Туле
© Фото пресс-службы правительства Тульской области
Читать ria.ru в
ТУЛА, 29 ноя - РИА Новости. Выставка "Купеческий портрет XVIII - начала ХХ века" из собрания Государственного исторического музея (ГИМ) открылась в филиале музея в Туле, она продлится до 31 марта, в экспозицию вошло 48 живописных полотен и более 200 памятников музейного собрания, передает корреспондент РИА Новости.
"Эта экспозиция совершенно уникальна. Она будет интересна и краеведам, и историкам, и самым маленьким детям, и подросткам. Эти 48 портретов — это не просто 48 удивительных людей, это потрясающая история нашего костюма, невероятной красоты украшения и великолепный способ вдохновиться нашим дизайнерам. Это также предметы быта и интерьера, которые с любовью собрали кураторы", — сказала в ходе открытия министр культуры РФ Ольга Любимова.
Министр добавила, что филиал ГИМ в Туле по своему уровню ничуть не отличается от музея в Москве. "Можно пройтись по залам Исторического музея в Москве, зажмуриться, открыть глаза – оказаться в Туле", — добавила она.
Директор ГИМ Алексей Левыкин отметил, что проекты для Тульского филиала музей готовятся специально, используется уже имеющийся опыт. Он напомнил, что ранее в Историческом музее в Москве проходила аналогичная выставка. "Выставка в Туле — это совершенно другая выставка, в Москве такой не было. В составе этой экспозиции есть экспонаты, которые мы не включали тогда. Мы понимаем, что должны отдавать дань истории Тулы, поэтому часто мы используем экспонаты из Тульских музеев, либо представляем музейные памятники из ГИМ, связанные с Тулой", — сказал он.
© Фото пресс-службы правительства Тульской областиВыставка купеческих портретов открылась в Туле
Выставка купеческих портретов открылась в Туле
© Фото пресс-службы правительства Тульской области
Выставка купеческих портретов открылась в Туле
Левыкин добавил, что сам по себе филиал музея в Туле создавался в рамках работы оргкомитета и в рамках празднования 500-летия Тульского Кремля и с финансовой поддержкой Минкультуры РФ. "Этот филиал — юридически подразделение ГИМ, и он поддерживается государственной субсидией. Для создания подобного филиала нужны решения на правительственном уровне", — рассказал он.
В свою очередь, председатель правительства Тульской области Вячеслав Федорищев поблагодарил от имени губернатора Алексея Дюмина Любимову за поддержку в создании и развитии Музейного квартала, а директора Государственного исторического музея Алексея Левыкина и всех партнёров музея за масштабные экспозиции.
"При участии губернатора и при содействии министерства культуры РФ в историческом центре Тулы появились уникальные филиалы федеральных музеев. Тульская область гордится тем, что здесь создан первый и пока единственный в России филиал ГИМ. Он стал одной из главных точек притяжения жителей и гостей региона. Его выставки – всегда большое событие для ценителей истории и искусства. Но мы уже ждем открытия новых филиалов – Политехнического музея, Музея имени Андрея Рублева и Театрального музея имени А.А. Бахрушина", - подчеркнул Федорищев.
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Мировоззрение, быт и традиции

Выставочный проект посвящен яркому явлению художественной культуры России – купеческому портрету. Главные экспонаты выставки — это 48 живописных полотен из собрания ГИМ, которые позволяют проследить развитие купеческого портрета с конца XVIII до начала XX века. Также в экспозицию вошло более 200 памятников музейного собрания: это монеты и бумажные деньги, орденские знаки и медали, костюмы и аксессуары, ювелирные украшения и бижутерия. Эти экспонаты позволяют зрителю представить себе мир, отражавший мировоззрение, традиции и быт купцов.
Пространство выставки поделено по хронологическому принципу. В первом зале представлены портреты конца XVIII – первой половины XIX века, во втором — портреты второй половины XIX– начала XX века. Также во втором зале расположен экран, на котором можно увидеть электронные копии дагерротипов — первых фотографий XIX века.
Выставку планируют обновлять несколько раз. В частности, с 21 декабря в залах будут выставляться портрет и паспортная книжка Петра Щукина, а с 18 января — орденские знаки, медали и нагрудные знаки, соответствующие изображенным на портрете тульского фабриканта Александра Баташева. Также с 1 марта 2023 года в экспозицию войдет фальшивая русская ассигнация, изготовленная в наполеоновской Франции накануне Отечественной войны 1812 года, в том числе для обмана купцов.
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