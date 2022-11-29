https://ria.ru/20221129/voyska-1835133191.html

Республиканцы призвали разместить войска на границе США с Мексикой

Республиканцы призвали разместить войска на границе США с Мексикой - РИА Новости, 29.11.2022

Республиканцы призвали разместить войска на границе США с Мексикой

Лидер республиканского меньшинства в американской палате представителей Кевин Маккарти призвал разместить войска на границе США с Мексикой. РИА Новости, 29.11.2022

2022-11-29T21:02

2022-11-29T21:02

2022-11-29T21:02

в мире

кевин маккарти

сша

мексика

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ВАШИНГТОН, 29 ноя - РИА Новости. Лидер республиканского меньшинства в американской палате представителей Кевин Маккарти призвал разместить войска на границе США с Мексикой.С будущего года республиканцы станут большинством в нижней палате конгресса, а Маккарти может занять пост ее спикера."(Ситуация) настолько плоха, что нам нужно разместить военных вместе с пограничниками, чтобы быть в состоянии конкурировать с этими картелями", - сказал он журналистам после участия во встрече президента США с лидерами конгресса.Маккарти вновь предложил уйти в отставку министру внутренней безопасности Алехандро Майоркасу и пообещал с 3 января, первого дня работы конгресса в новом составе, начать расследование ситуации на южной границе, через которую в США за год проникли около 2 миллионов нелегальных мигрантов.

https://ria.ru/20220904/migranty-1814296347.html

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мексика

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в мире, кевин маккарти, сша, мексика