https://ria.ru/20221129/voyska-1835133191.html
Республиканцы призвали разместить войска на границе США с Мексикой
Республиканцы призвали разместить войска на границе США с Мексикой - РИА Новости, 29.11.2022
Республиканцы призвали разместить войска на границе США с Мексикой
Лидер республиканского меньшинства в американской палате представителей Кевин Маккарти призвал разместить войска на границе США с Мексикой. РИА Новости, 29.11.2022
2022-11-29T21:02
2022-11-29T21:02
2022-11-29T21:02
в мире
кевин маккарти
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ВАШИНГТОН, 29 ноя - РИА Новости. Лидер республиканского меньшинства в американской палате представителей Кевин Маккарти призвал разместить войска на границе США с Мексикой.С будущего года республиканцы станут большинством в нижней палате конгресса, а Маккарти может занять пост ее спикера."(Ситуация) настолько плоха, что нам нужно разместить военных вместе с пограничниками, чтобы быть в состоянии конкурировать с этими картелями", - сказал он журналистам после участия во встрече президента США с лидерами конгресса.Маккарти вновь предложил уйти в отставку министру внутренней безопасности Алехандро Майоркасу и пообещал с 3 января, первого дня работы конгресса в новом составе, начать расследование ситуации на южной границе, через которую в США за год проникли около 2 миллионов нелегальных мигрантов.
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в мире, кевин маккарти, сша, мексика
В мире, Кевин Маккарти, США, Мексика
Республиканцы призвали разместить войска на границе США с Мексикой
Республиканец Маккарти призвал разместить войска на границе США с Мексикой
ВАШИНГТОН, 29 ноя - РИА Новости. Лидер республиканского меньшинства в американской палате представителей Кевин Маккарти призвал разместить войска на границе США с Мексикой.
С будущего года республиканцы станут большинством в нижней палате конгресса, а Маккарти может занять пост ее спикера.
"(Ситуация) настолько плоха, что нам нужно разместить военных вместе с пограничниками, чтобы быть в состоянии конкурировать с этими картелями", - сказал он журналистам после участия во встрече президента США с лидерами конгресса.
Маккарти вновь предложил уйти в отставку министру внутренней безопасности Алехандро Майоркасу и пообещал с 3 января, первого дня работы конгресса в новом составе, начать расследование ситуации на южной границе, через которую в США за год проникли около 2 миллионов нелегальных мигрантов.