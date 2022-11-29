Рейтинг@Mail.ru
Республиканцы призвали разместить войска на границе США с Мексикой - РИА Новости, 29.11.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20221129/voyska-1835133191.html
Республиканцы призвали разместить войска на границе США с Мексикой
Республиканцы призвали разместить войска на границе США с Мексикой - РИА Новости, 29.11.2022
Республиканцы призвали разместить войска на границе США с Мексикой
Лидер республиканского меньшинства в американской палате представителей Кевин Маккарти призвал разместить войска на границе США с Мексикой. РИА Новости, 29.11.2022
2022-11-29T21:02
2022-11-29T21:02
в мире
кевин маккарти
сша
мексика
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/01/1e/1595293056_5:0:2800:1572_1920x0_80_0_0_007b784a2862c7b0ef57d18dda76bf8e.jpg
ВАШИНГТОН, 29 ноя - РИА Новости. Лидер республиканского меньшинства в американской палате представителей Кевин Маккарти призвал разместить войска на границе США с Мексикой.С будущего года республиканцы станут большинством в нижней палате конгресса, а Маккарти может занять пост ее спикера."(Ситуация) настолько плоха, что нам нужно разместить военных вместе с пограничниками, чтобы быть в состоянии конкурировать с этими картелями", - сказал он журналистам после участия во встрече президента США с лидерами конгресса.Маккарти вновь предложил уйти в отставку министру внутренней безопасности Алехандро Майоркасу и пообещал с 3 января, первого дня работы конгресса в новом составе, начать расследование ситуации на южной границе, через которую в США за год проникли около 2 миллионов нелегальных мигрантов.
https://ria.ru/20220904/migranty-1814296347.html
сша
мексика
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/01/1e/1595293056_704:0:2800:1572_1920x0_80_0_0_ee5250a827b792c7396c68ba9c2fc9d7.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, кевин маккарти, сша, мексика
В мире, Кевин Маккарти, США, Мексика
21:02 29.11.2022
 
Республиканцы призвали разместить войска на границе США с Мексикой

Республиканец Маккарти призвал разместить войска на границе США с Мексикой

© РИА Новости / Иван Пьерре Агирре / Перейти в медиабанкГраница США с Мексикой
Граница США с Мексикой - РИА Новости, 1920, 29.11.2022
© РИА Новости / Иван Пьерре Агирре
Перейти в медиабанк
Граница США с Мексикой. Архивное фото
Читать ria.ru в
ВАШИНГТОН, 29 ноя - РИА Новости. Лидер республиканского меньшинства в американской палате представителей Кевин Маккарти призвал разместить войска на границе США с Мексикой.
С будущего года республиканцы станут большинством в нижней палате конгресса, а Маккарти может занять пост ее спикера.
"(Ситуация) настолько плоха, что нам нужно разместить военных вместе с пограничниками, чтобы быть в состоянии конкурировать с этими картелями", - сказал он журналистам после участия во встрече президента США с лидерами конгресса.
Маккарти вновь предложил уйти в отставку министру внутренней безопасности Алехандро Майоркасу и пообещал с 3 января, первого дня работы конгресса в новом составе, начать расследование ситуации на южной границе, через которую в США за год проникли около 2 миллионов нелегальных мигрантов.
Патруль Национальной гвардии Техаса на реке Рио-Гранде, вдоль которой проходит граница США с Мексикой - РИА Новости, 1920, 04.09.2022
4 сентября, 03:03
СМИ: при попытке переправиться из Мексики в США утонули девять мигрантов
 
В миреКевин МаккартиСШАМексика
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала