11:29 29.11.2022 (обновлено: 11:32 29.11.2022)
СМИ: Франция изучит приобретение дочерью Керимова вилл на Ривьере
Bloomberg: прокуратура Парижа изучит покупку вилл на Ривьере дочерью миллиардера Керимова
© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в медиабанкЧлен комитета СФ по регламенту и организации парламентской деятельности Сулейман Керимов
Член комитета СФ по регламенту и организации парламентской деятельности Сулейман Керимов. Архивное фото
МОСКВА, 29 ноя - РИА Новости. Подразделение прокуратуры Парижа намерено установить, каким образом дочь российского миллиардера Сулеймана Керимова стала владелицей нескольких вилл на французской Ривьере, сообщило агентство Блумберг со ссылкой на анонимные источники.
По сведениям источников агентства, подразделение прокуратуры, занимающееся борьбой с организованной преступностью и известное как Junalco, "ведет расследование финансовых потоков", которые, как утверждается, позволили 32-летней Гульнаре Керимовой приобрести компании, владеющие четырьмя виллами на мысе Антиб. Отмечается, что вопрос о владении виллами стал предметом дела об отмывании денег, возбужденного в Ницце несколько лет назад.
По словам собеседников агентства, в Junalco опираются на июньский отчет французского ведомства по борьбе с отмыванием денег (Tracfin), согласно которому Гульнара Керимова якобы потратила на приобретение структуры собственности 279 миллионов долларов. Отмечается, что, по утверждению французского расследовательского издания Mediapart, большую часть средств якобы предоставил при этом брат Керимовой Саид.
В парижской прокуратуре подтвердили агентству, что подразделение Junalco берет на себя ведущую роль в расследовании данных Tracfin. Адвокат Керимовых Никита Сычев, в свою очередь, заявил агентству, что французские власти хорошо осведомлены о смене владельца недвижимости. По его словам, отчет Tracfin, о котором идет речь, "касается реструктуризации, проведенной в условиях полной прозрачности".