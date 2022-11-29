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СМИ: Франция изучит приобретение дочерью Керимова вилл на Ривьере - РИА Новости, 29.11.2022
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СМИ: Франция изучит приобретение дочерью Керимова вилл на Ривьере
СМИ: Франция изучит приобретение дочерью Керимова вилл на Ривьере - РИА Новости, 29.11.2022
СМИ: Франция изучит приобретение дочерью Керимова вилл на Ривьере
Подразделение прокуратуры Парижа намерено установить, каким образом дочь российского миллиардера Сулеймана Керимова стала владелицей нескольких вилл на... РИА Новости, 29.11.2022
2022-11-29T11:29
2022-11-29T11:32
в мире
франция
париж
сулейман керимов
ницца
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МОСКВА, 29 ноя - РИА Новости. Подразделение прокуратуры Парижа намерено установить, каким образом дочь российского миллиардера Сулеймана Керимова стала владелицей нескольких вилл на французской Ривьере, сообщило агентство Блумберг со ссылкой на анонимные источники.По сведениям источников агентства, подразделение прокуратуры, занимающееся борьбой с организованной преступностью и известное как Junalco, "ведет расследование финансовых потоков", которые, как утверждается, позволили 32-летней Гульнаре Керимовой приобрести компании, владеющие четырьмя виллами на мысе Антиб. Отмечается, что вопрос о владении виллами стал предметом дела об отмывании денег, возбужденного в Ницце несколько лет назад.По словам собеседников агентства, в Junalco опираются на июньский отчет французского ведомства по борьбе с отмыванием денег (Tracfin), согласно которому Гульнара Керимова якобы потратила на приобретение структуры собственности 279 миллионов долларов. Отмечается, что, по утверждению французского расследовательского издания Mediapart, большую часть средств якобы предоставил при этом брат Керимовой Саид.В парижской прокуратуре подтвердили агентству, что подразделение Junalco берет на себя ведущую роль в расследовании данных Tracfin. Адвокат Керимовых Никита Сычев, в свою очередь, заявил агентству, что французские власти хорошо осведомлены о смене владельца недвижимости. По его словам, отчет Tracfin, о котором идет речь, "касается реструктуризации, проведенной в условиях полной прозрачности".Агентство отметило, что, хотя Керимов находится под санкциями ЕС, указанные виллы не фигурируют в списке замороженной во Франции недвижимости, что говорит о "трудностях", с которыми местные власти столкнулись при попытке связать роскошные дома с миллиардером.
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в мире, франция, париж, сулейман керимов, ницца, россия
В мире, Франция, Париж, Сулейман Керимов, Ницца, Россия
11:29 29.11.2022 (обновлено: 11:32 29.11.2022)
 
СМИ: Франция изучит приобретение дочерью Керимова вилл на Ривьере

Bloomberg: прокуратура Парижа изучит покупку вилл на Ривьере дочерью миллиардера Керимова

© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в медиабанкЧлен комитета СФ по регламенту и организации парламентской деятельности Сулейман Керимов
Член комитета СФ по регламенту и организации парламентской деятельности Сулейман Керимов - РИА Новости, 1920, 29.11.2022
© РИА Новости / Илья Питалев
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Член комитета СФ по регламенту и организации парламентской деятельности Сулейман Керимов. Архивное фото
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МОСКВА, 29 ноя - РИА Новости. Подразделение прокуратуры Парижа намерено установить, каким образом дочь российского миллиардера Сулеймана Керимова стала владелицей нескольких вилл на французской Ривьере, сообщило агентство Блумберг со ссылкой на анонимные источники.
По сведениям источников агентства, подразделение прокуратуры, занимающееся борьбой с организованной преступностью и известное как Junalco, "ведет расследование финансовых потоков", которые, как утверждается, позволили 32-летней Гульнаре Керимовой приобрести компании, владеющие четырьмя виллами на мысе Антиб. Отмечается, что вопрос о владении виллами стал предметом дела об отмывании денег, возбужденного в Ницце несколько лет назад.
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По словам собеседников агентства, в Junalco опираются на июньский отчет французского ведомства по борьбе с отмыванием денег (Tracfin), согласно которому Гульнара Керимова якобы потратила на приобретение структуры собственности 279 миллионов долларов. Отмечается, что, по утверждению французского расследовательского издания Mediapart, большую часть средств якобы предоставил при этом брат Керимовой Саид.
В парижской прокуратуре подтвердили агентству, что подразделение Junalco берет на себя ведущую роль в расследовании данных Tracfin. Адвокат Керимовых Никита Сычев, в свою очередь, заявил агентству, что французские власти хорошо осведомлены о смене владельца недвижимости. По его словам, отчет Tracfin, о котором идет речь, "касается реструктуризации, проведенной в условиях полной прозрачности".
Агентство отметило, что, хотя Керимов находится под санкциями ЕС, указанные виллы не фигурируют в списке замороженной во Франции недвижимости, что говорит о "трудностях", с которыми местные власти столкнулись при попытке связать роскошные дома с миллиардером.
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