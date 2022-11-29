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Исследование: из жителей 36 стран мира британцы больше всех винят власти - РИА Новости, 29.11.2022
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Исследование: из жителей 36 стран мира британцы больше всех винят власти
Исследование: из жителей 36 стран мира британцы больше всех винят власти - РИА Новости, 29.11.2022
Исследование: из жителей 36 стран мира британцы больше всех винят власти
Жители Великобритании больше всех среди 36 стран по всему миру считают, что правительственная политика значительным образом повлияла на рекордный рост стоимости РИА Новости, 29.11.2022
2022-11-29T22:20
2022-11-29T22:48
великобритания
украина
россия
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МОСКВА, 29 ноя – РИА Новости. Жители Великобритании больше всех среди 36 стран по всему миру считают, что правительственная политика значительным образом повлияла на рекордный рост стоимости жизни в стране, свидетельствуют данные исследования, опубликованные во вторник социологической службой Ipsos.По данным исследования, 84% британцев выразили мнение, что рост стоимости жизни в значительной степени вызван политикой правительства. Это стало самым высоким показателем среди 36 стран по всему миру, жители которых приняли участие в исследовании.Второе место занимают жители Южной Кореи, среди которых 82% считают, что политика властей значительно способствовала росту стоимости жизни. В Таиланде такого мнения придерживается 81% респондентов, в Польше и Румынии – 80%. Меньше всего действия правительства на фоне кризиса винят в Саудовской Аравии (26%) и Дании (48%).Кроме того, 81% британцев согласились, что причиной кризиса стали состояние мировой экономики и уровень процентной ставки в стране. Конфликт на Украине, по мнению 79% опрошенных, также повлиял на рост стоимости жизни в стране.При этом подавляющее большинство жителей Великобритании считают, что стоимость коммунальных услуг, продовольствия и расходы на хозяйство продолжат расти в будущем.Исследование проводилось онлайн среди 24 471 жителя младше 75 лет из 36 стран в период с 21 октября по 4 ноября.После начала спецоперации РФ на Украине Запад усилил санкционное давление на Россию. Нарушение логистических цепочек привело к росту цен на топливо и продукты питания в Европе и США. В Великобритании рост стоимости жизни ударил по миллионам домохозяйств.Банк Англии повысил базовую процентную ставку на 75 базисных пунктов - до 3% с 2,25%. Регулятор также сообщил, что экономика Британии вошла в рецессию, которая, как ожидается, продлится весь 2023 и первую половину 2024 года. Годовая инфляция в Великобритании по итогам октября достигла 11,1%.
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великобритания, украина, россия
Великобритания, Украина, Россия
22:20 29.11.2022 (обновлено: 22:48 29.11.2022)
 
Исследование: из жителей 36 стран мира британцы больше всех винят власти

Ipsos: среди 36 стран мира британцы больше всех винят власти в росте стоимости жизни

© РИА Новости / Владимир Песня / Перейти в медиабанкЗолотой юбилейный мост в Лондоне
Золотой юбилейный мост в Лондоне - РИА Новости, 1920, 29.11.2022
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МОСКВА, 29 ноя – РИА Новости. Жители Великобритании больше всех среди 36 стран по всему миру считают, что правительственная политика значительным образом повлияла на рекордный рост стоимости жизни в стране, свидетельствуют данные исследования, опубликованные во вторник социологической службой Ipsos.
По данным исследования, 84% британцев выразили мнение, что рост стоимости жизни в значительной степени вызван политикой правительства. Это стало самым высоким показателем среди 36 стран по всему миру, жители которых приняли участие в исследовании.
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Второе место занимают жители Южной Кореи, среди которых 82% считают, что политика властей значительно способствовала росту стоимости жизни. В Таиланде такого мнения придерживается 81% респондентов, в Польше и Румынии – 80%. Меньше всего действия правительства на фоне кризиса винят в Саудовской Аравии (26%) и Дании (48%).
Кроме того, 81% британцев согласились, что причиной кризиса стали состояние мировой экономики и уровень процентной ставки в стране. Конфликт на Украине, по мнению 79% опрошенных, также повлиял на рост стоимости жизни в стране.
При этом подавляющее большинство жителей Великобритании считают, что стоимость коммунальных услуг, продовольствия и расходы на хозяйство продолжат расти в будущем.
Исследование проводилось онлайн среди 24 471 жителя младше 75 лет из 36 стран в период с 21 октября по 4 ноября.
После начала спецоперации РФ на Украине Запад усилил санкционное давление на Россию. Нарушение логистических цепочек привело к росту цен на топливо и продукты питания в Европе и США. В Великобритании рост стоимости жизни ударил по миллионам домохозяйств.
Банк Англии повысил базовую процентную ставку на 75 базисных пунктов - до 3% с 2,25%. Регулятор также сообщил, что экономика Британии вошла в рецессию, которая, как ожидается, продлится весь 2023 и первую половину 2024 года. Годовая инфляция в Великобритании по итогам октября достигла 11,1%.
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