https://ria.ru/20221129/ubiystvo-1835082981.html

В Нижегородской области троим жителям дали срок за похищение и убийство

В Нижегородской области троим жителям дали срок за похищение и убийство - РИА Новости, 29.11.2022

В Нижегородской области троим жителям дали срок за похищение и убийство

Трое жителей Нижегородской области, признанные виновными в разбойном нападении, похищении и причинении смерти односельчанину, осуждены на сроки от 14 до 15 лет... РИА Новости, 29.11.2022

2022-11-29T16:58

2022-11-29T16:58

2022-11-29T16:58

происшествия

россия

нижегородская область

следственный комитет россии (ск рф)

арзамас

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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 29 ноя - РИА Новости. Трое жителей Нижегородской области, признанные виновными в разбойном нападении, похищении и причинении смерти односельчанину, осуждены на сроки от 14 до 15 лет колонии строгого режима, сообщает региональное следственное управление СК РФ.Следствием и судом установлено, что ночью 5 декабря 2018 года нетрезвые подсудимые в кафе в районном поселке Мухтолово потребовали от хозяина заведения предоставить им в долг алкоголь и закуски или отвезти их в другое заведение. После того, как мужчина отказал посетителям, те напали на него, жестоко избили, похитили из кафе алкоголь и продукты питания, а затем завладели машиной потерпевшего."На угнанном автомобиле, похитив с собой 51-летнего потерпевшего, злоумышленники направились в сторону Арзамаса. При выезде из поселка один из подсудимых не справился с управлением и съехал в кювет. Выйдя из автомашины, подельники продолжили избиение потерпевшего, после чего поместили его в багажник. От полученных телесных повреждений потерпевший скончался. Подсудимые сбросили тело погибшего в овраг, присыпав его снегом", - говорится в сообщении регионального СУСК.На следующий день, возвращаясь на угнанной автомашине в поселок Мухтолово, они привлекли своим поведением внимание сотрудников правоохранительных органов и были задержаны. Было возбуждено уголовное дело по статье 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшего по неосторожности смерть потерпевшего), статье 162 УК РФ (разбойное нападение), статье 126 УК РФ (похищение человека), статье 166 УК РФ (угон). В ходе расследования все трое обвиняемых находились под стражей."Приговором суда подсудимым назначено наказание в виде лишения свободы от 14 до 15 лет лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима. Также в полном объеме удовлетворен гражданский иск о возмещении потерпевшей морально вреда на сумму 3 миллиона рублей. Приговор не вступил в законную силу", - добавляет следственное управление.

https://ria.ru/20221128/prigovor-1834720913.html

https://ria.ru/20221128/prigovor-1834824109.html

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происшествия, россия, нижегородская область, следственный комитет россии (ск рф), арзамас