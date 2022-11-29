08:24 29.11.2022 (обновлено: 09:07 29.11.2022)
В ЛНР отразили попытки наступления украинских войск в направлении Сватово
Народная милиция ЛНР отразила попытку наступления украинских войск в направлении Сватово
Сватовский оборонительный рубеж. Архивное фото
ЛУГАНСК, 29 ноя — РИА Новости. Украинские войска безуспешно попытались провести наступление на сватовском участке фронта в Луганской Народной Республике, сообщил РИА Новости офицер Народной милиции ЛНР Андрей Марочко.
"Вооруженные формирования Украины пытаются активизировать действия наступательного характера в направлении населенного пункта Сватово. На протяжении минувших суток несколько ротно-тактических групп противника пытались прорвать нашу линию обороны сразу с трех направлений. Все атаки были отражены", — рассказал собеседник агентства.
Он уточнил, что украинские войска, понеся колоссальные потери, вернулись на ранее занимаемые позиции.
При этом на Купянском и Краснолиманском направлениях погода и нехватка сил затрудняют эвакуацию раненых ВСУ, добавил Марочко. Из-за этого в рядах противника растет количество санитарных потерь.
Россия с 24 февраля проводит военную спецоперацию на Украине. Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По словам президента, конечная цель операции — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность самой России.