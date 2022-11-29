https://ria.ru/20221129/svatovo-1834922387.html

В ЛНР отразили попытки наступления украинских войск в направлении Сватово

В ЛНР отразили попытки наступления украинских войск в направлении Сватово - РИА Новости, 29.11.2022

В ЛНР отразили попытки наступления украинских войск в направлении Сватово

Украинские войска безуспешно попытались провести наступление на сватовском участке фронта в Луганской Народной Республике, сообщил РИА Новости офицер Народной... РИА Новости, 29.11.2022

2022-11-29T08:24

2022-11-29T08:24

2022-11-29T09:07

специальная военная операция на украине

безопасность

сватово

луганская народная республика

андрей марочко

вооруженные силы украины

народная милиция лнр

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ЛУГАНСК, 29 ноя — РИА Новости. Украинские войска безуспешно попытались провести наступление на сватовском участке фронта в Луганской Народной Республике, сообщил РИА Новости офицер Народной милиции ЛНР Андрей Марочко.Он уточнил, что украинские войска, понеся колоссальные потери, вернулись на ранее занимаемые позиции.При этом на Купянском и Краснолиманском направлениях погода и нехватка сил затрудняют эвакуацию раненых ВСУ, добавил Марочко. Из-за этого в рядах противника растет количество санитарных потерь.Россия с 24 февраля проводит военную спецоперацию на Украине. Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По словам президента, конечная цель операции — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность самой России.

сватово

луганская народная республика

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

безопасность, сватово, луганская народная республика, андрей марочко, вооруженные силы украины, народная милиция лнр