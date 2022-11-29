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Российские силы в ДНР уничтожили украинскую станцию контрбатарейной борьбы - РИА Новости, 29.11.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20221129/stantsiya-1835026915.html
Российские силы в ДНР уничтожили украинскую станцию контрбатарейной борьбы
Российские силы в ДНР уничтожили украинскую станцию контрбатарейной борьбы - РИА Новости, 29.11.2022
Российские силы в ДНР уничтожили украинскую станцию контрбатарейной борьбы
Российские военные уничтожили в Донецкой Народной республике радиолокационную станция контрбатарейной борьбы производства США AN/TPQ-37, а в районе Макеевки в... РИА Новости, 29.11.2022
2022-11-29T14:17
2022-11-29T14:20
специальная военная операция на украине
донецкая народная республика
сша
россия
министерство обороны рф (минобороны рф)
вооруженные силы рф
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МОСКВА, 29 ноя – РИА Новости. Российские военные уничтожили в Донецкой Народной республике радиолокационную станция контрбатарейной борьбы производства США AN/TPQ-37, а в районе Макеевки в ЛНР - украинский зенитный ракетный комплекс "Оса-АКМ".В ведомстве также отмечают, что в Запорожской области уничтожен склад ракетно-артиллерийского вооружения.
https://ria.ru/20221129/spetsoperatsiya-1835024528.html
донецкая народная республика
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донецкая народная республика, сша, россия, министерство обороны рф (минобороны рф), вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, Донецкая Народная Республика, США, Россия, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Вооруженные силы РФ
14:17 29.11.2022 (обновлено: 14:20 29.11.2022)
 
Российские силы в ДНР уничтожили украинскую станцию контрбатарейной борьбы

Российские силы уничтожили украинскую станцию контрбатарейной борьбы у Николаевки в ДНР

© РИА Новости / Перейти в медиабанкЗенитный ракетно-пушечный комплекс (ЗРПК) "Панцирь-С1" на позиции
Зенитный ракетно-пушечный комплекс (ЗРПК) Панцирь-С1 на позиции - РИА Новости, 1920, 29.11.2022
© РИА Новости
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Зенитный ракетно-пушечный комплекс (ЗРПК) "Панцирь-С1" на позиции. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 29 ноя – РИА Новости. Российские военные уничтожили в Донецкой Народной республике радиолокационную станция контрбатарейной борьбы производства США AN/TPQ-37, а в районе Макеевки в ЛНР - украинский зенитный ракетный комплекс "Оса-АКМ".
В ведомстве также отмечают, что в Запорожской области уничтожен склад ракетно-артиллерийского вооружения.
РСЗО Град в зоне спецоперации - РИА Новости, 1920, 29.11.2022
Вчера, 14:13Специальная военная операция на Украине
Российские войска продолжили наступление на Донецком направлении
 
Специальная военная операция на УкраинеДонецкая Народная РеспубликаСШАРоссияМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)Вооруженные силы РФ
 
 
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