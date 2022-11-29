https://ria.ru/20221129/stantsiya-1835026915.html

Российские силы в ДНР уничтожили украинскую станцию контрбатарейной борьбы

Российские силы в ДНР уничтожили украинскую станцию контрбатарейной борьбы - РИА Новости, 29.11.2022

Российские силы в ДНР уничтожили украинскую станцию контрбатарейной борьбы

Российские военные уничтожили в Донецкой Народной республике радиолокационную станция контрбатарейной борьбы производства США AN/TPQ-37, а в районе Макеевки в... РИА Новости, 29.11.2022

2022-11-29T14:17

2022-11-29T14:17

2022-11-29T14:20

специальная военная операция на украине

донецкая народная республика

сша

россия

министерство обороны рф (минобороны рф)

вооруженные силы рф

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МОСКВА, 29 ноя – РИА Новости. Российские военные уничтожили в Донецкой Народной республике радиолокационную станция контрбатарейной борьбы производства США AN/TPQ-37, а в районе Макеевки в ЛНР - украинский зенитный ракетный комплекс "Оса-АКМ".В ведомстве также отмечают, что в Запорожской области уничтожен склад ракетно-артиллерийского вооружения.

https://ria.ru/20221129/spetsoperatsiya-1835024528.html

донецкая народная республика

сша

россия

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2022

Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

донецкая народная республика, сша, россия, министерство обороны рф (минобороны рф), вооруженные силы рф