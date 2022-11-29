https://ria.ru/20221129/stantsiya-1835026915.html
Российские силы в ДНР уничтожили украинскую станцию контрбатарейной борьбы
Российские силы в ДНР уничтожили украинскую станцию контрбатарейной борьбы - РИА Новости, 29.11.2022
Российские силы в ДНР уничтожили украинскую станцию контрбатарейной борьбы
Российские военные уничтожили в Донецкой Народной республике радиолокационную станция контрбатарейной борьбы производства США AN/TPQ-37, а в районе Макеевки в... РИА Новости, 29.11.2022
2022-11-29T14:17
2022-11-29T14:17
2022-11-29T14:20
специальная военная операция на украине
донецкая народная республика
сша
россия
министерство обороны рф (минобороны рф)
вооруженные силы рф
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МОСКВА, 29 ноя – РИА Новости. Российские военные уничтожили в Донецкой Народной республике радиолокационную станция контрбатарейной борьбы производства США AN/TPQ-37, а в районе Макеевки в ЛНР - украинский зенитный ракетный комплекс "Оса-АКМ".В ведомстве также отмечают, что в Запорожской области уничтожен склад ракетно-артиллерийского вооружения.
https://ria.ru/20221129/spetsoperatsiya-1835024528.html
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
донецкая народная республика, сша, россия, министерство обороны рф (минобороны рф), вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, Донецкая Народная Республика, США, Россия, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Вооруженные силы РФ
14:17 29.11.2022 (обновлено: 14:20 29.11.2022)
Российские силы в ДНР уничтожили украинскую станцию контрбатарейной борьбы
Российские силы уничтожили украинскую станцию контрбатарейной борьбы у Николаевки в ДНР