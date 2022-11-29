https://ria.ru/20221129/ssha-1835101122.html

МИД заявил о высочайшем уровне токсичности со стороны США

МИД заявил о высочайшем уровне токсичности со стороны США - РИА Новости, 29.11.2022

МИД заявил о высочайшем уровне токсичности со стороны США

Москва ожидает, что США будут содействовать проведению встречи комиссии по ДСНВ в 2023 году, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. РИА Новости, 29.11.2022

2022-11-29T18:17

2022-11-29T18:17

2022-11-29T18:33

сша

россия

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МОСКВА, 29 ноя - РИА Новости. Москва ожидает, что США будут содействовать проведению встречи комиссии по ДСНВ в 2023 году, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.Захарова подчеркнула, что решение России о переносе на более поздний срок сессии двусторонней консультативной комиссии, запланированной на 29 ноября - 6 декабря в Каире, "было принято на политическом уровне с учётом той крайне негативной ситуации в российско-американских отношениях, которая была создана Вашингтоном и продолжает неуклонно деградировать"."На всех направлениях отмечаем высочайший уровень токсичности и враждебности со стороны Вашингтона. В рамках развязанной против нас тотальной гибридной войны практически каждый шаг США применительно к России подчинён патологическому стремлению навредить нашей стране везде, где только возможно", - указала она.

https://ria.ru/20221129/dsnv-1835049639.html

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россия

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2022

Владимир Лаврентьев

Владимир Лаврентьев

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

сша, россия