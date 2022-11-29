https://ria.ru/20221129/ssha-1835101122.html
МИД заявил о высочайшем уровне токсичности со стороны США
МИД заявил о высочайшем уровне токсичности со стороны США - РИА Новости, 29.11.2022
МИД заявил о высочайшем уровне токсичности со стороны США
Москва ожидает, что США будут содействовать проведению встречи комиссии по ДСНВ в 2023 году, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. РИА Новости, 29.11.2022
2022-11-29T18:17
2022-11-29T18:17
2022-11-29T18:33
сша
россия
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МОСКВА, 29 ноя - РИА Новости. Москва ожидает, что США будут содействовать проведению встречи комиссии по ДСНВ в 2023 году, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.Захарова подчеркнула, что решение России о переносе на более поздний срок сессии двусторонней консультативной комиссии, запланированной на 29 ноября - 6 декабря в Каире, "было принято на политическом уровне с учётом той крайне негативной ситуации в российско-американских отношениях, которая была создана Вашингтоном и продолжает неуклонно деградировать"."На всех направлениях отмечаем высочайший уровень токсичности и враждебности со стороны Вашингтона. В рамках развязанной против нас тотальной гибридной войны практически каждый шаг США применительно к России подчинён патологическому стремлению навредить нашей стране везде, где только возможно", - указала она.
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РИА Новости
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РИА Новости
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сша, россия
18:17 29.11.2022 (обновлено: 18:33 29.11.2022)
МИД заявил о высочайшем уровне токсичности со стороны США
Захарова заявила о высочайшем уровне токсичности со стороны США на всех направлениях
МОСКВА, 29 ноя - РИА Новости.
Москва ожидает, что США будут содействовать проведению встречи комиссии по ДСНВ в 2023 году, заявила
официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
"Ожидаем от США добросовестных усилий по созданию условий для проведения сессии двусторонней консультативной комиссии в 2023 году и возвращения к полноформатному выполнению всех положений ДСНВ", - написала она в своем Telegram-канале.
Захарова подчеркнула, что решение России о переносе на более поздний срок сессии двусторонней консультативной комиссии, запланированной на 29 ноября - 6 декабря в Каире, "было принято на политическом уровне с учётом той крайне негативной ситуации в российско-американских отношениях, которая была создана Вашингтоном и продолжает неуклонно деградировать".
"На всех направлениях отмечаем высочайший уровень токсичности и враждебности со стороны Вашингтона. В рамках развязанной против нас тотальной гибридной войны практически каждый шаг США применительно к России подчинён патологическому стремлению навредить нашей стране везде, где только возможно", - указала она.