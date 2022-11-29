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Руденя: Тверская область наладила подготовку востребованных специалистов - РИА Новости, 29.11.2022
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Тверская область
https://ria.ru/20221129/spetsialisty-1835094922.html
Руденя: Тверская область наладила подготовку востребованных специалистов
Руденя: Тверская область наладила подготовку востребованных специалистов - РИА Новости, 29.11.2022
Руденя: Тверская область наладила подготовку востребованных специалистов
В колледжах Тверской области наладили подготовку востребованных для предприятий региона специалистов, сообщил губернатор региона Игорь Руденя. РИА Новости, 29.11.2022
2022-11-29T17:52
2022-11-29T17:52
тверская область
игорь руденя
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ТВЕРЬ, 29 ноя – РИА Новости. В колледжах Тверской области наладили подготовку востребованных для предприятий региона специалистов, сообщил губернатор региона Игорь Руденя."Подготовка нужных экономике кадров налажена на площадках колледжей Верхневолжья", – сказал Руденя во вторник на заседании правительства Тверской области, на котором рассматривалась ситуация на рынке труда региона.По сообщению пресс-службы областного правительства, губернатор поручил обеспечить реализацию комплекса мер, направленных на подготовку и закрепление в регионе молодых специалистов, а также на привлечение квалифицированных кадров и переподготовку граждан, ищущих работу, по наиболее востребованным специальностям.По его словам, в современных условиях главной задачей для экономики является обеспечение технологического суверенитета. Поэтому в первую очередь требуется обеспечить высококвалифицированными трудовыми ресурсами действующие предприятия и создаваемые в ходе реализации инвестиционных проектов. Так, сейчас в регионе идет работа по созданию особой экономической зоны промышленно-производственного типа "Эммаусс", о готовности реализовать там свои проекты уже заявил ряд резидентов.В 2022 году году в Тверской области уменьшились показатели уровня безработицы и коэффициент напряженности на рынке труда. В настоящее время уровень регистрируемой безработицы составляет 0,5%, коэффициент напряженности – 0,3. Всего в экономике Тверской области занято более 570 тысяч человек, пояснили в пресс-службе.
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игорь руденя
Тверская область, Игорь Руденя
17:52 29.11.2022
 

Руденя: Тверская область наладила подготовку востребованных специалистов

© Фото : Пресс-служба Правительства Тверской областиГубернатор Тверской области Игорь Руденя
Губернатор Тверской области Игорь Руденя - РИА Новости, 1920, 29.11.2022
© Фото : Пресс-служба Правительства Тверской области
Губернатор Тверской области Игорь Руденя
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ТВЕРЬ, 29 ноя – РИА Новости. В колледжах Тверской области наладили подготовку востребованных для предприятий региона специалистов, сообщил губернатор региона Игорь Руденя.
"Подготовка нужных экономике кадров налажена на площадках колледжей Верхневолжья", – сказал Руденя во вторник на заседании правительства Тверской области, на котором рассматривалась ситуация на рынке труда региона.
По сообщению пресс-службы областного правительства, губернатор поручил обеспечить реализацию комплекса мер, направленных на подготовку и закрепление в регионе молодых специалистов, а также на привлечение квалифицированных кадров и переподготовку граждан, ищущих работу, по наиболее востребованным специальностям.
"В Тверской области ситуация на рынке труда в настоящее время остаётся стабильной. Приняты меры поддержки наших предприятий, малого и среднего бизнеса. Это позволило не допустить негативных явлений, несмотря на внешнее санкционное давление", – сказал глава региона.
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10 июня, 14:40Тверская область
Тверские коллежи будут готовить специалистов под запросы предприятий
По его словам, в современных условиях главной задачей для экономики является обеспечение технологического суверенитета. Поэтому в первую очередь требуется обеспечить высококвалифицированными трудовыми ресурсами действующие предприятия и создаваемые в ходе реализации инвестиционных проектов. Так, сейчас в регионе идет работа по созданию особой экономической зоны промышленно-производственного типа "Эммаусс", о готовности реализовать там свои проекты уже заявил ряд резидентов.
В 2022 году году в Тверской области уменьшились показатели уровня безработицы и коэффициент напряженности на рынке труда. В настоящее время уровень регистрируемой безработицы составляет 0,5%, коэффициент напряженности – 0,3. Всего в экономике Тверской области занято более 570 тысяч человек, пояснили в пресс-службе.
 
Тверская областьИгорь Руденя
 
 
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