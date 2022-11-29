https://ria.ru/20221129/spetsialisty-1835094922.html

Руденя: Тверская область наладила подготовку востребованных специалистов

Руденя: Тверская область наладила подготовку востребованных специалистов - РИА Новости, 29.11.2022

Руденя: Тверская область наладила подготовку востребованных специалистов

В колледжах Тверской области наладили подготовку востребованных для предприятий региона специалистов, сообщил губернатор региона Игорь Руденя. РИА Новости, 29.11.2022

2022-11-29T17:52

2022-11-29T17:52

2022-11-29T17:52

тверская область

игорь руденя

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ТВЕРЬ, 29 ноя – РИА Новости. В колледжах Тверской области наладили подготовку востребованных для предприятий региона специалистов, сообщил губернатор региона Игорь Руденя."Подготовка нужных экономике кадров налажена на площадках колледжей Верхневолжья", – сказал Руденя во вторник на заседании правительства Тверской области, на котором рассматривалась ситуация на рынке труда региона.По сообщению пресс-службы областного правительства, губернатор поручил обеспечить реализацию комплекса мер, направленных на подготовку и закрепление в регионе молодых специалистов, а также на привлечение квалифицированных кадров и переподготовку граждан, ищущих работу, по наиболее востребованным специальностям.По его словам, в современных условиях главной задачей для экономики является обеспечение технологического суверенитета. Поэтому в первую очередь требуется обеспечить высококвалифицированными трудовыми ресурсами действующие предприятия и создаваемые в ходе реализации инвестиционных проектов. Так, сейчас в регионе идет работа по созданию особой экономической зоны промышленно-производственного типа "Эммаусс", о готовности реализовать там свои проекты уже заявил ряд резидентов.В 2022 году году в Тверской области уменьшились показатели уровня безработицы и коэффициент напряженности на рынке труда. В настоящее время уровень регистрируемой безработицы составляет 0,5%, коэффициент напряженности – 0,3. Всего в экономике Тверской области занято более 570 тысяч человек, пояснили в пресс-службе.

https://ria.ru/20220610/kolledzhi-1794561228.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

игорь руденя