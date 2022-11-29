https://ria.ru/20221129/shenchzhou-15-1835102472.html

Китай провел запуск пилотируемого космического корабля "Шэньчжоу-15"

Китай провел запуск пилотируемого космического корабля "Шэньчжоу-15" - РИА Новости, 29.11.2022

Китай провел запуск пилотируемого космического корабля "Шэньчжоу-15"

Запуск китайского пилотируемого космического корабля "Шэньчжоу-15" состоялся во вторник с космодрома Цзюцюань в провинции Ганьсу на северо-западе КНР, он... РИА Новости, 29.11.2022

2022-11-29T18:22

2022-11-29T18:22

2022-11-29T20:24

наука

космос - риа наука

китай

ганьсу

цзянсу

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/1d/1835128065_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_8691a5d09d6f27cff70a076e354ee4f8.jpg

ПЕКИН, 29 ноя - РИА Новости. Запуск китайского пилотируемого космического корабля "Шэньчжоу-15" состоялся во вторник с космодрома Цзюцюань в провинции Ганьсу на северо-западе КНР, он доставит экипаж из трех человек на орбитальную станцию "Тяньгун", трансляцию пуска ведет Центральное телевидение Китая.Ракета-носитель "Чанчжэн-2F" стартовала в соответствии с графиком в 23.08 по пекинскому времени (18.08 мск).В состав экипажа вошли три космонавта. Командиром экипажа "Шэньчжоу-15" назначен 57-летний Фэй Цзюньлун. Для него полет стал вторым в карьере – в 2005 году он был командиром пилотируемого корабля "Шэньчжоу-6", в космосе он провел четверо суток и почти 20 часов.Фэй Цзюньлун является уроженцем китайской восточной провинции Цзянсу, окончил авиационное училище в городе Чаньчунь в провинции Цзилинь, за свою карьеру летчика-истребителя он налетал почти 1,8 тысячи часов. С 1985 года состоит в Компартии Китая. В 1998 году успешно прошел отбор в первый отряд космонавтов Китая, в том же году прошел обучение в Центре подготовки космонавтов им. Ю. А. Гагарина в России. В настоящее время находится в звании генерал-майора Сил стратегической поддержки Народно-освободительной армии Китая. В его честь назван астероид "9512 Фэйцзюньлун", в 2005 году правительство КНР присвоило ему звание "Герой космоса".Также в экипаж вошел 56-летний Дэн Цинмин, для которого нынешний полет в космос стал первым. Дэн Цинмин является уроженцем провинции Цзянси, с 1988 года состоит в Компартии Китая, имеет степень магистра. В 1984 поступил на службу в армию, где был летчиком-истребителем ВВС, в 1998 году был отобран в первый отряд космонавтов Китая. Он трижды входил в состав дублирующего экипажа пилотируемых миссиях "Шэньчжоу-9", "Шэньчжоу-10" и "Шэньчжоу-11". Находится в звании старшего полковника.Третьим членом экипажа "Шэньчжоу-15" стал 46-летний Чжан Лу, для которого полет также стал первым в карьере. Чжан Лу - уроженец провинции Хунань, в 1996 году поступил на службу в НОАК, был пилотом ВВС, в мае 2010 года вошел в состав второго отряда космонавтов КНР. На данный момент находится в звании старшего полковника.Во время миссии "Шэньчжоу-15" будет завершен последний этап строительства китайской орбитальной станции и официально начнется этап ее использования и развития.После прибытия пилотируемого корабля на станцию состоится первая в ее истории ротация экипажей на орбите, экипаж "Шэньчжоу-14" после полугодовой миссии отправится на Землю, а экипаж "Шэньчжоу-15" останется работать на станции до мая следующего года.Китай начал строительство национальной орбитальной станции "Тяньгун" 29 апреля 2021 года, когда на орбиту был успешно выведен основной модуль "Тяньхэ", сборка основной конфигурации станции была завершена 3 ноября 2022 года. Базовую конфигурацию станции "Тяньгун" Т-образной формы теперь составляют основной отсек "Тяньхэ" и состыкованные с ним два лабораторных модуля "Вэньтянь" и "Мэнтянь", три объекта вместе весят примерно 69 тонн.Общее жилое пространство станции достигает примерно 110 кубометров, на ней одновременно могут находиться три космонавта или шесть человек во время смены экипажа. Спроектированный эксплуатационный ресурс станции рассчитан на 15 лет - до 2038 года. Кроме того, в конце 2023 года планируется запустить автономный астрофизический модуль "Сюньтянь" с оптическим телескопом, который будет периодически стыковаться со станцией для обслуживания.На данный момент на станции находится экипаж пилотируемого корабля "Шэньчжоу-14" из трех человек, который прибыл на "Тяньгун" в июле, это уже третий экипаж на борту китайской орбитальной станции.

https://ria.ru/20220828/luna-1812730407.html

https://ria.ru/20221121/kosmos-1833014180.html

https://ria.ru/20221014/dragon-1824185741.html

https://ria.ru/20221118/kosmonavt-1832360193.html

китай

ганьсу

цзянсу

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Запуск космического корабля "Шэньчжоу-15" успешно прошел в Китае Запуск космического корабля "Шэньчжоу-15" успешно прошел в Китае 2022-11-29T18:22 true PT0M56S

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

космос - риа наука, китай, ганьсу, цзянсу