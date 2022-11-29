https://ria.ru/20221129/sankt-peterburg-1834934843.html
Власти рассказали, сколько туристов посетили Санкт-Петербург в этом году
Власти рассказали, сколько туристов посетили Санкт-Петербург в этом году - РИА Новости, 29.11.2022
Власти рассказали, сколько туристов посетили Санкт-Петербург в этом году
Санкт-Петербург с начала года посетили уже более семи миллионов туристов, сообщил вице-губернатор Борис Пиотровский. РИА Новости, 29.11.2022
2022-11-29T13:29
2022-11-29T13:29
2022-11-29T13:29
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 29 ноя — РИА Новости. Санкт-Петербург с начала года посетили уже более семи миллионов туристов, сообщил вице-губернатор Борис Пиотровский."Год еще не закончился, а Петербург уже посетило больше семи миллионов гостей. Для сравнения: за весь 2021 их было чуть больше шести миллионов", — написал он в Telegram-канале.По словам чиновника, в осенне-зимнем турсезоне загрузка отелей в городе также высокая: весь ноябрь — не менее 60 процентов. "Выросли и траты российских путешественников. В этом году одному гостю города поездка обходится в среднем в 44 тысячи рублей, в прошлом было 32 тысячи. На 30 процентов чаще туристы стали покупать билеты в музеи, театры и на выставки. На 26 процентов увеличились траты в кафе и ресторанах", — отметил вице-губернатор.Ранее власти сообщали, что Петербург по итогам 2022 года могут посетить более семи миллионов туристов.
https://ria.ru/20221113/peterburg-1830647031.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
туризм, новости - туризм, санкт-петербург, туристы
Туризм, Туризм, Новости - Туризм, Санкт-Петербург, туристы
Власти рассказали, сколько туристов посетили Санкт-Петербург в этом году
Вице губернатор Санкт-Петербурга: в этом году город посетили более семи миллионов туристов