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Саакашвили отказался от экспертизы на наличие в организме тяжелых металлов - РИА Новости, 29.11.2022
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Саакашвили отказался от экспертизы на наличие в организме тяжелых металлов
Саакашвили отказался от экспертизы на наличие в организме тяжелых металлов - РИА Новости, 29.11.2022
Саакашвили отказался от экспертизы на наличие в организме тяжелых металлов
Бывший президент Грузии Михаил Саакашвили отказался проходить токсикологическое исследование на наличие в организме тяжелых металлов, заявил во вторник глава... РИА Новости, 29.11.2022
2022-11-29T17:20
2022-11-29T17:20
в мире
михаил саакашвили
ираклий гарибашвили
тбилиси
грузия
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ТБИЛИСИ, 29 ноя - РИА Новости. Бывший президент Грузии Михаил Саакашвили отказался проходить токсикологическое исследование на наличие в организме тяжелых металлов, заявил во вторник глава минюста Грузии Рати Брегадзе.Ранее минюст выразил готовность провести токсикологическое исследование политика, после того как адвокаты и члены семьи Саакашвили начали утверждать, что в отчете иностранных экспертов по результатам проведенной ими экспертизы в организме экс-президента отмечается наличие тяжелых металлов."Мы обратились в Национальное бюро экспертизы с просьбой провести оценку состояния здоровья и экспертиза была назначена. В последнее время один из адвокатов также распространил информацию о возможном отравлении Михаила Саакашвили, на что у нас также было незамедлительное реагирование. Мы попросили бюро экспертизы провести токсикологическую экспертизу, однако Михаил Саакашвили сам отказался принимать в этом участие", - заявил Брегадзе журналистам.По словам министра, у министерства юстиции нет никаких оснований отправлять Саакашвили на лечение в заграничную клинику, как этого требуют его соратники.Саакашвили проходит лечение в клинике в Тбилиси после длительной голодовки в тюрьме. Он был переведен туда в мае этого года. Ранее грузинские медики при аппарате омбудсмена и иностранные эксперты провели экспертизу состояния здоровья Саакашвили, окончательный отчет готов, но все еще не обнародован.Правозащитники сообщали, что с момента поступления в клинику состояние Саакашвили ухудшилось, он похудел на 20 килограммов. Члены его семьи заявляли, что врачи поставили политику около 17 разных диагнозов. Адвокат Саакашвили Шалва Хачапуридзе утверждал, что у политика атрофированы мышцы левой руки, и не исключал, что у экс-главы государства могут подтвердиться более 30 различных заболеваний, в том числе деменция и туберкулез.Саакашвили был задержан в Грузии 1 октября 2021 года, он проходит по нескольким уголовным делам. Политика заочно осудили по делам об убийстве банкира Сандро Гиргвлиани и об избиении депутата Валерия Гелашвили. В первом случае Саакашвили приговорили к трем годам лишения свободы, во втором - к шести. Кроме того, он является фигурантом дел о разгоне оппозиционного митинга 7 ноября 2007 года, о погроме телекомпании "Имеди" и о растрате средств из госбюджета - их пока рассматривают суды. Премьер Грузии Ираклий Гарибашвили заявил, что Саакашвили долго останется в тюрьме, он будет отбывать весь положенный срок.
https://ria.ru/20221128/saakashvili-1834796160.html
https://ria.ru/20221115/gruziya-1831427166.html
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в мире, михаил саакашвили, ираклий гарибашвили, тбилиси, грузия
В мире, Михаил Саакашвили, Ираклий Гарибашвили, Тбилиси, Грузия
17:20 29.11.2022
 
Саакашвили отказался от экспертизы на наличие в организме тяжелых металлов

Минюст Грузии: Саакашвили отказался от экспертизы на наличие в организме тяжелых металлов

© AP Photo / Czarek SokolowskiМихаил Саакашвили
Михаил Саакашвили - РИА Новости, 1920, 29.11.2022
© AP Photo / Czarek Sokolowski
Михаил Саакашвили. Архивное фото
Читать ria.ru в
ТБИЛИСИ, 29 ноя - РИА Новости. Бывший президент Грузии Михаил Саакашвили отказался проходить токсикологическое исследование на наличие в организме тяжелых металлов, заявил во вторник глава минюста Грузии Рати Брегадзе.
Ранее минюст выразил готовность провести токсикологическое исследование политика, после того как адвокаты и члены семьи Саакашвили начали утверждать, что в отчете иностранных экспертов по результатам проведенной ими экспертизы в организме экс-президента отмечается наличие тяжелых металлов.
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28 ноября, 15:58
Врачи не разрешили Саакашвили приехать в зал суда, сообщила его соратница
"Мы обратились в Национальное бюро экспертизы с просьбой провести оценку состояния здоровья и экспертиза была назначена. В последнее время один из адвокатов также распространил информацию о возможном отравлении Михаила Саакашвили, на что у нас также было незамедлительное реагирование. Мы попросили бюро экспертизы провести токсикологическую экспертизу, однако Михаил Саакашвили сам отказался принимать в этом участие", - заявил Брегадзе журналистам.
По словам министра, у министерства юстиции нет никаких оснований отправлять Саакашвили на лечение в заграничную клинику, как этого требуют его соратники.
Саакашвили проходит лечение в клинике в Тбилиси после длительной голодовки в тюрьме. Он был переведен туда в мае этого года. Ранее грузинские медики при аппарате омбудсмена и иностранные эксперты провели экспертизу состояния здоровья Саакашвили, окончательный отчет готов, но все еще не обнародован.
Правозащитники сообщали, что с момента поступления в клинику состояние Саакашвили ухудшилось, он похудел на 20 килограммов. Члены его семьи заявляли, что врачи поставили политику около 17 разных диагнозов. Адвокат Саакашвили Шалва Хачапуридзе утверждал, что у политика атрофированы мышцы левой руки, и не исключал, что у экс-главы государства могут подтвердиться более 30 различных заболеваний, в том числе деменция и туберкулез.
Саакашвили был задержан в Грузии 1 октября 2021 года, он проходит по нескольким уголовным делам. Политика заочно осудили по делам об убийстве банкира Сандро Гиргвлиани и об избиении депутата Валерия Гелашвили. В первом случае Саакашвили приговорили к трем годам лишения свободы, во втором - к шести. Кроме того, он является фигурантом дел о разгоне оппозиционного митинга 7 ноября 2007 года, о погроме телекомпании "Имеди" и о растрате средств из госбюджета - их пока рассматривают суды. Премьер Грузии Ираклий Гарибашвили заявил, что Саакашвили долго останется в тюрьме, он будет отбывать весь положенный срок.
Бывший президент Грузии Михаил Саакашвили в суде Киева - РИА Новости, 1920, 15.11.2022
15 ноября, 08:00
"Саакашвили — все". Грузию готовят к сложному выбору
 
В миреМихаил СаакашвилиИраклий ГарибашвилиТбилисиГрузия
 
 
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